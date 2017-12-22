Во время ЧМ-2018 на территории Центрального стадиона будет действовать особый пропускной режим

14:55 | 23.12.2017

Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году будет ограничено движение на территории, прилегающей к Центральному стадиону, об этом на вчерашнем заседании оргкомитета по подготовке и проведению игр рассказал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.



Территория вокруг стадиона будет разбита на 15 участков, жителям окружающих домов необходимо будет аккредитовать свой транспорт.



«У каждого участка — свои схемы и регламенты проезда: есть зоны, куда жители смогут заезжать в течение всего дня, а есть те, где проезд будет ограничен за 5–7 часов до матча», — уточнили в пресс-службе мэрии.



Отмечается, что сотрудники организаций, находящихся рядом со стадионом, не смогут въезжать на территорию на личном транспорте. Технические пропуска будут выдаваться машинам особых служб и спецтехники.



Аккредитация транспортных средств начнется в марте. Информация о пропускном режиме будет уточняться.





Фото: gross-group.com