«Горьковка» приглашает пермяков на выставки
---
Пермская краевая библиотека им. Горького 10 июня открывает книжные экспозиции.
Книжная выставка ко Дню России (16+) приурочена к дате принятия Декларации о государственном суверенитете России. С 1992 года 12 июня отмечается государственный праздник – День России. В экспозиции представлены: Декларация о суверенитете, Конституция РФ, заметки и высказывания президента РФ о России, книги о государственной символике, размышления политических деятелей о России, ее развитии в современном мире. Работает по 24 июня.
Отдел социально-экономической литературы (3 этаж, правое крыло), 236-21-20 (доб. 117).
Выставка «Николай Дроздов: доброта, покорившая мир» (12+) посвящена 85-летию со дня рождения зоолога и биогеографа Николая Николаевича Дроздова, профессора географического факультета МГУ, члена Академии российского телевидения, общественного деятеля и пропагандиста охраны природы. В книгах и периодических изданиях на выставке повествуется о жизни, творчестве, увлечениях Дроздова. Изюминкой стали книги серии «По страницам телепередачи «В мире животных», написанные в соавторстве с журналистом-экологом Алексеем Макеевым. Это рассказы о лучших отечественных и зарубежных заповедниках, национальных парках, природных резерватах, заказниках, зоопарках, дельфинариях и животных, которые там обитают. Работает по 30 июня.
Отдел естественнонаучной и технической литературы (правое крыло, 4 этаж), 236-24-61.
Книжная выставка ко Дню России (16+) приурочена к дате принятия Декларации о государственном суверенитете России. С 1992 года 12 июня отмечается государственный праздник – День России. В экспозиции представлены: Декларация о суверенитете, Конституция РФ, заметки и высказывания президента РФ о России, книги о государственной символике, размышления политических деятелей о России, ее развитии в современном мире. Работает по 24 июня.
Отдел социально-экономической литературы (3 этаж, правое крыло), 236-21-20 (доб. 117).
Выставка «Николай Дроздов: доброта, покорившая мир» (12+) посвящена 85-летию со дня рождения зоолога и биогеографа Николая Николаевича Дроздова, профессора географического факультета МГУ, члена Академии российского телевидения, общественного деятеля и пропагандиста охраны природы. В книгах и периодических изданиях на выставке повествуется о жизни, творчестве, увлечениях Дроздова. Изюминкой стали книги серии «По страницам телепередачи «В мире животных», написанные в соавторстве с журналистом-экологом Алексеем Макеевым. Это рассказы о лучших отечественных и зарубежных заповедниках, национальных парках, природных резерватах, заказниках, зоопарках, дельфинариях и животных, которые там обитают. Работает по 30 июня.
Отдел естественнонаучной и технической литературы (правое крыло, 4 этаж), 236-24-61.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Делить не шкуру, делить должности: почему скандалы вокруг организации свердловских охотников не утихают
После смены руководства известной охотничьей организации не прекращаются суды об отмене решений коллегиальных органов власти, рассказываем подробности
Новости дня
- Новости
регионов
- Россия
и мир
- Самое
важное
«Репортеры без границ» фиксируют рекордное количество стран с низким уровнем свободы прессы
Заксобрание Свердловской области лишило Екатеринбургскую гордуму градостроительных полномочий
18:40 Екатеринбуржцы, получавшие сроки административного ареста за мирные акции, судятся с государством
Тамара Морщакова: «Государство не может распоряжаться жизнью человека»
13:22 В Омске уволили фельдшера «скорой», которая в соцсетях писала о тяжелых условиях работы медиков
«Репортеры без границ» фиксируют рекордное количество стран с низким уровнем свободы прессы
14:19 «Хочу, чтобы всё было красиво». Как школьник из Новосибирска учит чиновников городской эстетике
Заксобрание Свердловской области лишило Екатеринбургскую гордуму градостроительных полномочий
10:35 Топ-менеджер VK Габриелян пропал во время экспедиции на вездеходах в Ненецком автономном округе
12:25 В Новом Уренгое сотрудники ПНД пожаловались в прокуратуру и губернатору на нарушения прав и вынужденные увольнения
Тамара Морщакова: «Государство не может распоряжаться жизнью человека»
13:44
3/06«Вечерним ведомостям» назначили 150 тысяч рублей штрафа за пост в телеграм-канале с латинской буквой
Делить не шкуру, делить должности: почему скандалы вокруг организации свердловских охотников не утихают
После смены руководства известной охотничьей организации не прекращаются суды об отмене решений коллегиальных органов власти, рассказываем подробности
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
«Репортеры без границ» фиксируют рекордное количество стран с низким уровнем свободы прессы
Заксобрание Свердловской области лишило Екатеринбургскую гордуму градостроительных полномочий
18:40 Екатеринбуржцы, получавшие сроки административного ареста за мирные акции, судятся с государством
Тамара Морщакова: «Государство не может распоряжаться жизнью человека»
13:22 В Омске уволили фельдшера «скорой», которая в соцсетях писала о тяжелых условиях работы медиков
«Репортеры без границ» фиксируют рекордное количество стран с низким уровнем свободы прессы
14:19 «Хочу, чтобы всё было красиво». Как школьник из Новосибирска учит чиновников городской эстетике
Заксобрание Свердловской области лишило Екатеринбургскую гордуму градостроительных полномочий
10:35 Топ-менеджер VK Габриелян пропал во время экспедиции на вездеходах в Ненецком автономном округе
12:25 В Новом Уренгое сотрудники ПНД пожаловались в прокуратуру и губернатору на нарушения прав и вынужденные увольнения
Тамара Морщакова: «Государство не может распоряжаться жизнью человека»
«Репортеры без границ» фиксируют рекордное количество стран с низким уровнем свободы прессы
Заксобрание Свердловской области лишило Екатеринбургскую гордуму градостроительных полномочий
18:40 Екатеринбуржцы, получавшие сроки административного ареста за мирные акции, судятся с государством
Тамара Морщакова: «Государство не может распоряжаться жизнью человека»
13:44
3/06«Вечерним ведомостям» назначили 150 тысяч рублей штрафа за пост в телеграм-канале с латинской буквой
Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
- Новости
Пермского края
- Россия
и мир
- Самое
важное
«Репортеры без границ» фиксируют рекордное количество стран с низким уровнем свободы прессы
14:26 Росреестр Прикамья исправит более 17 тысяч реестровых ошибок без привлечения средств правообладателей
10:44 В Прикамье судебные приставы уберегли несовершеннолетних от сомнительных методов воспитания в родной семье
13:26 В Росреестре рассказали, когда участник долевого строительства может в одностороннем порядке расторгнуть договор
Заксобрание Свердловской области лишило Екатеринбургскую гордуму градостроительных полномочий
13:42 Пермяки стали лауреатами всероссийского фестиваля для детей и молодежи «Страна – Театр – Школа»
13:01 Росреестр Прикамья ответил на вопросы о правах несовершеннолетних в совместной «горячей» линии
13:22 В Омске уволили фельдшера «скорой», которая в соцсетях писала о тяжелых условиях работы медиков
«Репортеры без границ» фиксируют рекордное количество стран с низким уровнем свободы прессы
14:19 «Хочу, чтобы всё было красиво». Как школьник из Новосибирска учит чиновников городской эстетике
Заксобрание Свердловской области лишило Екатеринбургскую гордуму градостроительных полномочий
10:35 Топ-менеджер VK Габриелян пропал во время экспедиции на вездеходах в Ненецком автономном округе
13:44
3/06«Вечерним ведомостям» назначили 150 тысяч рублей штрафа за пост в телеграм-канале с латинской буквой
Новости дня
- Новости
Челябинской области
- Россия
и мир
- Самое
важное
«Репортеры без границ» фиксируют рекордное количество стран с низким уровнем свободы прессы
10:23 Руководитель аграрного университета Светлана Черепухина стала кандидатом на праймериз «Единой России»
Заксобрание Свердловской области лишило Екатеринбургскую гордуму градостроительных полномочий
13:22 В Омске уволили фельдшера «скорой», которая в соцсетях писала о тяжелых условиях работы медиков
«Репортеры без границ» фиксируют рекордное количество стран с низким уровнем свободы прессы
14:19 «Хочу, чтобы всё было красиво». Как школьник из Новосибирска учит чиновников городской эстетике
Заксобрание Свердловской области лишило Екатеринбургскую гордуму градостроительных полномочий
10:35 Топ-менеджер VK Габриелян пропал во время экспедиции на вездеходах в Ненецком автономном округе