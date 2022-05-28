Судебные приставы Прикамья нашли должника по алиментам в Волгограде

09.53 Пятница, 3 июня 2022
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Судебные приставы разыскали должника из п. Куеды Пермского края за 1 500 километров от малой родины. Уехать из поселка мужчину заставили новая любовь и долг перед сыном.

Гражданин длительное время уклонялся от выплаты алиментов своему 8-летнему ребенку, общая сумма задолженности составила порядка 600 тысяч рублей. По месту проживания мужчину застать не удавалось, родственники также не могли внести ясность в вопрос о его местонахождении. Прикамец был объявлен в исполнительный розыск.

Сотруднику отдела судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам УФССП России по Пермскому краю стал известен сотовый телефон уклониста. Но в разговоре с судебным приставом мужчина отказался называть свой новый адрес и заявил, что может позволить себе выплачивать сыну не больше 1 000 рублей в месяц. Данные средства мужчина перечислял взыскателю с банковского счета третьего лица, так как в ходе принудительного исполнения на счета должника был наложен арест. Реквизиты, с которых осуществлялся платеж, и стали отправной точкой для установления местожительства алиментщика. В ходе разыскных мероприятий было установлено, что неплательщик проживает в г. Волгограде с сожительницей, чьими банковскими счетами он пользовался, чтобы выплачивать часть алиментов.

Исполнительное производство было передано по территориальности. Волгоградским судебным приставам предстоит объяснить нерадивому отцу, что в соответствии с изменениями в законодательстве незначительные выплаты в счет алиментов не избавят его от административной и уголовной ответственности.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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Делить не шкуру, делить должности: почему скандалы вокруг организации свердловских охотников не утихают

После смены руководства известной охотничьей организации не прекращаются суды об отмене решений коллегиальных органов власти, рассказываем подробности
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17:08 Роскомнадзор подтвердил блокировку в России VPN-сервисов, в том числе Proton VPN
16:35 Патриарх Кирилл благословил председателя ЛДПР Леонида Слуцкого в Храме у Никитских ворот
16:00 В ГД внесут законопроект о наказании за «умышленное агрессивное вождение»
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14:34 В Белокурихе из-за поломки горнолыжного подъемника эвакуировали 43 человека
13:24 В Красноярском крае работникам на золотодобывающем месторождении выплатили долги после забастовки
12:43 Глава Минобрнауки Фальков назвал три причины для сохранения в РФ бакалавриата и магистратуры
11:28 Тихвинский вагоностроительный завод не вышел из простоя из-за недостатка импортных деталей
09:55 В Бразилии число погибших из-за ливней и оползней выросло до 121 человека
09:08 В Оклахоме 4 человека погибли в результате стрельбы в больнице Святого Франциска
16:44 Концерт Киркорова в Пятигорске отменили после жалоб на номер с крестом
15:58 В Мытищах произошел взрыв в жилом доме, есть погибший
14:48 В России вынесли первый приговор по уголовному делу о «публичной дискредитации армии»
14:00 СК: жертвами изнасилований в РФ чаще всего становятся девочки 11-14 лет, живущие в городах
12:01 В Приморье фракция КПРФ исключила двух депутатов, осудивших российские действия в Украине
11:06 Роспотребнадзор: в регионы отправят тысячу тест-комплектов для выявления оспы обезьян
10:36 Россия предложила Северной Корее вакцины и лекарства для борьбы с COVID-19
09:49 Власти Турции отменили масочный режим и ПЦР-тесты для въезда в страну
09:26 Суд продлил арест экс-мэру Владивостока до августа
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