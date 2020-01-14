В Кушве работникам МУПа выплатили зарплату только после вмешательства судебных приставов

10:58 | 15.01.2020

Фото: yandex.ru/images

В Кушве судебные приставы вернули зарплату 63-м работникам МУПа «Тура Энерго». Администрация не выплатила им порядка 720 тысяч рублей.



Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, работодателя-должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о последствиях, если он не исполнит волю суда. Так, руководителя МУПа могли оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей или лишить права занимать определенные должности на срок до пяти лет.



В результате администрация МУПа «Тура Энерго» выплатила всем работника зарплату, опасаясь тяжких последствий.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»