Дума Алапаевского района второй раз подряд не смогла избрать спикера

12:19 | 24.12.2019

Фото: wikimapia.org

Депутаты думы Алапаевского района второй месяц подряд не могут избрать председателем депутата от «Единой России» Валерия Панова, который является исполняющим обязанности спикера с 29 октября. Для утверждения кандидатуры Панова необходима поддержка восьми человек, а за Панова отдали свои голоса только семь депутатов. При этом, отсутствие спикера не повлияет на бюджетный процесс в городе, потому что финансовый документ на 2020 год уже утвержден.



Депутат Илья Чиж рассказал журналистам, что дума собирается выносить кандидатуру Панова на голосование в третий раз, потому что альтернативных ему кандидатов в думе пока нет. «У Валерия Анатольевича была возможность пройти в председатели раньше, но он показывал мягкотелость в отношении предыдущего, сложившего полномочия председателя Ивана Мельникова. Поддержки от нас он не увидит, а самой «Единой России» он, как я понимаю, не выгоден, поэтому они воздерживаются во время голосования» – отметил депутат.



Напомним, что спикер думы Алапаевского района Иван Мельников ушел в отставку ещё в октябре 2019 года. Это произошло после того, как прокуратура внесла думу представление о нарушении Мельниковым порядка декларирования доходов и имущества. После этого полномочия спикера автоматически перешли к его заместителю Валерию Панову.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»