В Екатеринбурге на время Царских дней перекроют центральные улицы

22:21 | 21.06.2018

tagileparhiya.ru

Во время проведения Царских дней в Екатеринбурге по постановлению главы Администрации Александра Якоба перекроют все центральные улицы города, по которым будет перемещаться поток паломников со всей России. В частности, на три дня перекроют улицу Мамина Сибиряка.



Как следует из документа, с 15 по 17 июля будет ограничен доступ к участку улицы Мамина Сибиряка между Первомайской и Шевченко. В указанное время здесь расположится стоянка для паломнических автобусов.



Кроме того, 17 июля с 03.00 до 10.00 будут перекрыты дороги, по которым пройдёт крестный ход, посвященный 100-летию расстрела последнего российского императора Николая II и его семьи. В этот момент перекроют улицы Царскую, Толмачева, проспект Ленина, улицы Татищева, Токарей, Халтурина, Техническую, Решетскую. Также, согласно документу, часть паломников разместятся в палаточном городке на автостоянке возле ККТ «Космос».



Отмечается, что Патриарх всея Руси Кирилл также собирается посетить уральскую столицу в вековую годовщину смерти Царской семьи.