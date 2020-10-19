Анонсы событий на 20 октября

19.49 Понедельник, 19 октября 2020
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10:30 Екатеринбург-ЭКСПО (бул. Экспо, 2). С 20 по 22 октября в Екатеринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (бульвар Экспо, 2) пройдет VII Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild.
20 октября в 10.30 состоится официальное открытие VII Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild на стенде 100+ TechnoBuild, 1-й павильон МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
В церемонии открытия примут участие сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин.
Сразу после торжественного открытия выставки состоится пресс-тур. Он начнется около стенда 100+TechnoBuild и пройдет по 13 стендам (компании «Атлас», «Брусника», Prinzip, «Астон» и др.).

11:00 Дендрологический парк-выставка (ул. 8 Марта, 37 «а», от центрального входа аллея по левой стороне). Состоится торжественное открытие галереи «Легенды Екатеринбургского образования», созданной с целью сохранения исторической преемственности и развития ценностей отечественного образования.
В мероприятии примут участие заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева, начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Константин Шевченко, представители сферы образования, которые и стали «героями» галереи.

11:00 ТАСС. Состоится круглый стол, посвященный развитию дистанционной торговли в России.
Директор по региональным продажам электронной коммерции АО "Почта России" Виталий Нотченко, заместитель директора по электронной коммерции макрорегиона "Урал" АО "Почта России" Владимир Куковякин, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, коммерческий директор интернет-магазина пряжи Алексей Бардок, директор интернет-магазина автозапчастей Дмитрий Таланкин и директор магазина товаров для животных Антон Бельчиков дадут определение понятия "дистанционная торговля", озвучат статистические данные по динамике рынка дистанционной торговли в стране, обсудят новые возможности для развития торговли такого типа в условиях новой реальности, а также расскажут о проблемах, с которыми столкнулись представители малого и среднего предпринимательства в период пандемии коронавирусной инфекции, в частности при переходе из онлайна в оффлайн, дадут экспертные прогнозы до конца 2020 года и на 2021 год.

11:30 Екатеринбург-ЭКСПО (бул. Экспо, 2, павильон №3, конференц-зал). Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов откроет XI международную специализированную выставку «Уралэкспокамень», посвященную добыче, переработке, применению природного камня. В числе участников выставки предприятия России, Китая, Италии и Турции. Основные разделы выставки: натуральный строительный камень, технологии добычи и обработки, оборудование, реставрация, проектирование.
Выставка организована ассоциацией предприятий каменной отрасли России «Центр камня», проводится при участии: Уральского государственного горного университета, Уральского государственного архитектурно-художественного университета, Магнитогорского государственного технического университета, Союза архитекторов России, Российского союза строителей.

13:00 Поселок Лобва Новолялинского городского округа (ул. Советская, 40). Торжественно откроют обновленную по нацпроекту «Жилье и городская среда» поселковую площадь. В мероприятии примет участие министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Общественная территория является центром социальной и культурной жизни населенного пункта. На площади расположен памятник-мемориал «Дорога памяти», установленный к 45-летию Победы в Великой Отечественной войне, здесь же находится Лобвинский центр культуры и спорта имени И.Ф. Бондаренко, в котором размещаются поселковая библиотека, краеведческий музей и спортивный зал. В радиусе 250 метров – железнодорожный вокзал, торговый комплекс, аптека, почта, остановки общественного транспорта и местная администрация.
Во время рейтингового голосования 2019 года за реконструкцию общественного пространства свои голоса отдали почти три тысячи жителей, и сегодня, благодаря поддержке областного и федерального бюджетов, любимое место лобвинцев приобрело новый облик. Здесь появились наружное освещение, обустроенные пешеходные дорожки, детские игровые комплексы, спортивное оборудование и пр.

13:30 Верхняя Пышма. Губернатор Евгений Куйвашев примет участие в мероприятиях в честь 10-летия завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме.
Основными событиями станут подписание соглашения между ОАО «РЖД», Группой Синара, концерном «Сименс АГ» и «Уральскими локомотивами» по созданию отечественного высокоскоростного подвижного состава и церемония начала строительства нового производственного комплекса по выпуску инновационных электропоездов для высокоскоростных магистралей.
Также в этот день завод «Уральские локомотивы» представит проект нового магистрального электровоза, оснащенного отечественным асинхронным двигателем, выпуск которого намечен на 2023 год. Перспективная разработка станет платформой для новой линейки грузовых магистральных электровозов.
Участие в мероприятиях примут руководители министерства промышленности и торговли РФ, Российских железных дорог, группы Синара и компании «Сименс».
© Вечерние ведомости
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О чем молчат уральские медики

Медицинские сотрудники Свердловской области рассказали о том, что им приходится выслушивать от пациентов
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    и мир
  • Самое
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16:24
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15:02
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 В Екатеринбурге в пивном магазине между покупателями произошла ножовщина
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17/10
 В Свердловской области выявлено 227 новых случаев коронавируса
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12:17
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 Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу пройдут без самовыдвиженцев
00:37
14/10
 Из психбольницы в Екатеринбурге сбежали два пациента
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14/10
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О чем молчат уральские медики

Медицинские сотрудники Свердловской области рассказали о том, что им приходится выслушивать от пациентов
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13:33 Власти Подмосковья вводят дополнительные ограничения из-за коронавируса
13:22 Экс-мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к 6 месяцам исправительных работ
12:55 Жириновский призвал срочно запретить выезд за рубеж в туристических целях
12:54 В России подтвердили еще 15 982 случая коронавируса
12:14 В Италии мэрам городов разрешили объявлять комендантский час
12:08 Оборонные предприятия России атаковали хакеры из Северной Кореи
11:31 Собянин считает, что введение комендантского часа в Москве «неприемлемо и невозможно»
11:26 Теперь автовладельцы могут приобрести полис ОСАГО через маркетплейс
11:25 Все школы Забайкальского края переведут на дистанционный режим работы
11:19 Накануне выборов в США на Землю может упасть астероид размером с холодильник
10:56 В «Кузбассразрезуголь» создали новую цифровую технологию
10:52 Президент Армении заявил, что готов сделать все, чтобы начался процесс перемирия
10:38 В России с 18 октября вступили в силу новые правила получения пенсий
10:13 Ученые называли новый симптом коронавируса
13:05 В России выявили еще 15 099 случаев COVID-19
11:51 Британские учёные назвали заболевание, повышающее риск смерти от Covid-19 вдвое
12:55 В России выявили еще 14 922 случая COVID-19
15:54 Песков заявил, что в Кремле хотят добиться демографического роста в России
15:40 В Кремле обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19 в России
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Все новости России и мира
22:28 В Свердловской области пропала 66-летняя женщина
21:29 Патриарх официально отлучил схиимонаха Сергия от церкви
20:05 Сотрудники МЧС в Свердловской области проводят дезинфекцию социально-значимых объектов
19:40 Пожилая екатеринбурженка перевела мошенникам 2,8 милллиона рублей
18:53 Власти Свердловской области не будут ограничивать авиасообщение
18:25 В Свердловской области средняя зарплата выросла на 5,8%
18:00 «Ласточки» Пермь – Екатеринбург вернутся на маршрут в декабре
17:49 Росприроднадзор пригрозил свердловским птицефабрикам разбирательствами и штрафами за загрязнение полей куриным пометом
17:23 Новое колесо обозрения в екатеринбургском ЦПКиО будет выше нынешнего
17:19 В Перми стартует прием заявок на получение молодёжной премии «Пермь 20х20»
17:17 Благодаря нацпроекту улицу Новогайвинскую в Перми отремонтировали впервые за 10 лет
17:10 Продукцию для ТЭК Узбекистана готовы поставить 130 прикамских компаний
17:05 «Горьковка» приглашает пермяков на лекцию, викторину и выставки
16:59 В Сысерти в ДТП погибли два человека
16:49 Многодетные семьи Перми смогут использовать денежные выплаты для приобретения жилья
16:36 В Екатеринбурге осудят женщину, обвиняемую в убийстве отца
16:24 Под Екатеринбургом нашли труп мужчины со шприцом в руке
15:55 Мэрия Екатеринбурга предложит Госдуме изменить Градостроительный кодекс
15:28 В Каменске-Уральском пьяные девушки вылезли из автобуса через окно
15:23 В Пермском крае заработал Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов
15:02 В Екатеринбурге в пивном магазине между покупателями произошла ножовщина
14:57 Дмитрий Махонин поручил усилить работу по выведению жителей Прикамья на удаленную работу
14:57 В столице Урала после школьных каникул могут ввести неделю дистанта
14:32 В Екатеринбурге составили 259 протоколов на нарушителей масочного режима
14:05 На окраине Екатеринбурга вырубили сотни кубометров леса под многоэтажную застройку
13:53 В ДТП в Екатеринбурге подросток получил перелом шейного отдела позвоночника
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17:49
19/10
 Росприроднадзор пригрозил свердловским птицефабрикам разбирательствами и штрафами за загрязнение полей куриным пометом
16:24
19/10
 Под Екатеринбургом нашли труп мужчины со шприцом в руке
15:02
19/10
 В Екатеринбурге в пивном магазине между покупателями произошла ножовщина
14:05
19/10
 На окраине Екатеринбурга вырубили сотни кубометров леса под многоэтажную застройку
12:50
19/10
 В Свердловской области за сутки выявили 249 случаев COVID-19
12:43
19/10
 Потерпевший по делу о похищении со стройплощадки Атомстройкомплекса обжаловал приговор
12:43
18/10
 В Свердловской области выявлено 243 новых случая коронавируса
13:00
17/10
 Прокуратура подала в суд на думу Белоярки, требуя лишить одного из депутатов мандата
12:49
17/10
 В Свердловской области выявлено 227 новых случаев коронавируса
12:21
17/10
 Оперативники свердловского ОБОП задержали двух студентов-вымогателей
12:17
17/10
 В Екатеринбурге ограбили храм в центре города
18:59
16/10
 В Екатеринбурге двое вооруженных ножом мужчин ограбили хостел
18:55
16/10
 Подполковник из УМВД по Екатеринбургу перешла на работу в мэрию
12:36
16/10
 Еще 219 свердловчан заболели коронавирусом
12:36
15/10
 На Среднем Урале за сутки выявили 213 новых случаев коронавируса
17:32
14/10
 Екатеринбурженка пригрозила взорвать дом, обидевшись на сожителя
15:08
14/10
 Клиентка «Рамады» погуляла в отеле на 600 тысяч рублей, «рассчитавшись» поддельными документами
13:38
14/10
 За сутки на Среднем Урале выявили 211 случаев коронавируса
12:21
14/10
 Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу пройдут без самовыдвиженцев
00:37
14/10
 Из психбольницы в Екатеринбурге сбежали два пациента
00:15
14/10
 Пьяная екатеринбурженка пригрозила перестрелять сотрудников Сбербанка
20:55
13/10
 В полиции Асбеста сменился начальник
18:54
13/10
 Определены все кандидаты по третьему округу на довыборах в Екатеринбургскую городскую думу
17:56
13/10
 Памятник Ленину в Екатеринбурге могут перенести с площади 1905 года
15:57
13/10
 В Екатеринбурге гимназиста задержали за сбыт наркотиков
15:06
13/10
 Несмотря на возражения депутата Вегнера, ЗССО приняло к рассмотрению народный законопроект о прямых выборах мэров
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Дмитрий Махонин вступил в должность губернатора Пермского края
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    и мир
  • Самое
    важное
17:19 В Перми стартует прием заявок на получение молодёжной премии «Пермь 20х20»
17:17 Благодаря нацпроекту улицу Новогайвинскую в Перми отремонтировали впервые за 10 лет
17:10 Продукцию для ТЭК Узбекистана готовы поставить 130 прикамских компаний
17:05 «Горьковка» приглашает пермяков на лекцию, викторину и выставки
16:49 Многодетные семьи Перми смогут использовать денежные выплаты для приобретения жилья
15:23 В Пермском крае заработал Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов
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Все новости
16:50 Азербайджан обвинил Армению в ракетном обстреле нефтепровода «Баку — Новороссийск»
16:10 Песков заявил, что пандемия стала беспрецедентным вызовом для экономики России
15:52 Инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России
13:34 В Москве допустили введение новых ограничительных мер с помощью QR-кодов
13:33 Власти Подмосковья вводят дополнительные ограничения из-за коронавируса
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19/10
 В Екатеринбурге в пивном магазине между покупателями произошла ножовщина
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19/10
 На окраине Екатеринбурга вырубили сотни кубометров леса под многоэтажную застройку
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 В Свердловской области выявлено 227 новых случаев коронавируса
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17/10
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17/10
 В Екатеринбурге ограбили храм в центре города
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16/10
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16/10
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12:36
16/10
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17:32
14/10
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14/10
 За сутки на Среднем Урале выявили 211 случаев коронавируса
12:21
14/10
 Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу пройдут без самовыдвиженцев
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14/10
 Из психбольницы в Екатеринбурге сбежали два пациента
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13:34 В Москве допустили введение новых ограничительных мер с помощью QR-кодов
13:33 Власти Подмосковья вводят дополнительные ограничения из-за коронавируса
13:22 Экс-мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к 6 месяцам исправительных работ
12:55 Жириновский призвал срочно запретить выезд за рубеж в туристических целях
12:54 В России подтвердили еще 15 982 случая коронавируса
12:14 В Италии мэрам городов разрешили объявлять комендантский час
12:08 Оборонные предприятия России атаковали хакеры из Северной Кореи
11:31 Собянин считает, что введение комендантского часа в Москве «неприемлемо и невозможно»
11:26 Теперь автовладельцы могут приобрести полис ОСАГО через маркетплейс
11:25 Все школы Забайкальского края переведут на дистанционный режим работы
11:19 Накануне выборов в США на Землю может упасть астероид размером с холодильник
10:56 В «Кузбассразрезуголь» создали новую цифровую технологию
10:52 Президент Армении заявил, что готов сделать все, чтобы начался процесс перемирия
10:38 В России с 18 октября вступили в силу новые правила получения пенсий
10:13 Ученые называли новый симптом коронавируса
13:05 В России выявили еще 15 099 случаев COVID-19
11:51 Британские учёные назвали заболевание, повышающее риск смерти от Covid-19 вдвое
12:55 В России выявили еще 14 922 случая COVID-19
Новости России и мира