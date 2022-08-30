Судебные приставы Кизела помогли детям, оставшимся без попечения родителей, собраться в школу
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На данный момент в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, находятся 12 воспитанников, двое из них идут в первый класс. Для того, чтобы обеспечить будущих школьников всем необходимым, правоохранители привезли в подшефную детскую организацию канцтовары, рюкзаки, наборы первоклассника.
Ежегодно в преддверии Дня знаний сотрудники ГУФССП России по Пермскому краю стараются помочь всем нуждающимся ребятам собраться в школу. Любая помощь детям в тяжелой жизненной ситуации всегда актуальна. Поэтому благотворительная акция «Помоги собраться в школу» не единственная в календаре «добрых дел» судебных приставов. И к Новому году, и к Дню защиты детей, работники органов принудительного исполнения стараются преподнести ребятам из детских домов и малообеспеченных семей подарки.
Ежегодно в преддверии Дня знаний сотрудники ГУФССП России по Пермскому краю стараются помочь всем нуждающимся ребятам собраться в школу. Любая помощь детям в тяжелой жизненной ситуации всегда актуальна. Поэтому благотворительная акция «Помоги собраться в школу» не единственная в календаре «добрых дел» судебных приставов. И к Новому году, и к Дню защиты детей, работники органов принудительного исполнения стараются преподнести ребятам из детских домов и малообеспеченных семей подарки.
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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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Задержание свердловского депутата от «Единой России» обернулось для него обвинением по девяти уголовным статьям, в том числе в создании банды убийц
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10:32
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10:32
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14:40 Росздравнадзор проверит больницу на Алтае, где на медкарте 90-летней пациентки написали нецензурное слово