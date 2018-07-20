В Североуральске пропала пожилая женщина. Родственникам очень нужна помощь волонтеров!

15:52 | 22.07.2018

В Североуральске 18 июля ушла из дома и не вернулась пожилая женщина, Полетаева Валентина Ивановна. С тех пор родственники и добровольцы продолжают её розыск. Сегодня ночью поиски проходили на территории североуральского поселка Третий Северный, где якобы видели пожилую женщину.



Как рассказывают родные Валентины Ивановны, в данный момент помощь в поисках оказывают только добровольцы, которых очень мало, а у полицейских — выходной.



Родственники потерявшейся пенсионерки обращаются за помощью к добровольцам, проживающим в близлежащих населённых пунктах, которая сейчас очень нужна. Сейчас необходимо:



• расклеивать листовки в североуральских поселках Второй Северный, Третий Северный, Калья, Черемухово, Бокситы;



• нужна помощь с транспортом: сейчас поисками занимаются преимущественно женщины, тех, кто за рулем, — единицы;



• нужна помощь мужчин — прочесывать леса.



Связаться с семьей Валентины Полетаевой можно по телефонам 8 (904) 543-13-31, 8 (902) 870-35-78.