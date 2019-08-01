Детского врача из Алапаевска обвиняют в смерти 3-ех летнего ребенка, погибшего после операции

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин попросил разобраться в крайне запутанной истории прокуратуру Свердловской области и региональный Следственный комитет.

Ирина Козлова работает врачом – детским хирургом детской поликлиники Верхней Синячихи (подразделение Алапаевской центральной районной больницы) с сентября 2014 года. В поликлинику она устроилась сразу после окончания Уральской государственной медицинской академии. По словам девушки, еще в шестом классе она решила, что будет врачом, и пошла по стопам бабушки, которая работала фельдшером в Верхней Синячихе. В 2007 году она поступила в УГМА, и сразу после окончания вернулась в родной поселок, отработав без скандалов и замечаний несколько лет. Всё изменилось весной 2018 года.Утром 10 апреля 2018 года около 10:30 в приемный покой стационарного отделения ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ» поступил 3-летний пациент Тимофей Шашкин (фамилия изменена – Прим.ред.) в тяжелом состоянии. Мальчику поставили предварительный диагноз – острая кишечная непроходимость. Пациента осмотрел фельдшер приемного покоя, заведующий реанимационно-анестезиологического отделения, заведующий педиатрического отделения и инфекционист.После заключения врачей, его должен был осмотреть хирург стационарного отделения (на тот момент им являлся заведующий хирургическим отделением Михайлов В.К.). Однако по неизвестным причинам, по неподтвержденной информации, он не стал осматривать ребенка, заявив, что это не его случай (несмотря на то, что является врачом высшей категории, имеет опыт работы оперативных вмешательств более 30 лет).В 10:50 заместитель главного врача Алапаевской ЦРБ Павел Чекасин позвонил Ирине Козловой – врачу-детскому хирургу детской поликлиники, которая в это время, согласно ранее утвержденному графику, осуществляла выездной прием пациентов в селе Нижняя Синячиха. Ирина Козлова расспросила его о состоянии пациента и рекомендовала общий анализ крови, анализ мочи, биохимию крови, R-графию и УЗИ органов брюшной полости.Переживая за тяжелое состояние ребенка, отсутствие осмотра хирургом, Ирина Козлова по собственной инициативе вызвала такси и направилась в стационар – в Алапаевск. По прибытию (около 12:25) совместно с заведующим врачом-анестезиологом-реаниматологом, заведующей педиатрического отделения, врачом-инфекционистом, она подтвердила предварительный диагноз в виде острой кишечной непроходимости. В это время ребенок уже находился в отделении реанимации и интенсивной терапии.Добавим, что согласно законодательству, лечащим врачом становится врач-анестезиолог-реаниматолог, поддерживающий состояние пациента. В тот день его должность занимал Стенников А.С. Он, выполняя предписания внутреннего протокола, поставил Тимофея на учет в реанимационно-консультативный центр. По просьбе Стенникова, Ирина Козлова позвонила детскому хирургу в территориальный центр медицины катастроф (ТЦМК) более опытным коллегам для консультации, где сообщили, что необходимо вызвать их бригаду. После этого, Ирина поехала в поликлинику Верхней Синячихи для проведения поликлинического приема.В 1530 Ирине Козловой снова позвонили из больницы и повторно пригласили в отделение реанимации и интенсивной терапии для консультации, где присутствовал заместитель главного врача Павел Чекасин. Узнав, что вызвана бригада ТЦМК, он сказал: «ждем», после этого Ирина Козлова снова ушла на прием, а затем – домой. В 19:15 ей позвонил Стенников, сообщив, что прибыла бригада ТЦМК. Ирина Козлова пришла в отделение реанимации и интенсивной терапии и стала ассистировать при проведении операции. По её окончанию прооперированный мальчик скончался.После трагедии сотрудники следственного отдела по городу Алапаевск свердловского СКР начали проверку, возбудив в отношении Ирины Козловой уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Почему именно Ирина стала обвиняемой, не понимает ни она, ни её адвокат.По мнению следствия, так как Ирина Козлова поставила подпись в истории болезни, то она и является лечащим врачом, и должна была самостоятельно оперировать ребенка, не дожидаясь бригады ТЦМК. Следователь посчитал, что Ирина Козлова не выполнила свои обязанности врача-детского хирурга, при этом почему то совсем не учитывает, что у нее отсутствует опыт и квалификация по проведению операций.Более того, она присутствовала в ходе операции по собственной инициативе и просьбе коллег, но и это совсем не смущает следователя. Как и то, что согласно федеральному законодательству лечащий врач по законодательству назначается приказом главврача, либо в случае заявления пациентов о прикреплении к этому врачу, а также может назначаться из числа врачей стационара заведующим отделения, в котором находится пациент. В случае отсутствия лечащего врача стационара таковым становится дежурный врач.Интересно и другое: по приказу и трудовому договору Ирина Козлова является врачом-детским хирургом детской поликлиники, в стационаре она никогда официально не работала, даже по совместительству. В истории болезни, как и все другие специалисты, она вела записи о состоянии пациента. В графе лечащий врач девушка поставила подпись случайно, т.к. была уставшая, и торопилась на амбулаторный прием.Следователь также считает, что Ирина Козлова должна была предусмотреть летальный исход ребенка, хотя данное утверждение весьма спорно. Данный случай был уникальный, что подтверждают и специалисты Министерства здравоохранения Свердловской области. Все врачи, осматривающие пациента, в том числе из ТЦМК, поставили диагноз «острая кишечная непроходимость» (при подобном диагнозе у врачей в «запасе» есть 1-2 суток), однако смерть наступила от отравления деструктивным ядом и острой почечной недостаточности. Предвидеть этого не мог никто.За помощью девушка обратилась к депутату Государственной думы РФ Дмитрию Ионину, который на прошлой неделе лично выехал в Алапаевск, чтобы изучить этот вопрос.«Исходя из имеющейся информации, Ирина Козлова сделала все возможное, чтобы оказать помощь тяжелому пациенту: максимально быстро и по собственной инициативе приехала, рекомендовала обследование, участвовала в коллективном обсуждении, созванивалась и консультировалась с ТЦМК, повторно приходила на консультацию, ассистировала при проведении операции. Теперь же ей грозит судимость, и, если дело все же дойдет до приговора, то, возможно и запрет на врачебную деятельность, то есть она может лишиться любимой работы и достатка. Поэтому следствие должно более внимательно изучить обстоятельства произошедшего», – рассказал Дмитрий Ионин.Он уже направил депутатские запросы в адрес прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова и руководителя регионального следственного управления Следственного комитета РФ Михаила Богинского с просьбой взять расследование уголовное дела на контроль и принять соответствующие меры.На сегодняшний день расследование уголовного дела уже окончено, Ирина ознакомилась с материалами УД. Ожидается, что на следующей неделе их передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения (впрочем, ранее прокуратура уже неоднократно направляла их на доработку).