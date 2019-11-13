Новости дня
10:52 | 14.11.2019
Фото: tagilka.ru
В Свердловской области в ДТП погиб тагильчанин
На данный момент про факту ДТП ведется проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Известно, что погибший ехал накануне вечером из Екатеринбурга. Водитель с 26-летним стажем не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где и столкнулся с ГАЗелью. Мужчина скончался на месте аварии до приезда врачей. 40-летний водитель ГАЗели госпитализирован.
Напомним, снегопады ожидаются 13, 14 и 15 ноября. Госавтоинспекция просит водителей быть особо внимательными на дорогах: снижать скорость движения, избегать обгонов, увеличивать дистанцию между машинами. Новичкам рекомендуется пересесть на общественный транспорт.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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