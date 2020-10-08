Определен состав сборной Прикамья, которая поедет на чемпионат России по дзюдо

© Вечерние ведомости

Федерация дзюдо Пермского края объявила состав региональной сборной. В начале ноября команда отправится в Хабаровск, где примет участие в чемпионате России.В мужскую часть сборной включены Дмитрий Котельников, вес 60 кг, Краевая спортивная школа, г. Пермь; Михаил Новосёлов, 66 кг, СШОР г. Перми; Антон Шилов, 73 кг, п. Троельга Кунгурского района; Илья Тунев, 90 кг, спортивный клуб «Барс», г. Пермь;Семён Пантелеев, 100 кг, спортивный клуб «Динамо», г. Пермь.У женщин на чемпионат страны отобрались Юлия Фоменкова, 52 кг, СШОР г. Березники;Катерина Доценко, 52 кг, ЦСП Пермского края, г. Пермь; Эльвира Камалова, 70 кг, ЦСП Пермского края, г. Пермь; Валентина Славнова, 78+, Чайковский ИФК; Ксения Ужегова, вес 78+, Чайковский ИФК; Диана Корепанова, 78+ кг, Чайковский ИФК.Тренер команды - Александр Караханов, г. Пермь. Представлять на чемпионате судейский корпус края будет пермский судья Андрей Тунев.