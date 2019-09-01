Резонансное дело о смертельном ДТП у ТРЦ «Алатырь» передали в Следственный комитет

17:55 | 24.09.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

По постановлению прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова уголовное дело о резонансном массовом ДТП на ул. Малышева около ТРЦ «Алатырь» в Екатеринбурге передано для дальнейшего расследования в региональное Следственное управление СК России.



Изначально уголовное дело, возбужденное 5 августа, расследовалось ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области. Оно было возбуждено в отношении жителя г. Екатеринбурга по ч. 5 ст. 264 УК РФ по факту нарушения ПДД, повлекшим причинение по неосторожности смерти 2 мужчинам в дорожно-транспортном происшествии. В отношении обвиняемого судом в августе 2019 года была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, учитывая повышенный общественный резонанс, вызванный обстоятельствами произошедшего ДТП, а также с целью проверки действий подсудимого на предмет их умышленного характера, данное уголовное дело передано из специализированного отдела ГСУ в региональное следственное управление Следственного комитета РФ для дальнейшего расследования.



Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.

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