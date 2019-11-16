В Свердловской области замначальника полиции Кушвы насмерть сбил человека

Фото: группа «Екатеринбург - Серов»/«ВКонтакте»

В Кушве замначальника полиции по охране общественного порядка подполковник Максим Иванцов насмерть сбил 62-летнюю Людмилу Боярских.Сегодня утром женщина шла на работу в местную поликлинику, где она трудилась гардеробщицей. Но до работы она не дошла, недалеко от перекрестка улиц Майданова-Красногвардейцев ее сбил автомобиль KIA Stinger, за рулем которого сидел высокопоставленный полицейский.Когда произошел инцидент, подполковник полиции без форменного обмундирования на личном автомобиле ехал на работу. По словам очевидцев, автомобиль KIA двигался с достаточно высокой скоростью, очевидно Иванцов торопился на службу.«О том, с какой скоростью ехал водитель, говорит то, что с женщины при ударе слетела обувь, головной убор, а верхняя одежда оказалась расстегнута и порвана», — рассказывают очевидцы происшествия в соцсетях.Происшествие подтвердил и прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.«18 ноября произошло ДТП с участием должностного лица ОВД Кушвы. Подполковник полиции 1978 года рождения без форменного обмундирования по пути на работу, находясь за рулем личного автомобиля, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте на неосвещенном участке дороги. От полученных травм женщина 1957 года рождения погибла на месте. Водитель освидетельствован медицинскими работниками, в его крови алкоголь не обнаружен. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение», – сказал он.