ПГАТУ переходит на дистанционный формат обучения

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С 26 октября обучающиеся Пермского государственного аграрно-технологического университета переходят на дистанционный формат обучения.С приказом можно ознакомиться на официальном сайте Пермского ГАТУ: https://pgsha.ru/export/sites/default/studyprocess/sp_files/ob-organizacii-obrazovatelnogo-processa_20-21.pdf