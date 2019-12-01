В ДТП на дороге соединяющей Ревду с СУМЗ погиб мужчина

Сегодня, 6 декабря в 11:40 на дороге соединяющей Ревду с «Среднеуральским медеплавильным заводом» произошло ДТП в котором погиб водитель одного из столкнувшихся автомобилей. Об этом сообщает издание «Ревда-Новости».По данным издания, водитель Daewoo Nexia, двигавшегося с стороны металлургического комбината в сторону Ревды, не справился с управлением автомобилем и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем Lada Vesta.От мощного удара оба автомобиля вылетели с проезжей части дороги. Стоит отметить, что в машинах находились только водители.По словам очевидцев, водитель Daewoo Nexia, которого спасатели достали при помощи гидравлического оборудования, скончался по дороге в больницу. Второй водитель, по словам его родственников, отделался незначительными травмами, но, тем не менее, до сих пор находится в больнице.