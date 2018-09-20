Уральский астроном снял на видео мощный взрыв метеорита

13:29 | 22.09.2018

Фото: скриншот видео Ильи Янковского

Ирбитскому астроному Илье Янковскому удалось запечатлеть взрыв метеорита в Свердловской области. Уникальное явление произошло ещё 18 сентября, но известно об этом стало только сейчас. Удар прогремел в 3 часа ночи.





Уникальность этого явления заключается в том, что при взрыве болида образуется необычный звук. По словам учёного, такое происходит крайне редко, сообщает РЕН ТВ.



Янковский пояснил, что звук взрыва был слышен потому, что метеор уже вошел в атмосферу Земли.



«Поскольку скорость метеорита выше скорости звука, последний проявляется несколько позже», — отмечает телеканал.



Напомним, 21 августа сообщалось, что необычно яркий метеор запечатлели в небе над американским штатом Алабама. Свечение огненного шара было в 40 раз ярче Луны.