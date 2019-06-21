Новости дня
09:14 | 1.10.2019
Свердловский Минздрав встал на сторону детского врача-хирурга из Алапаевска, обвиняемой по уголовной статье
После того, как история получила широкий общественный резонанс, прокуратура повторно (уже в третий раз) вернула уголовное дело на дополнительное расследование в следственный отдел по городу Алапаевск свердловского СКР. Однако в течение месяца всё, что сделал следователь – лишь допросил начальника юридического отдела Министерства здравоохранения Свердловской области, пояснения которого сводятся к тому, что Ирина Козлова – невиновна. Об этом же неоднократно заявляли и другие специалисты, но следователь не спешит закрывать дело за отсутствием состава преступления.
После ознакомления с материалами уголовного дела оно будет направлено в прокуратуру для составления нового обвинительного заключения и впоследствии (если прокуратура не вернет его обратно в следственные органы) для рассмотрения в суд.
Несмотря на все имеющиеся в деле противоречия, следователи намерены довести его до конца. Если ранее в материалах все сводилось к тому, что Ирина Козлова допустила преступное легкомыслие, то сейчас, якобы, преступную небрежность. Квалификация преступления же осталась прежней. Следствие не смущает ряд весьма спорных моментов, указывающих на невиновность обвиняемой. Девушка не является оперирующим врачом и присутствовала на месте операции лишь по просьбе коллег, ассистируя хирургу.
Кроме этого, следователь также считает, что Ирина Козлова должна была предусмотреть летальный исход ребенка, хотя данное утверждение весьма спорно. Данный случай был уникальный, что подтверждают и специалисты Министерства здравоохранения Свердловской области. Все врачи, осматривающие пациента, в том числе из Территориального центра медицины катастроф, поставили диагноз «острая кишечная непроходимость» (при подобном диагнозе у врачей в «запасе» есть 1-2 суток), однако смерть наступила от отравления деструктивным ядом и острой почечной недостаточности. Предвидеть этого не мог никто.
© «Вечерние ведомости»
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