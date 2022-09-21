В Кунгуре после применения мер принудительного исполнения администрация выделила жилое помещение сироте

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Действующее законодательство крайне категорично в отношении критериев, которым должно соответствовать жилое помещение, предоставляемое гражданам из числа детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей. Так, в качестве социального жилья не может быть предоставлена часть коммунальной квартиры — жилплощадь должна быть отдельной. В ней обязательно должны быть газ, отопление, вода, электричество и другие коммунальные блага.В некоторых случаях представители организации-должника объясняют невозможность своевременного исполнения решения суда тем, что в жилфонде отсутствуют квартиры, подходящие по всем параметрам. Но как показывает практика прикамских судебных приставов, соответствующее жилое помещение находится сразу же после применения к ответственным лицам мер принудительного исполнения.Не стало исключением исполнительное производство в отношении администрации Кунгурского муниципального образования. На чиновников решением суда была возложена обязанность предоставить 21-летней девушке по договору найма специализированное жилое помещение. Ответственные лица не торопились исполнять требования исполнительного документа, ссылаясь на то, что в жилищном фонде муниципалитета нет площадей, соответствующих санитарно-техническим нормам, а объявленные аукционы на предоставление жилья были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок со стороны юридических лиц.Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как сотрудники отдела судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю предъявили ответственным лицам постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей и предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда. Вскоре после этого девушка вместе с представителями должника осмотрела изысканную муниципалитетом жилплощадь, заключила контракт найма и получила заветные ключи от благоустроенной квартиры. Исполнительно производство окончено фактическим исполнением.