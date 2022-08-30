Судебные приставы Кизела помогли детям, оставшимся без попечения родителей, собраться в школу

10.15 Четверг, 1 сентября 2022
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На данный момент в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, находятся 12 воспитанников, двое из них идут в первый класс. Для того, чтобы обеспечить будущих школьников всем необходимым, правоохранители привезли в подшефную детскую организацию канцтовары, рюкзаки, наборы первоклассника.

Ежегодно в преддверии Дня знаний сотрудники ГУФССП России по Пермскому краю стараются помочь всем нуждающимся ребятам собраться в школу. Любая помощь детям в тяжелой жизненной ситуации всегда актуальна. Поэтому благотворительная акция «Помоги собраться в школу» не единственная в календаре «добрых дел» судебных приставов. И к Новому году, и к Дню защиты детей, работники органов принудительного исполнения стараются преподнести ребятам из детских домов и малообеспеченных семей подарки.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

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18:05 Полиция Магнитогорска разыскивает агрессивную обезьяну
17:42 СК проверяет поджоги помещений УМВД в Орловской области
17:11 Глава МИД Венгрии: ЕС решил расторгнуть соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме
16:18 Суд в Железноводске вынес приговор 12-ти полицейским, отказавшимся разгонять митинг
13:56 Путин: Горбачёв оказал огромное влияние на ход мировой истории
13:41 В Минпросвещения РФ заявили, что с этого года не допускается использование телефонов на уроках
13:13 Врио губернатора Малков: все эвакуированные из-за пожаров в Рязанской области вернулись по домам
12:20 На актрису Кристину Асмус составили протокол о «дискредитации ВС»
11:46 Большинство россиян при сборах детей в школу потратили больше, чем могли себе позволить
11:23 Старший сын Эрнесто Че Гевары скончался в возрасте 60 лет
10:03 Губернатор Гладков: утро в Белгороде началось с нескольких взрывов
09:50 Михаил Горбачев умер на 92-году жизни. Мировые политики назвали его человеком, изменившим ход истории
17:06 Политика Леонида Гозмана* арестовали на 15 суток
16:54 Обвинение запросило Ивану Сафронову 24 года колонии по делу о госизмене
15:52 В Волгограде водитель электросамоката насмерть сбил пожилого пешехода, возбуждено уголовное дело
15:21 В Ярославской области в результате ДТП с бензовозом погибла бригада «скорой»
14:40 Росздравнадзор проверит больницу на Алтае, где на медкарте 90-летней пациентки написали нецензурное слово
14:21 Прокуратура: иск к Оксимирону связан с оправданием насилия в его песне
13:45 В Ижевске прокурор запросил два года лишения свободы активистке Анастасии Понькиной
12:10 В правительстве РФ утвердили календарь праздничных дней на 2023 год
Новости России и мира
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