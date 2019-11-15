В Серове свердловчане сами потушили полыхающий ВАЗ

12:16 | 17.11.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В городе Серов Свердловской области вчера горел ВАЗ-2110. Как рассказали в ГУ МЧС, пожар был потушен населением первичными средствами пожаротушения еще до прибытия спасателей.



Стоит уточнить, что машина загорелась на 10км автодороги Серов – Екатеринбург.



К месту выезжала 1 единица техники и 6 человек личного состава.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»