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17:33 | 30.12.2019

Дмитрий Ионин попросил разобраться с проблемой прокуратуру Свердловской области

Администрацию Алапаевска через суд обязали построить очистные сооружения после обращения депутата Госдумы

Прокуратура через суд обязала администрацию города Алапаевск организовать работу по строительству очистных сооружений на территории поселка Асбестовский. Их строительство началось в 1989 году, но после перестройки финансирования прекратилось, и в настоящее время они полностью разрушены и восстановлению не подлежат.

Ранее на данную проблему обратил внимание депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин, который обратился с запросом прокурору Свердловской области. По итогам рассмотрения запроса надзорное ведомство обратилось в суд к администрации Алапаевска.

Установлено, что многоквартирные жилые дома поселка Асбестовский не имеют централизованной системы водоотведения. Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в выгребные ямы, в дальнейшем из выгребных ям жидкие бытовые отходы транспортируются специализированным автотранспортом на единственные очистные сооружения МУП «Алапаевский горводоканал», расположенные в 40 км от пос. Асбестовский для дальнейшей переработки и обезвреживания.

– Стоимость вывоза стоков, получается, просто «золотая», – отмечал Дмитрий Ионин.

Отсутствие своих очистных сооружений в населенном пункте сказывается на стоимости оказания услуг для населения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В этой связи Алапаевский городской прокурор направил в суд исковое заявление к администрации муниципалитета в течение одного года организовать разработку проектно-сметной документации и работу по строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод на территории поселка Асбестовский. Иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме.

© «Вечерние ведомости»

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