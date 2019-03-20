ФАС проверит тарифы на вывоз мусора в Свердловской области

15:53 | 22.03.2019

фото: narofom.com

Федеральная антимонопольная служба начала проверки обоснованности тарифов на вывоз мусора в Свердловской, Кировской и Сахалинской областях, а также в Карачаево-Черкесии и некоторых других регионах.



«Проверочные мероприятия запущены по Карачаево-Черкесской Республике, Свердловской, Кировской и Сахалинской областям и ряду других регионов. По итогам проведения проверочных мероприятий в случае выявления нарушений требований действующего законодательства будут приняты меры реагирования», - сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.



Напомним, что с 2019 года в России введена новая система обращения с ТКО («мусорная реформа»), в соответствии с которой плата за вывоз отходов взимается не с квадратного метра жилья, а исходя из нормативов потребления. В результате во многих регионах, в том числе и в Свердловской области, плата за услугу ощутимо выросла.

