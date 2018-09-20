В столицу Урала съедутся лучшие банщики и массажисты

13:42 | 21.09.2018

ok.ru

25-28 сентября в Екатеринбурге пройдет открытый российский чемпионат профессионалов по банному мастерству, участие в котором примут банщики, парильщики, массажисты, управляющие банных комплексов из Санкт-Петербурга, Челябинска, Ижевска, Златоуста, Перми, Миасса, Новосибирска, Волгограда и Екатеринбурга.



Местами проведения состязаний станут банный комплекс «Три Богатыря» (Норильская, 78) и загородный клуб «Пески» (поселок Пески, 13).



Отметим, что чемпионат проводится в Екатеринбурге уже в третий раз.