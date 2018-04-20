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16:17 | 22.04.2018
ЧМ-2018 приближается, в Екатеринбурге появились аферисты, мошенники и фейковые аккаунты «Екатеринбург Арены»
Как сообщает ЕТВ, в городе появилось много желающих получить сувениры с символикой FIFA, соответственно, появились и люди, решившие воспользоваться повышающимся спросом на эти товары. Получить желаемое они предлагают с помощью различных фейковых аккаунтов в соцсетях.
Так, например, одна из самых популярных страниц, использующих красивые фото «Екатеринбург Арены», предлагает выиграть комплекты волонтерской формы, куда входят брюки, футболка, толстовка, кепка и рюкзак. Раздать такие наборы бесплатно обещают первым 25 тысячам подписчиков, сделавшим репост страницы. Отвечает за распространение якобы администрация Екатеринбурга. На такой странный розыгрыш уже откликнулись 16 тысяч человек.
Всем желающим получить форму с символикой ЧМ-2018, да ещё и бесплатно, стоит запомнить, что бесплатно получить такие комплекты формы могут только волонтеры ЧМ-2018.
А вот с 14 июня по 15 июля в фан-зоне ЦПКиО будет работать сувенирная лавка ЧМ-2018. Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, отвечать за ее работу будет подрядчик ЦК «Урал». Именно там можно будет приобрести легальную сувенирную и прочую продукцию с символикой ЧМ-2018.
Помните:
• Не допускаются производство, продажа, распространение, ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации товаров, содержащих символику чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года (в том числе сувенирной продукции для участников мероприятий), использование этих товаров иными способами в целях извлечения прибыли или других материальных благ без заключения соответствующего договора с FIFA или уполномоченными организациями FIFA.
• Использование символики чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, включая обозначения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, производимых ими товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, допускается только при условии заключения соответствующего договора с FIFA или уполномоченными организациями FIFA, подлежащего в установленных федеральным законом случаях государственной регистрации. Использование символики чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, которая является объектом интеллектуальной собственности и на которую FIFA обладает исключительными правами, осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.
• Исключительно FIFA принадлежат имущественные права, связанные с осуществлением мероприятий, включая права на использование символики спортивных соревнований, права на осуществление контроля за доступом к местам осуществления мероприятий, права на реализацию входных билетов на мероприятия или документов, дающих право на получение входных билетов на мероприятия, права определения коммерческих партнеров FIFA и контрагентов FIFA, права на размещение рекламы, продажу и иное распространение товаров, выполнение работ, оказание услуг в местах осуществления мероприятий, права на определение производителей спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря, используемых при осуществлении мероприятий, права на освещение мероприятий посредством трансляции изображения и (или) звука любыми способами и (или) с помощью любых технологий, права демонстрировать мероприятия в общественных местах с использованием аудио, видеозаписи и (или) фотосъемки мероприятий.
• Реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о причастности рекламодателя к мероприятиям, FIFA и (или) Оргкомитету «Россия-2018», в том числе в качестве спонсора, партнера, вещателя, помощника, соорганизатора, агента, лицензиата, официального поставщика товаров, работ, услуг или в любом ином качестве, а также о рекомендациях, об одобрении FIFA и (или) Оргкомитетом «Россия-2018» объекта рекламирования, признается недостоверной.
• Юридическое лицо, фирменное наименование которого тождественно символике чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года или сходно с ней до степени смешения, по требованию FIFA обязано прекратить использование этого фирменного наименования.
• Действие исключительных прав на средства индивидуализации юридических лиц (за исключением FIFA), товаров, работ, услуг, получившие правовую охрану в Российской Федерации до дня вступления в силу Федерального закона от 07.06.2013 N 108-ФЗ и содержащие символику спортивных соревнований, исключительные права на которую принадлежат FIFA на момент регистрации указанных средств индивидуализации, приостанавливается до 31 декабря 2018 года.
• Юридическое лицо, фирменное наименование которого тождественно символике чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года или сходно с ней до степени смешения, по требованию FIFA обязано прекратить использование этого фирменного наименования.
• Использование символики чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года с нарушением указанных выше требований признается незаконным и влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Проще говоря, использование символики ЧМ-2018 при производстве рекламной, сувенирной и прочей продукции без разрешения FIFA или уполномоченных организаций FIFA, а равно и реализация такой продукции запрещены законодательством РФ и требуют специального разрешения.
Помните об этом, если не хотите купить подделку. Кроме того, имейте в виду, что, делая репосты таких страничек в соцсетях, вы помогаете мошенникам привлекать пользователей на свои страницы и зарабатывать на рекламе.
Фото: welcome2018.com
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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