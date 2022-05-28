Судебные приставы Прикамья нашли должника по алиментам в Волгограде
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Судебные приставы разыскали должника из п. Куеды Пермского края за 1 500 километров от малой родины. Уехать из поселка мужчину заставили новая любовь и долг перед сыном.
Гражданин длительное время уклонялся от выплаты алиментов своему 8-летнему ребенку, общая сумма задолженности составила порядка 600 тысяч рублей. По месту проживания мужчину застать не удавалось, родственники также не могли внести ясность в вопрос о его местонахождении. Прикамец был объявлен в исполнительный розыск.
Сотруднику отдела судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам УФССП России по Пермскому краю стал известен сотовый телефон уклониста. Но в разговоре с судебным приставом мужчина отказался называть свой новый адрес и заявил, что может позволить себе выплачивать сыну не больше 1 000 рублей в месяц. Данные средства мужчина перечислял взыскателю с банковского счета третьего лица, так как в ходе принудительного исполнения на счета должника был наложен арест. Реквизиты, с которых осуществлялся платеж, и стали отправной точкой для установления местожительства алиментщика. В ходе разыскных мероприятий было установлено, что неплательщик проживает в г. Волгограде с сожительницей, чьими банковскими счетами он пользовался, чтобы выплачивать часть алиментов.
Исполнительное производство было передано по территориальности. Волгоградским судебным приставам предстоит объяснить нерадивому отцу, что в соответствии с изменениями в законодательстве незначительные выплаты в счет алиментов не избавят его от административной и уголовной ответственности.
Гражданин длительное время уклонялся от выплаты алиментов своему 8-летнему ребенку, общая сумма задолженности составила порядка 600 тысяч рублей. По месту проживания мужчину застать не удавалось, родственники также не могли внести ясность в вопрос о его местонахождении. Прикамец был объявлен в исполнительный розыск.
Сотруднику отдела судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам УФССП России по Пермскому краю стал известен сотовый телефон уклониста. Но в разговоре с судебным приставом мужчина отказался называть свой новый адрес и заявил, что может позволить себе выплачивать сыну не больше 1 000 рублей в месяц. Данные средства мужчина перечислял взыскателю с банковского счета третьего лица, так как в ходе принудительного исполнения на счета должника был наложен арест. Реквизиты, с которых осуществлялся платеж, и стали отправной точкой для установления местожительства алиментщика. В ходе разыскных мероприятий было установлено, что неплательщик проживает в г. Волгограде с сожительницей, чьими банковскими счетами он пользовался, чтобы выплачивать часть алиментов.
Исполнительное производство было передано по территориальности. Волгоградским судебным приставам предстоит объяснить нерадивому отцу, что в соответствии с изменениями в законодательстве незначительные выплаты в счет алиментов не избавят его от административной и уголовной ответственности.
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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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