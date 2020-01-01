Дорожная компания бывшего свердловского депутата выиграла многомиллионные контракты в Омске

16:43 | 30.01.2020

Компания ООО «ДСК Строймеханизация» (ранее именовалась ООО «СтройДор» и принадлежало семье свердловского депутата Армена Карапетяна), выполнявшая подряды по ремонту дорог на Среднем Урале, выиграла крупный контракт в Омске, куда за последний год переехало немало известных «справедливороссов».



Так, Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска заключило с ООО «ДСК Строймеханизация» контракт стоимостью 142 миллиона 159 тысяч рублей на выполнение работ по ремонту участков дорожно-транспортной сети города, а также контракт на 52,8 миллиона рублей на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги на территории региона.



В Свердловской области компания также получала многомиллионные контракты, по некоторым из которых впоследствии заказчики обращались в суд. Так, в настоящее время в Арбитражном суде Свердловской области рассматривается исковое заявление Администрации Верхнесалдинского городского округа, которая намерена взыскать с ООО «ДСК Строймеханизация» 6 миллионов 884 тысячи рублей. Согласно материалам дела, речь идет о взыскании суммы неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 02.09.2016. Судебное разбирательство назначено на 18 февраля.

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