В Кунгуре после применения мер принудительного исполнения администрация выделила жилое помещение сироте

09.59 Среда, 28 сентября 2022
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Действующее законодательство крайне категорично в отношении критериев, которым должно соответствовать жилое помещение, предоставляемое гражданам из числа детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей. Так, в качестве социального жилья не может быть предоставлена часть коммунальной квартиры — жилплощадь должна быть отдельной. В ней обязательно должны быть газ, отопление, вода, электричество и другие коммунальные блага.

В некоторых случаях представители организации-должника объясняют невозможность своевременного исполнения решения суда тем, что в жилфонде отсутствуют квартиры, подходящие по всем параметрам. Но как показывает практика прикамских судебных приставов, соответствующее жилое помещение находится сразу же после применения к ответственным лицам мер принудительного исполнения.

Не стало исключением исполнительное производство в отношении администрации Кунгурского муниципального образования. На чиновников решением суда была возложена обязанность предоставить 21-летней девушке по договору найма специализированное жилое помещение. Ответственные лица не торопились исполнять требования исполнительного документа, ссылаясь на то, что в жилищном фонде муниципалитета нет площадей, соответствующих санитарно-техническим нормам, а объявленные аукционы на предоставление жилья были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок со стороны юридических лиц.

Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как сотрудники отдела судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю предъявили ответственным лицам постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей и предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда. Вскоре после этого девушка вместе с представителями должника осмотрела изысканную муниципалитетом жилплощадь, заключила контракт найма и получила заветные ключи от благоустроенной квартиры. Исполнительно производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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Осмотр детской травмы

Как работает травмпункт в Екатеринбурге, в котором принимает единственный врач, а дети по два часа ждут в очереди
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Осмотр детской травмы

Как работает травмпункт в Екатеринбурге, в котором принимает единственный врач, а дети по два часа ждут в очереди
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16:50 Военком: под мобилизацию могут попасть не служившие в армии свердловчане
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14:14 В Удмуртии объявлен траур по погибшим в школе №88
13:50 СК: в результате стрельбы в ижевской школе погибли два охранника, два учителя и пятеро детей
13:44 Стрелок в ижевской школе был вооружён двумя переделанными травматическими пистолетами
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11:22 В Свердловской области запустили горячую линию по вопросам частичной мобилизации
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10:50 В Камышлове объявили сбор гуманитарной помощи для мобилизованных
10:34 Четверть свердловчан боятся новой волны COVID-19
09:53 В Свердловской области с 1 октября стартует осенний призыв
09:29 В Екатеринбурге ищут пострадавших от действий рецидивиста-насильника
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20:35 В Камерном театре Екатеринбурга пройдёт фестиваль моноспектаклей
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12:34 Суд на два месяца арестовал мужчину, стрелявшего в военкома Усть-Илимска
17:38 Правозащитники запустили телеграм-бот для помощи призывникам и военнослужащим
17:04 ВЦИОМ: россияне считают Пушкина и Путина «символами России»
16:24 Депутат ГД: в ходе частичной мобилизации могут призвать «несколько тысяч» медработников
15:44 Осмотр детской травмы
13:57 Песков прокомментировал ситуацию с пострадавшим от действий силовиков поэтом Камардиным
13:09 Военком Магаданской области отправлен в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации
12:07 На КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии развернут мобилизационный пункт военкомата
11:50 Токаев: Казахстан проведет переговоры с РФ по вопросу прибывающих россиян
11:17 Государственные похороны Абэ в Японии сопровождаются акциями протеста
10:49 В Новосибирске по делу о взятке задержан депутат Заксобрания, экс-сенатор Лаптев
18:22 Жители Казахстана помогают пересекающим границу россиянам с ночлегом и питанием
17:23 Губернатор Иркутской области: военком Елисеев жив, но в крайне тяжелом состоянии
17:12 Глава Бурятии: продавцам, поднявшим цены на спецодежду, придётся самим «готовиться к мобилизации»
16:36 Глава Удмуртии рассказал подробности о жестоком нападении на ижевскую школу
16:06 РБК: к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией выдвинулся БТР
15:50 Песков: никаких решений о закрытии границ в настоящий момент нет
15:24 СК: стрельбу в Ижевске устроил выпускник школы №88 Артем Казанцев
15:13 Глава Якутии сообщил, что в регион возвращают более 120 мобилизованных
14:25 СК: число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 13 человек
Новости России и мира
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