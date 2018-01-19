Волейболистки «Уралочки» одержали важную победу над красноярским «Енисеем»

14:17 | 21.01.2018

«Уралочка» в домашнем матче обыграла красноярский «Енисей». Счет игры составил 3:1. Встреча проходила в рамках 15-го тура российской Суперлиги. Напомним, что в первом круге «Уралочка» уступила соперницам из Красноярска.



Как отметили в пресс-службе уральской команды, это был важнейший поединок, поскольку на финише регулярного чемпионата нужно постараться взять максимум очков и как можно выше подняться в турнирной таблице.



«Сегодня немного удалось поиграть в тот волейбол, в который должна играть наша команда. В связи с перестройкой мы долго не могли вернуться к своей игре, сегодня это получилось, хотя были и ошибки, поскольку мы еще не можем держать концентрацию внимания на том уровне, которого требует игра», - прокомментировал главный тренер «Уралочки» Николай Карполь.



Следующий для «Уралочки» матч пройдет 24 января в Екатеринбурге против чешской команды «Кралово Поле».