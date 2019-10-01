Свердловских школьников обучат безопасному поведению в транспорте с помощью автобуса-тренажера

19:41 | 7.10.2019

Фото: inmozhaisk.ru

Школьников в Свердловской области научат безопасному поведению в транспорте с помощью специализированного автобуса-тренажера «Школа дорожной безопасности». Обучение смогут пройти ребята из Екатеринбурга, Невьянска, Нижнего Тагила, Серова, Заречного и Березовского.



Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, автобус прибудет в регион уже на этой неделе. На базе учебного оборудования для детей будут проводить наглядные и практические уроки, тестирования и конкурсы. В будни «Школа дорожной безопасности» будет курсировать по нескольким городам региона, а на выходных будет работать в центральном парке Екатеринбурга.



Стоит отметить, что автобус оборудован специальной системой имитации отрыва сидений в момент столкновения. Это позволяет продемонстрировать ребятам действие ремней безопасности на практике. Также в автобусе есть генератор дыма для имитации задымления салона.



В УГИБДД также добавили, что специализированный автобус «Школа дорожной безопасности» для обучения детей основам безопасности является уникальным и не имеет аналогов во всем мире.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»