ПГАТУ переходит на дистанционный формат обучения
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С 26 октября обучающиеся Пермского государственного аграрно-технологического университета переходят на дистанционный формат обучения.
С приказом можно ознакомиться на официальном сайте Пермского ГАТУ: https://pgsha.ru/export/sites/default/studyprocess/sp_files/ob-organizacii-obrazovatelnogo-processa_20-21.pdf
С приказом можно ознакомиться на официальном сайте Пермского ГАТУ: https://pgsha.ru/export/sites/default/studyprocess/sp_files/ob-organizacii-obrazovatelnogo-processa_20-21.pdf
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17:08 Суд отказался привлекать к ответственности Высокинского за подмену проекта реконструкции парка за Дворцом молодёжи
17:08
23/10Суд отказался привлекать к ответственности Высокинского за подмену проекта реконструкции парка за Дворцом молодёжи
23:58
22/10«Атомстройкомплекс» уличили в отсутствии разрешения на строительство при возведении ЖК на Уралмаше
20:23
22/10Оперативники свердловского ОБОП задержали скрывшегося от суда подсудимого. В его машине нашли пистолет
17:29
22/10Свердловский облсуд оставил под стражей фигуранта дела, связанного с прослушкой телефонов политиков
12:29
22/10Начальник свердловского главка устроил разбор полетов после смерти полицейского из Екатеринбурга
20:55
21/10В Екатеринбурге полицейские задержали двух несовершеннолетних школьниц, которые делали закладки с амфетамином
19:13
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