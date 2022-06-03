«Горьковка» приглашает пермяков на выставки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермская краевая библиотека им. Горького 10 июня открывает книжные экспозиции.Книжная выставка ко Дню России (16+) приурочена к дате принятия Декларации о государственном суверенитете России. С 1992 года 12 июня отмечается государственный праздник – День России. В экспозиции представлены: Декларация о суверенитете, Конституция РФ, заметки и высказывания президента РФ о России, книги о государственной символике, размышления политических деятелей о России, ее развитии в современном мире. Работает по 24 июня.Отдел социально-экономической литературы (3 этаж, правое крыло), 236-21-20 (доб. 117).Выставка «Николай Дроздов: доброта, покорившая мир» (12+) посвящена 85-летию со дня рождения зоолога и биогеографа Николая Николаевича Дроздова, профессора географического факультета МГУ, члена Академии российского телевидения, общественного деятеля и пропагандиста охраны природы. В книгах и периодических изданиях на выставке повествуется о жизни, творчестве, увлечениях Дроздова. Изюминкой стали книги серии «По страницам телепередачи «В мире животных», написанные в соавторстве с журналистом-экологом Алексеем Макеевым. Это рассказы о лучших отечественных и зарубежных заповедниках, национальных парках, природных резерватах, заказниках, зоопарках, дельфинариях и животных, которые там обитают. Работает по 30 июня.Отдел естественнонаучной и технической литературы (правое крыло, 4 этаж), 236-24-61.