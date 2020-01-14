Новости дня
10:58 | 15.01.2020
Фото: yandex.ru/images
В Кушве работникам МУПа выплатили зарплату только после вмешательства судебных приставов
Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, работодателя-должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о последствиях, если он не исполнит волю суда. Так, руководителя МУПа могли оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей или лишить права занимать определенные должности на срок до пяти лет.
В результате администрация МУПа «Тура Энерго» выплатила всем работника зарплату, опасаясь тяжких последствий.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:21 | 15.01.2020
Только три перевозчика в Екатеринбурге ввели систему оплаты проезда с помощью банковских карт
14:58 | 15.01.2020
В Прикамье поддержат социальные и гражданские инициативы 2020 года
14:48 | 15.01.2020
Жителя Перми будут судить за изготовление фиктивных документов
14:40 | 15.01.2020
В Березовском организуют пять крещенских купелей
14:36 | 15.01.2020
Симфонический оркестр Пермского театра оперы и балета начинает репетиции на Заводе Шпагина
14:12 | 15.01.2020
В Департамент образования Екатеринбурга поступили сообщения о минировании школ и детсадов
14:07 | 15.01.2020
В Краснотурьинске один из депутатов снял свою кандидатуру с праймериз «Единой России»
13:43 | 15.01.2020
В Екатеринбурге эвакуируют Арбитражный суд
13:24 | 15.01.2020
В администрации Перми состоялись кадровые изменения
13:14 | 15.01.2020
Пенсионерка из Екатеринбурга стала жертвой аферистов, пытаясь повысить финансовую грамотность
13:11 | 15.01.2020
Пермяков приглашают посетить выставку «Образование и карьера»
12:56 | 15.01.2020
Фильмы в социальных кинозалах за новогодние каникулы посмотрели более двух тысяч жителей Прикамья
12:49 | 15.01.2020
В ОДКБ Екатеринбурга закончилась внеплановая проверка
12:30 | 15.01.2020
На время празднования Крещения Господня в Перми будет временно изменена схема движения транспорта
12:26 | 15.01.2020
Следственный комитет просит отправить жителя Нижнего Тагила, выстрелившего в ребенка, в СИЗО
11:52 | 15.01.2020
В столице Урала появится «Карта деревьев»
11:24 | 15.01.2020
В Екатеринбурге осудят иностранца, укравшего четыре автомобиля Toyota
10:58 | 15.01.2020
В Кушве работникам МУПа выплатили зарплату только после вмешательства судебных приставов
10:33 | 15.01.2020
В Екатеринбурге вместо ресторана «Ребра» в особняке на Хохрякова появится другое заведение
10:01 | 15.01.2020
Ночью в Екатеринбурге сгорел элитный внедорожник
09:48 | 15.01.2020
Мэрия Нижнего Тагила определилась с подрядчиком на строительство моста
09:37 | 15.01.2020
Уральский ХК «Автомобилист» уступил череповецкой «Северстали»
09:16 | 15.01.2020
В Екатеринбурге из горящей многоэтажки на ЖБИ эвакуировали 33 человека
23:13 | 14.01.2020
Свердловский Роспотребнадзор ищет родителей, чьи дети пострадали от кишечной инфекции в лагере
22:48 | 14.01.2020
В поселке Арти Свердловской области восстановили газоснабжение
20:26 | 14.01.2020
В Екатеринбурге на Шарташе прошел чемпионат по сноукайтингу
19:40 | 14.01.2020
В Свердловской области потеплеет к концу недели
19:04 | 14.01.2020
Вернулась из Европы: у жительницы Екатеринбурга обнаружили корь
18:37 | 14.01.2020
Пермякам предлагают посчитать водоплавающих птиц
18:36 | 14.01.2020
В Екатеринбурге начался конкурс молодежных проектов
18:28 | 14.01.2020
Пермские подрядчики приобрели 60 единиц новой снегоуборочной техники