Определен состав сборной Прикамья, которая поедет на чемпионат России по дзюдо
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Федерация дзюдо Пермского края объявила состав региональной сборной. В начале ноября команда отправится в Хабаровск, где примет участие в чемпионате России.
В мужскую часть сборной включены Дмитрий Котельников, вес 60 кг, Краевая спортивная школа, г. Пермь; Михаил Новосёлов, 66 кг, СШОР г. Перми; Антон Шилов, 73 кг, п. Троельга Кунгурского района; Илья Тунев, 90 кг, спортивный клуб «Барс», г. Пермь;
Семён Пантелеев, 100 кг, спортивный клуб «Динамо», г. Пермь.
У женщин на чемпионат страны отобрались Юлия Фоменкова, 52 кг, СШОР г. Березники;
Катерина Доценко, 52 кг, ЦСП Пермского края, г. Пермь; Эльвира Камалова, 70 кг, ЦСП Пермского края, г. Пермь; Валентина Славнова, 78+, Чайковский ИФК; Ксения Ужегова, вес 78+, Чайковский ИФК; Диана Корепанова, 78+ кг, Чайковский ИФК.
Тренер команды - Александр Караханов, г. Пермь. Представлять на чемпионате судейский корпус края будет пермский судья Андрей Тунев.
В мужскую часть сборной включены Дмитрий Котельников, вес 60 кг, Краевая спортивная школа, г. Пермь; Михаил Новосёлов, 66 кг, СШОР г. Перми; Антон Шилов, 73 кг, п. Троельга Кунгурского района; Илья Тунев, 90 кг, спортивный клуб «Барс», г. Пермь;
Семён Пантелеев, 100 кг, спортивный клуб «Динамо», г. Пермь.
У женщин на чемпионат страны отобрались Юлия Фоменкова, 52 кг, СШОР г. Березники;
Катерина Доценко, 52 кг, ЦСП Пермского края, г. Пермь; Эльвира Камалова, 70 кг, ЦСП Пермского края, г. Пермь; Валентина Славнова, 78+, Чайковский ИФК; Ксения Ужегова, вес 78+, Чайковский ИФК; Диана Корепанова, 78+ кг, Чайковский ИФК.
Тренер команды - Александр Караханов, г. Пермь. Представлять на чемпионате судейский корпус края будет пермский судья Андрей Тунев.
© Вечерние ведомости
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