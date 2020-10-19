Анонсы событий на 20 октября

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Екатеринбург-ЭКСПО (бул. Экспо, 2). С 20 по 22 октября в Екатеринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (бульвар Экспо, 2) пройдет VII Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild.20 октября в 10.30 состоится официальное открытие VII Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild на стенде 100+ TechnoBuild, 1-й павильон МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».В церемонии открытия примут участие сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин.Сразу после торжественного открытия выставки состоится пресс-тур. Он начнется около стенда 100+TechnoBuild и пройдет по 13 стендам (компании «Атлас», «Брусника», Prinzip, «Астон» и др.).Дендрологический парк-выставка (ул. 8 Марта, 37 «а», от центрального входа аллея по левой стороне). Состоится торжественное открытие галереи «Легенды Екатеринбургского образования», созданной с целью сохранения исторической преемственности и развития ценностей отечественного образования.В мероприятии примут участие заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева, начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Константин Шевченко, представители сферы образования, которые и стали «героями» галереи.ТАСС. Состоится круглый стол, посвященный развитию дистанционной торговли в России.Директор по региональным продажам электронной коммерции АО "Почта России" Виталий Нотченко, заместитель директора по электронной коммерции макрорегиона "Урал" АО "Почта России" Владимир Куковякин, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, коммерческий директор интернет-магазина пряжи Алексей Бардок, директор интернет-магазина автозапчастей Дмитрий Таланкин и директор магазина товаров для животных Антон Бельчиков дадут определение понятия "дистанционная торговля", озвучат статистические данные по динамике рынка дистанционной торговли в стране, обсудят новые возможности для развития торговли такого типа в условиях новой реальности, а также расскажут о проблемах, с которыми столкнулись представители малого и среднего предпринимательства в период пандемии коронавирусной инфекции, в частности при переходе из онлайна в оффлайн, дадут экспертные прогнозы до конца 2020 года и на 2021 год.Екатеринбург-ЭКСПО (бул. Экспо, 2, павильон №3, конференц-зал). Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов откроет XI международную специализированную выставку «Уралэкспокамень», посвященную добыче, переработке, применению природного камня. В числе участников выставки предприятия России, Китая, Италии и Турции. Основные разделы выставки: натуральный строительный камень, технологии добычи и обработки, оборудование, реставрация, проектирование.Выставка организована ассоциацией предприятий каменной отрасли России «Центр камня», проводится при участии: Уральского государственного горного университета, Уральского государственного архитектурно-художественного университета, Магнитогорского государственного технического университета, Союза архитекторов России, Российского союза строителей.Поселок Лобва Новолялинского городского округа (ул. Советская, 40). Торжественно откроют обновленную по нацпроекту «Жилье и городская среда» поселковую площадь. В мероприятии примет участие министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.Общественная территория является центром социальной и культурной жизни населенного пункта. На площади расположен памятник-мемориал «Дорога памяти», установленный к 45-летию Победы в Великой Отечественной войне, здесь же находится Лобвинский центр культуры и спорта имени И.Ф. Бондаренко, в котором размещаются поселковая библиотека, краеведческий музей и спортивный зал. В радиусе 250 метров – железнодорожный вокзал, торговый комплекс, аптека, почта, остановки общественного транспорта и местная администрация.Во время рейтингового голосования 2019 года за реконструкцию общественного пространства свои голоса отдали почти три тысячи жителей, и сегодня, благодаря поддержке областного и федерального бюджетов, любимое место лобвинцев приобрело новый облик. Здесь появились наружное освещение, обустроенные пешеходные дорожки, детские игровые комплексы, спортивное оборудование и пр.Верхняя Пышма. Губернатор Евгений Куйвашев примет участие в мероприятиях в честь 10-летия завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме.Основными событиями станут подписание соглашения между ОАО «РЖД», Группой Синара, концерном «Сименс АГ» и «Уральскими локомотивами» по созданию отечественного высокоскоростного подвижного состава и церемония начала строительства нового производственного комплекса по выпуску инновационных электропоездов для высокоскоростных магистралей.Также в этот день завод «Уральские локомотивы» представит проект нового магистрального электровоза, оснащенного отечественным асинхронным двигателем, выпуск которого намечен на 2023 год. Перспективная разработка станет платформой для новой линейки грузовых магистральных электровозов.Участие в мероприятиях примут руководители министерства промышленности и торговли РФ, Российских железных дорог, группы Синара и компании «Сименс».