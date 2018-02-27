Рубрика: Общество
20:26 | 2.03.2018
Свердловская область готовится к визиту Владимира Путина
Слухи «Вечерних Ведомостей» о важнейших событиях и людях недели
Холманских готовит атаку на Куйвашева
Президент России Владимир Путин посетит Свердловскую область на следующей неделе. Как говорят слухмейкеры, в планах у главы государства два города – Нижний Тагил и Екатеринбург.
Специально под приезд Владимира Путина полпред президента в УрФО Игорь Холманских подготовил атаку на своего давнего оппонента губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Слухмейкеры утверждают, что глава страны, по просьбе полпреда, сделает публичное заявление, которое должно спутать карты главе Среднего Урала.
Правда, о чем именно будет идти речь, сплетники не сообщают, заявляя, что эта тайна за семью печатями. Но заявление сделают по актуальной теме для Екатеринбурга.
Путин в Нижнем Тагиле проверит Черноисточинское водохранилище
Одним из пунктов программы Владимира Путина в Нижнем Тагиле должно стать Черноисточинское водохранилище. Правда, он туда не поедет, но для него будет сделан специальный доклад. В нем власти должны указать меры выхода из ситуации, чтобы тагильчане не пили воду, которая не соответствует санитарным нормам и которая цветет, о чем Путин говорил во время послания Федеральному Собранию.
Слухмейкеры утверждают, что после озвучивание проблемы Владимиром Путиным Нижнему Тагилу намерены выделить средства на решение проблем с водохранилищем и строительством очистных сооружений.
Опыт Екатеринбурга перенимают города, где пройдут матчи ЧМ-2018
Наблюдатели стали замечать, что в последнее время чиновники администрации Екатеринбурга начали больше хвастаться своими достижениями при подготовке к мундиалю, игры которого пройдут в столице Урала летом. Если местные жители не замечают успехи, считая, что все что сделано в Екатеринбурге – получилось само собой, то вот мэрию отметили на федеральном уровне.
Говорят, что администрацию города похвалили в Москве и ее опыт теперь распространяют на всю Россию. В Екатеринбург присылают делегатов других городов, чтобы они переняли практику местных клерков и стали применять ее у себя.
Недавно столицу Урала посетили представители Ростова-на-Дону, где также пройдут матчи ЧМ-2018. Чиновники с Дона были крайне удивлены успехами Екатеринбурга в подготовке дорожной инфраструктуры, транспорта, общественного пространства и спортивных сооружений. Говорят, что представители и других городов, которые должны принять мундиаль, будут направлены в столицу Урала за опытом.
Администрация Екатеринбурга начала передел рынка киосков под шумок ЧМ-2018
Мэрия столицы Урала объявила войну нелегальным киоскам, которые наполнили Екатеринбург. Скоро начнется настоящее истребление, которое будет оправдываться необходимостью почистить город перед началом ЧМ-2018.
Причем под снос попадут не только нелегальные киоски, но и установленные совершенно законно. Слухмейкеры уверяют, что таким способом мэрия и близкие к ней бизнесмены решили устранить конкурентов.
– Сносить будут много законно установленных объектов. Но правоохранительные органы встанут на сторону чиновников, так как у них тоже есть приказ по зачистке города в преддверии чемпионата мира от киосков, – говорят знакомые с ситуацией слухмейкеры.
За нарушение «закона тишины» будут наказаны кандидаты в депутаты Екатеринбурга
Избирательная кампания по выборам депутатов гордумы Екатеринбурга еще не стартовала. Официально она начнется, как говорят слухмейкеры, после окончания выборов президента России – 19 марта. Тогда будет объявлена схема избрания депутатов.
Но часть кандидатов уже нарушила данное требование и начала кампанию в виде агитации. По нескольким районам уже распространяются газеты и вешаются листовки нескольких претендентов на мандат. Сплетники утверждают, что нарушение «закона тишины» уже фиксируется, всех кандидатов, кто посмел ослушаться, записывают, чтобы потом к ним применить соответствующие меры. Сейчас скандал не развивают, так как на носу выборы президента. В дальнейшем ослушавшемся кандидатам будет отказано в поддержке администрации Екатеринбурга и региональной власти.
«Екатеринбург-Арену» должны успеть доделать до 1 апреля
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области ввело в эксплуатацию «Екатеринбург-Арену», подписав необходимые документы. Согласно ним на стадионе уже можно организовывать матчи и принимать зрителей.
Вот только слухмейкеры, знающие ситуацию, считают, что до полного завершения работ на «Екатеринбург-Арене» еще далеко. На данный момент не до конца закончены работы по благоустройству территории, не полностью сделан внутренний вид сооружения и специальные помещения.
Слухмейкеры добавляют, что на эти работы не нужно много времени, но задача стоит успеть до 1 апреля, именно в этот день на стадионе пройдет первый матч – в гости к «Уралу» приедет «Рубин».
«Урал» выразил соболезнования игроку улыбками и рекламой ЭКСПО-2025
Футболисты «Урала» весьма оригинально выразили соболезнования своему товарищу по команде Петрусу Бумалю, у которого умер отец. В официальной группе клуба в социальных сетях появилось групповое фото, на котором игроки одеты в футболки, на которых написано: «Бумаль, мы с тобой». При этом центральное место на футболках занимает надпись «ЭКСПО-2025» и логотип екатеринбургской заявки. Кроме того, многие игроки улыбаются.
Пользователи в комментариях дали негативную оценку фотографии. Некоторые из них предложили помимо рекламы ЭКСПО разместить на футболках еще и информацию о выборах президента России 18 марта 2018 года.
Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».
Новый выпуск «Слухов» ищите на «ВВ» на следующей неделе.
© «Вечерние Ведомости»
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