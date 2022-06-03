«Горьковка» приглашает пермяков на выставки

12.16 Среда, 8 июня 2022
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Пермская краевая библиотека им. Горького 10 июня открывает книжные экспозиции.

Книжная выставка ко Дню России (16+) приурочена к дате принятия Декларации о государственном суверенитете России. С 1992 года 12 июня отмечается государственный праздник – День России. В экспозиции представлены: Декларация о суверенитете, Конституция РФ, заметки и высказывания президента РФ о России, книги о государственной символике, размышления политических деятелей о России, ее развитии в современном мире. Работает по 24 июня.

Отдел социально-экономической литературы (3 этаж, правое крыло), 236-21-20 (доб. 117).

Выставка «Николай Дроздов: доброта, покорившая мир» (12+) посвящена 85-летию со дня рождения зоолога и биогеографа Николая Николаевича Дроздова, профессора географического факультета МГУ, члена Академии российского телевидения, общественного деятеля и пропагандиста охраны природы. В книгах и периодических изданиях на выставке повествуется о жизни, творчестве, увлечениях Дроздова. Изюминкой стали книги серии «По страницам телепередачи «В мире животных», написанные в соавторстве с журналистом-экологом Алексеем Макеевым. Это рассказы о лучших отечественных и зарубежных заповедниках, национальных парках, природных резерватах, заказниках, зоопарках, дельфинариях и животных, которые там обитают. Работает по 30 июня.

Отдел естественнонаучной и технической литературы (правое крыло, 4 этаж), 236-24-61.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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Делить не шкуру, делить должности: почему скандалы вокруг организации свердловских охотников не утихают

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Делить не шкуру, делить должности: почему скандалы вокруг организации свердловских охотников не утихают

После смены руководства известной охотничьей организации не прекращаются суды об отмене решений коллегиальных органов власти, рассказываем подробности
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15:37 В Грузии протестующие рабочие заблокировали проходные заводов по розливу воды «Боржоми»
14:26 В Тольятти 22 человека отравились роллами, 11 госпитализированы
13:30 Жителю Красноярска грозит 4 года лишения свободы за хищение 16 банок тушенки
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14:24 В Кушве вынесли приговор полицейскому, который насмерть сбил женщину
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10:25 Свердловчане отправили жителям ДНР и ЛНР более 650 тонн гуманитарной помощи
09:53 Ночью в Екатеринбурге полыхал автопаркинг
09:21 Водитель BMW сбил подростка на велосипеде в Екатеринбурге
21:20 В Екатеринбурге появятся порталы в 9 российских городов
20:48 Под Ивделем поймали двух «залётных» водителей большегрузных фур
19:30 В Библиотечном центре расскажут, как в Екатеринбурге 90-х «клубилась» молодёжь
19:03 В Висимском заповеднике под Нижним Тагилом от браконьеров спасли бобра
18:40 Екатеринбуржцы, получавшие сроки административного ареста за мирные акции, судятся с государством
17:56 Таджикские сливы с калифорнийской щитовкой привезли в Свердловскую область
17:54 Активисты очистили в Екатеринбурге берега реки Исеть
17:22 В Екатеринбурге состоится «Урал Fresh Showcase festival»
16:55 Без электричества из-за сильного ветра остались 11,5 тысячи свердловчан
16:23 Организаторы Ural Music Night анонсировали площадки для молодых исполнителей
15:50 АО «Святогор» отремонтировал дорогу между поселком Баранчинский и Серовским трактом
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16:01 Заводы по производству свинца в РФ могут закрыться из-за остановки экспорта
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14:16 Верховный суд пояснил, что считается принуждением к даче показаний
13:22 В Омске уволили фельдшера «скорой», которая в соцсетях писала о тяжелых условиях работы медиков
12:14 Депутаты ГД в первом чтении приняли законопроект, который обобщает нормы об иноагентах
10:59 На востоке Ирана пассажирский поезд сошёл с рельсов, погибли 13 человек
10:10 Доля автомобилей премиум-класса в продажах в РФ упала вдвое
09:46 В Токио заявили, что продолжат переговоры с Россией по промыслу морских живых ресурсов
17:43 Синод РПЦ образовал Крымскую митрополию в составе трех епархий
17:06 Американская корпорация IBM объявила о прекращении деятельности в России
16:23 Писателя Дмитрия Глуховского объявили в розыск по статье УК
16:01 Заводы по производству свинца в РФ могут закрыться из-за остановки экспорта
15:33 ВЦИОМ: число противников абортов в России за 6 лет выросло втрое
14:19 «Хочу, чтобы всё было красиво». Как школьник из Новосибирска учит чиновников городской эстетике
11:51 В Богородске в жилой пятиэтажке взорвался газовый баллон, эвакуированы 32 человека
11:16 В детском лагере Зеленогорска отравились 16 детей, в СК и прокуратуре начали проверку
10:47 Пропавшие в Ненецком АО топ-менеджер VK Габриелян и его знакомый погибли
10:35 Топ-менеджер VK Габриелян пропал во время экспедиции на вездеходах в Ненецком автономном округе
09:52 В Иркутской области ночью горел роддом, вероятная причина – удар молнии
09:15 Премьер-министр Британии Джонсон получил вотум доверия от правящей Консервативной партии
17:44 Минобрнауки: все российские вузы исключили из Болонского процесса
16:58 Жители Белгорода обратились к президенту с просьбой помочь сохранить в городе троллейбусы
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