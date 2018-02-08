В США бывшего тренера женской сборной по плаванию обвинили в изнасиловании

13:46 | 9.02.2018

Сотрудники Министерства внутренней безопасности (МВБ) США провели обыски в доме бывшего тренера женской национальной сборной страны по плаванию Шона Хатчинсона, которого обвинили в изнасиловании бывшей пловчихи Арианы Кукорс. Об этом сообщает Fox News.



По словам 28-летней бывшей спортсменки, чемпионки мира на дистанции 200 метров комплексом Кукорс, тренер неоднократно насиловал ее и снимал обнаженной на камеру. При этом она не предполагала, что когда-нибудь поделиться своей историей, так как считала достаточным «хотя бы пережить все и спастись», передает regnum.ru.



Как отмечает НТВ, это уже второе громкое разбирательство в американском спорте за последние недели. Ранее была доказана вина бывшего врача женской сборной по спортивной гимнастике Ларри Нассара, обвиненного в сексуальном насилии в отношении спортсменок. Его приговорили к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет.