Судебные приставы Кизела помогли детям, оставшимся без попечения родителей, собраться в школу

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На данный момент в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, находятся 12 воспитанников, двое из них идут в первый класс. Для того, чтобы обеспечить будущих школьников всем необходимым, правоохранители привезли в подшефную детскую организацию канцтовары, рюкзаки, наборы первоклассника.Ежегодно в преддверии Дня знаний сотрудники ГУФССП России по Пермскому краю стараются помочь всем нуждающимся ребятам собраться в школу. Любая помощь детям в тяжелой жизненной ситуации всегда актуальна. Поэтому благотворительная акция «Помоги собраться в школу» не единственная в календаре «добрых дел» судебных приставов. И к Новому году, и к Дню защиты детей, работники органов принудительного исполнения стараются преподнести ребятам из детских домов и малообеспеченных семей подарки.