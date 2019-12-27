Администрацию Алапаевска через суд обязали построить очистные сооружения после обращения депутата Госдумы

17:33 | 30.12.2019

Дмитрий Ионин попросил разобраться с проблемой прокуратуру Свердловской области

Прокуратура через суд обязала администрацию города Алапаевск организовать работу по строительству очистных сооружений на территории поселка Асбестовский. Их строительство началось в 1989 году, но после перестройки финансирования прекратилось, и в настоящее время они полностью разрушены и восстановлению не подлежат.



Ранее на данную проблему обратил внимание депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин, который обратился с запросом прокурору Свердловской области. По итогам рассмотрения запроса надзорное ведомство обратилось в суд к администрации Алапаевска.



Установлено, что многоквартирные жилые дома поселка Асбестовский не имеют централизованной системы водоотведения. Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в выгребные ямы, в дальнейшем из выгребных ям жидкие бытовые отходы транспортируются специализированным автотранспортом на единственные очистные сооружения МУП «Алапаевский горводоканал», расположенные в 40 км от пос. Асбестовский для дальнейшей переработки и обезвреживания.



– Стоимость вывоза стоков, получается, просто «золотая», – отмечал Дмитрий Ионин.



Отсутствие своих очистных сооружений в населенном пункте сказывается на стоимости оказания услуг для населения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В этой связи Алапаевский городской прокурор направил в суд исковое заявление к администрации муниципалитета в течение одного года организовать разработку проектно-сметной документации и работу по строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод на территории поселка Асбестовский. Иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме.

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