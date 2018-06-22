На трассе Серов - Екатеринбург сгорело кафе

14:27 | 24.06.2018

ГУ МЧС по Свердловской области

Сегодня ранним утром Свердловской области сгорело недостроенное кафе на трассе Серов – Екатеринбург. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров.



По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, с огнем боролись 11 спасателей и 4 пожарные машины. Информация о пожаре поступила около 5 часов утра. Все работы были завершены около 9:40.



В настоящий момент информации о наличии пострадавших в пожаре нет.