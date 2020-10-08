Определен состав сборной Прикамья, которая поедет на чемпионат России по дзюдо

23.45 Четверг, 15 октября 2020
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Федерация дзюдо Пермского края объявила состав региональной сборной. В начале ноября команда отправится в Хабаровск, где примет участие в чемпионате России.
В мужскую часть сборной включены Дмитрий Котельников, вес 60 кг, Краевая спортивная школа, г. Пермь; Михаил Новосёлов, 66 кг, СШОР г. Перми; Антон Шилов, 73 кг, п. Троельга Кунгурского района; Илья Тунев, 90 кг, спортивный клуб «Барс», г. Пермь;
Семён Пантелеев, 100 кг, спортивный клуб «Динамо», г. Пермь.
У женщин на чемпионат страны отобрались Юлия Фоменкова, 52 кг, СШОР г. Березники;
Катерина Доценко, 52 кг, ЦСП Пермского края, г. Пермь; Эльвира Камалова, 70 кг, ЦСП Пермского края, г. Пермь; Валентина Славнова, 78+, Чайковский ИФК; Ксения Ужегова, вес 78+, Чайковский ИФК; Диана Корепанова, 78+ кг, Чайковский ИФК.
Тренер команды - Александр Караханов, г. Пермь. Представлять на чемпионате судейский корпус края будет пермский судья Андрей Тунев.
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20:07 В Екатеринбурге вдвое выросло число закрытых классов в школах
19:28 У свердловского мобильного ветотряда появилась уникальная спецтехника
18:45 В Екатеринбурге осудят детского массажиста, обвиняемого в педофилии
18:19 В Екатеринбурге открылся сквер на проспекте Орджоникизде
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11/10
 В Свердловской области выявлено еще 209 случаев коронавируса
12:42
10/10
 В Свердловской области выявлено еще 198 случаев коронавируса
14:36
9/10
 В Екатеринбурге студентов из Африки задержали по подозрению в мошенничестве
12:44
9/10
 На Среднем Урале выявили 191 новый случай коронавируса
18:06
8/10
 Кандидатов от партий, кроме выдвинутых КПРФ и Яблоком, сегодня зарегистрировали на довыборы в ЕГД
13:34
8/10
 Еще 184 свердловчанина заболели коронавирусом
12:53
7/10
 На Среднем Урале выявили еще 179 случаев COVID-19
12:14
7/10
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15:10
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16:56 В Пермский край поступит еще почти 2300 доз вакцины от коронавируса
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16:20 Энергетики «Т Плюс» в Пермском крае готовы к похолоданию
15:02 Приставы закрыли опасную гостиницу в Перми
14:40 В Пермском крае повышается интерес к занятиям физической культурой и спортом
14:36 В Перми по нацпроекту установлен светофор, предупреждающий водителей о возможном движении пешеходов
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16:16 Космонавты на МКС обнаружили возможное место утечки воздуха с помощью пакетика чая
16:05 Сотрудники ФСБ ликвидировали двух террористов, готовивших теракты в Волгограде
15:56 В столичные ночные клубы и бары можно будет попасть только по QR-кодам и СМС
15:45 ЕС ввел санкции против шести физлиц и одного НИИ из-за отравления Алексея Навального
13:15 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил, что уходит в отставку
13:11 Рабочие Lufthansa Technik отказались обслуживать самолет Лукашенко в аэропорту Гамбурга
13:06 В некоторых регионах Франции на фоне второй волны COVID-19 вводят комендантский час
12:46 По данным The Washington Post, в Нагорном Карабахе убиты более 50 сирийских наемников
12:43 Совфед даст законодательное определение понятиям «самоизоляции» и «социальная дистанция»
12:40 В России зафиксировали 13 754 новых случаев COVID-19
12:34 Рейтинг крупнейших предприятий РФ впервые возглавила «Роснефть»
12:27 По данным Роспотребнадзора, мытье рук с мылом снижает риск заражения COVID-19 на 36%
12:19 Норвегия присоединится к санкциям ЕС против РФ за инцидент с отравлением Алексея Навального
12:12 Председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайских морпехов готовится к войне
11:59 Президент Азербайджана опроверг военное участие турецких наемников в Нагорном Карабахе
11:53 В российском модуле МКС «Звезда» отказала система получения кислорода
11:45 Путин поддержал предложение снять ограничения с трех украинских предприятий
11:40 В рамках группового раунда Лиги наций сборная России сыграла вничью с Венгрией
11:09 NYT предложила версию, в которой Навального могли отравить два раза
10:36 Минпромторг не считает необходимым закрывать магазины и общепит
10:06 В России зарегистрировали вторую вакцину от COVID-19
Новости России и мира
12:36
15/10
 На Среднем Урале за сутки выявили 213 новых случаев коронавируса
17:32
14/10
 Екатеринбурженка пригрозила взорвать дом, обидевшись на сожителя
15:08
14/10
 Клиентка «Рамады» погуляла в отеле на 600 тысяч рублей, «рассчитавшись» поддельными документами
13:38
14/10
 За сутки на Среднем Урале выявили 211 случаев коронавируса
12:21
14/10
 Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу пройдут без самовыдвиженцев
00:37
14/10
 Из психбольницы в Екатеринбурге сбежали два пациента
00:15
14/10
 Пьяная екатеринбурженка пригрозила перестрелять сотрудников Сбербанка
20:55
13/10
 В полиции Асбеста сменился начальник
18:54
13/10
 Определены все кандидаты по третьему округу на довыборах в Екатеринбургскую городскую думу
17:56
13/10
 Памятник Ленину в Екатеринбурге могут перенести с площади 1905 года
15:57
13/10
 В Екатеринбурге гимназиста задержали за сбыт наркотиков
15:06
13/10
 Несмотря на возражения депутата Вегнера, ЗССО приняло к рассмотрению народный законопроект о прямых выборах мэров
12:44
13/10
 За сутки на Среднем Урале выявили 208 случаев коронавируса
21:44
12/10
 Три человека погибли, ещё трое ранены в результате стрельбы в Нижегородской области
17:14
12/10
 В горизбиркоме рассмотрен вопрос регистрации кандидатов от КПРФ и «Яблока» на довыборах в ЕГД
12:34
12/10
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 218 человек
14:26
11/10
 В Свердловской области выявлено еще 209 случаев коронавируса
12:42
10/10
 В Свердловской области выявлено еще 198 случаев коронавируса
14:36
9/10
 В Екатеринбурге студентов из Африки задержали по подозрению в мошенничестве
12:44
9/10
 На Среднем Урале выявили 191 новый случай коронавируса
18:06
8/10
 Кандидатов от партий, кроме выдвинутых КПРФ и Яблоком, сегодня зарегистрировали на довыборы в ЕГД
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17:45 Челябинцы становятся донорами плазмы, чтобы спасти больных коронавирусом
19:39 Как порадовать лучшую подругу в знаменательный день?
18:37 Самые дорогие трансферы «Челси»
23:55 На Коркинском разрезе отмечено серьезное снижение объемов выбросов
15:31 Как банковскому сектору устоять в условиях вирусного кризиса? Советы от МВФ и Центрального банка Европы
11:08 Челябинский цинковый завод стал призером конкурса по благоустройству территории
19:55 Корпоративная спартакиада РМК признана лучшим социальным проектом
18:48 В Челябинске провели уникальную бизнес-экскурсию по городу
18:40 Самая большая детская площадка на Южном Урале открылась в Коркино
21:15 Социальный конкурс «Триггер доброты» стартует на Южном Урале
11:19 Челябинских бизнесменов приглашают в тур по южноуральской столице
12:24 Челябинским нефтепроводчикам – заслуженные награды
16:49 Почему россиянин Моше Кантор стал лидером европейских евреев?
15:29 В Челябинской области выбрали лучших молодых предпринимателей
16:06 Образовательные проекты интернета результативно помогают студентам-первокурсникам
15:50 Александринская горно-рудная компания добыла юбилейную тонну руды
14:53 Первоклашки из Челябинской области получили подарки от РМК
20:06 Новый торговый центр в Карабаше победил в конкурсе «Строитель года - 2020»
20:05 АО «Транснефть – Урал» заменило участки магистральных трубопроводов в Челябинской области
12:17 Криминалисты из Челябинска успешно расследуют киберпреступления
18:33 В Коркино появится новый детский городок и трасса для лыжников
Все новости Челябинской области
16:16 Космонавты на МКС обнаружили возможное место утечки воздуха с помощью пакетика чая
16:05 Сотрудники ФСБ ликвидировали двух террористов, готовивших теракты в Волгограде
15:56 В столичные ночные клубы и бары можно будет попасть только по QR-кодам и СМС
15:45 ЕС ввел санкции против шести физлиц и одного НИИ из-за отравления Алексея Навального
13:15 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил, что уходит в отставку
13:11 Рабочие Lufthansa Technik отказались обслуживать самолет Лукашенко в аэропорту Гамбурга
13:06 В некоторых регионах Франции на фоне второй волны COVID-19 вводят комендантский час
12:46 По данным The Washington Post, в Нагорном Карабахе убиты более 50 сирийских наемников
12:43 Совфед даст законодательное определение понятиям «самоизоляции» и «социальная дистанция»
12:40 В России зафиксировали 13 754 новых случаев COVID-19
12:34 Рейтинг крупнейших предприятий РФ впервые возглавила «Роснефть»
12:27 По данным Роспотребнадзора, мытье рук с мылом снижает риск заражения COVID-19 на 36%
12:19 Норвегия присоединится к санкциям ЕС против РФ за инцидент с отравлением Алексея Навального
12:12 Председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайских морпехов готовится к войне
11:59 Президент Азербайджана опроверг военное участие турецких наемников в Нагорном Карабахе
11:53 В российском модуле МКС «Звезда» отказала система получения кислорода
11:45 Путин поддержал предложение снять ограничения с трех украинских предприятий
11:40 В рамках группового раунда Лиги наций сборная России сыграла вничью с Венгрией
11:09 NYT предложила версию, в которой Навального могли отравить два раза
10:36 Минпромторг не считает необходимым закрывать магазины и общепит
10:06 В России зарегистрировали вторую вакцину от COVID-19
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