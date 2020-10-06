Анонсы событий на 16 октября

18.53 Четверг, 15 октября 2020
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10:00 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная 100-летнему юбилею Уральского федерального университета.
Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров озвучит программу праздничных мероприятий, приуроченных к 100-летию вуза, подведет итоги абитуриентской кампании в Уральском федеральном университете в 2020 году, обозначит нововведения в процедуре поступления в 2021 году, а также поделится информацией о специфике и перспективах развития Уральского межрегионального научно-образовательного центра.
УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".

10:00 Нижний Тагил (администрация, ул. Пархоменко, 1а). Состоится пресс-тур по объектам, строящимся в Нижнем Тагиле в рамках национальных проектов «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда».
В мероприятии примет участие глава города Владислав Пинаев, часть объектов посетит первый заместитель губернатора Алексей Орлов.
В маршрут тура вошли сданные в эксплуатацию в 2019-2020 годах и строящиеся объекты социальной и дорожной инфраструктуры: школа № 85, новый детский сад с ясельными группами (ул. Удовенко, 4), парк Победы, дворовая территория в границах улиц Ермака-Лебяжинская, строительная площадка моста через Тагильский пруд. В завершении пресс-тура пройдет торжественная церемония открытия экопарка «Муринские пруды».
Для журналистов, выезжающих из Екатеринбурга, предоставляется автобус, который отправляется от резиденции губернатора 16 октября в 8.00.

12:00 Состоится брифинг министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова. Брифинг будет посвящен работе системы образования региона в сложившейся эпидемиологической обстановке.

12:30 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная старту проекта по повышению финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства для эффективного сотрудничества с банками в регионе.
Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, начальник Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации Рустэм Марданов, начальник Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка Российской Федерации в Уральском федеральном округе Сергей Кокоулин и директор Фонда содействия инвестициям Илья Сулла расскажут о проекте по повышению финансовой грамотности для предпринимателей в Свердловской области, озвучат направления обучающих программ, обозначат форматы и сроки проведения мероприятий, а также перечислят каналы обращений для бизнес-консультаций.

14:30 Поселок Черноисточинск (ул. Кирова, 2а). Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов ознакомится с формированием креативного пространства и ходом создания горнолыжной инфраструктуры на площадках туристско-рекреационного кластера «Гора Белая».
В 14.30 – осмотр креативного пространства «Арт-резиденция» (поселок Черноисточинск, ул. Кирова, 2а). На площадке бывшего Демидовского завода действуют четыре резидента, в том числе, открыт музей наличников «Вычурны балясины». Проект входит в маршрут туристского кластера «Гора Белая». По итогам конкурса «100 городских лидеров» Агентства стратегических инициатив, вошел в число финалистов и получил высокую оценку российских экспертов в Сочи в октябре этого года.
В 15.15 – осмотр объектов инфраструктуры горнолыжного комплекса «Гора Белая» (поселок Уралец).
Напомним, формирование туристско-рекреационного кластера «Гора Белая», как одного из ведущих в стране, было инициировано губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Реализация проекта будет способствовать решению задач ряда национальных проектов, в том числе: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Экология», «Культура», «Цифровая экономика» и других.
© Вечерние ведомости
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В деле о банкротстве теплоснабжающей компании Дегтярска появился странный участник

Завод, на котором трудоустроены два человека, готов погасить долги муниципального предприятия
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
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00:15
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13/10
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18:54
13/10
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17:56
13/10
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15:57
13/10
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13/10
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12:42
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 В Свердловской области выявлено еще 198 случаев коронавируса
14:36
9/10
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12:44
9/10
 На Среднем Урале выявили 191 новый случай коронавируса
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13:15 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил, что уходит в отставку
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12:40 В России зафиксировали 13 754 новых случаев COVID-19
12:34 Рейтинг крупнейших предприятий РФ впервые возглавила «Роснефть»
12:27 По данным Роспотребнадзора, мытье рук с мылом снижает риск заражения COVID-19 на 36%
12:19 Норвегия присоединится к санкциям ЕС против РФ за инцидент с отравлением Алексея Навального
12:12 Председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайских морпехов готовится к войне
11:59 Президент Азербайджана опроверг военное участие турецких наемников в Нагорном Карабахе
11:53 В российском модуле МКС «Звезда» отказала система получения кислорода
11:45 Путин поддержал предложение снять ограничения с трех украинских предприятий
11:40 В рамках группового раунда Лиги наций сборная России сыграла вничью с Венгрией
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10:36 Минпромторг не считает необходимым закрывать магазины и общепит
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09:31 Патологоанатомы рассказали, что COVID-19 делает с органами человека
16:31 Сборная России сегодня в Москве сыграет с командой Венгрии в Лиге наций УЕФА
16:22 Песков не исключил нового обращения Путина к нации по поводу пандемии коронавируса
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19:28 У свердловского мобильного ветотряда появилась уникальная спецтехника
18:45 В Екатеринбурге осудят детского массажиста, обвиняемого в педофилии
18:19 В Екатеринбурге открылся сквер на проспекте Орджоникизде
17:56 В центре Екатеринбурга вандалы повредили памятник Чапаеву
17:34 На Среднем Урале жители обнаружили мину во дворе своего дома
17:26 В Перми на восьми маршрутах автобусов будут добавлены дополнительные рейсы
17:23 Пермские школьники могут попробовать себя в роли врача или инженера 3D-печати
17:07 Мэрия снесет дом около «Екатеринбург Арены»
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15:59 В ДТП в Нижнем Тагиле мужчина получил перелом позвоночника и ребер
15:38 Суд закрыл сайт, созданный уральским Telegram-королем Устиновым
15:15 Онкодиспансер в Каменске-Уральском приостановил госпитализацию
15:02 Приставы закрыли опасную гостиницу в Перми
14:52 В Екатеринбурге осудят членов ОПГ, сбывавших наркотики
14:40 В Пермском крае повышается интерес к занятиям физической культурой и спортом
14:36 В Перми по нацпроекту установлен светофор, предупреждающий водителей о возможном движении пешеходов
14:20 Участникам Универсиады-2023 разрешат въезд в Россию без визы
13:53 Учителей старше 65 лет в Свердловской области переводят на удаленку
13:31 Почти 80% заболевших коронавирусом в Прикамье старше 45 лет
13:27 Единственный работающий в столице Урала хоспис отдали ковид-пациентам
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12:36
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 На Среднем Урале за сутки выявили 213 новых случаев коронавируса
17:32
14/10
 Екатеринбурженка пригрозила взорвать дом, обидевшись на сожителя
15:08
14/10
 Клиентка «Рамады» погуляла в отеле на 600 тысяч рублей, «рассчитавшись» поддельными документами
13:38
14/10
 За сутки на Среднем Урале выявили 211 случаев коронавируса
12:21
14/10
 Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу пройдут без самовыдвиженцев
00:37
14/10
 Из психбольницы в Екатеринбурге сбежали два пациента
00:15
14/10
 Пьяная екатеринбурженка пригрозила перестрелять сотрудников Сбербанка
20:55
13/10
 В полиции Асбеста сменился начальник
18:54
13/10
 Определены все кандидаты по третьему округу на довыборах в Екатеринбургскую городскую думу
17:56
13/10
 Памятник Ленину в Екатеринбурге могут перенести с площади 1905 года
15:57
13/10
 В Екатеринбурге гимназиста задержали за сбыт наркотиков
15:06
13/10
 Несмотря на возражения депутата Вегнера, ЗССО приняло к рассмотрению народный законопроект о прямых выборах мэров
12:44
13/10
 За сутки на Среднем Урале выявили 208 случаев коронавируса
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12/10
 Три человека погибли, ещё трое ранены в результате стрельбы в Нижегородской области
17:14
12/10
 В горизбиркоме рассмотрен вопрос регистрации кандидатов от КПРФ и «Яблока» на довыборах в ЕГД
12:34
12/10
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 218 человек
14:26
11/10
 В Свердловской области выявлено еще 209 случаев коронавируса
12:42
10/10
 В Свердловской области выявлено еще 198 случаев коронавируса
14:36
9/10
 В Екатеринбурге студентов из Африки задержали по подозрению в мошенничестве
12:44
9/10
 На Среднем Урале выявили 191 новый случай коронавируса
18:06
8/10
 Кандидатов от партий, кроме выдвинутых КПРФ и Яблоком, сегодня зарегистрировали на довыборы в ЕГД
13:34
8/10
 Еще 184 свердловчанина заболели коронавирусом
12:53
7/10
 На Среднем Урале выявили еще 179 случаев COVID-19
12:14
7/10
 Скончался самый известный сотрудник свердловского МОБа
15:10
6/10
 Владимир Путин пообещал приехать на Средний Урал в мае 2021 года
12:37
6/10
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«Будем заниматься реальной работой!»

Дмитрий Махонин вступил в должность губернатора Пермского края
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    и мир
  • Самое
    важное
17:26 В Перми на восьми маршрутах автобусов будут добавлены дополнительные рейсы
17:23 Пермские школьники могут попробовать себя в роли врача или инженера 3D-печати
16:56 В Пермский край поступит еще почти 2300 доз вакцины от коронавируса
16:52 Пермяков приглашают принять участие в online-хакатоне
16:24 Благодаря нацпроекту в Прикамье создадут мультимедиа-гид экспозиции музея в Березниках
16:20 Энергетики «Т Плюс» в Пермском крае готовы к похолоданию
15:02 Приставы закрыли опасную гостиницу в Перми
14:40 В Пермском крае повышается интерес к занятиям физической культурой и спортом
14:36 В Перми по нацпроекту установлен светофор, предупреждающий водителей о возможном движении пешеходов
13:31 Почти 80% заболевших коронавирусом в Прикамье старше 45 лет
13:26 За квартал количество заявителей МФЦ Пермского края увеличилось на 233%
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11:10 В Перми пять должников за тепло лишились автомобилей
18:57 В Прикамье для больных коронавирусом развернут еще более 300 коек в Перми
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16:16 Космонавты на МКС обнаружили возможное место утечки воздуха с помощью пакетика чая
16:05 Сотрудники ФСБ ликвидировали двух террористов, готовивших теракты в Волгограде
15:56 В столичные ночные клубы и бары можно будет попасть только по QR-кодам и СМС
15:45 ЕС ввел санкции против шести физлиц и одного НИИ из-за отравления Алексея Навального
13:15 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил, что уходит в отставку
13:11 Рабочие Lufthansa Technik отказались обслуживать самолет Лукашенко в аэропорту Гамбурга
13:06 В некоторых регионах Франции на фоне второй волны COVID-19 вводят комендантский час
12:46 По данным The Washington Post, в Нагорном Карабахе убиты более 50 сирийских наемников
12:43 Совфед даст законодательное определение понятиям «самоизоляции» и «социальная дистанция»
12:40 В России зафиксировали 13 754 новых случаев COVID-19
12:34 Рейтинг крупнейших предприятий РФ впервые возглавила «Роснефть»
12:27 По данным Роспотребнадзора, мытье рук с мылом снижает риск заражения COVID-19 на 36%
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 Из психбольницы в Екатеринбурге сбежали два пациента
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 Пьяная екатеринбурженка пригрозила перестрелять сотрудников Сбербанка
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 Определены все кандидаты по третьему округу на довыборах в Екатеринбургскую городскую думу
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 Памятник Ленину в Екатеринбурге могут перенести с площади 1905 года
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 Несмотря на возражения депутата Вегнера, ЗССО приняло к рассмотрению народный законопроект о прямых выборах мэров
12:44
13/10
 За сутки на Среднем Урале выявили 208 случаев коронавируса
21:44
12/10
 Три человека погибли, ещё трое ранены в результате стрельбы в Нижегородской области
17:14
12/10
 В горизбиркоме рассмотрен вопрос регистрации кандидатов от КПРФ и «Яблока» на довыборах в ЕГД
12:34
12/10
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 218 человек
14:26
11/10
 В Свердловской области выявлено еще 209 случаев коронавируса
12:42
10/10
 В Свердловской области выявлено еще 198 случаев коронавируса
14:36
9/10
 В Екатеринбурге студентов из Африки задержали по подозрению в мошенничестве
12:44
9/10
 На Среднем Урале выявили 191 новый случай коронавируса
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12:19 Норвегия присоединится к санкциям ЕС против РФ за инцидент с отравлением Алексея Навального
12:12 Председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайских морпехов готовится к войне
11:59 Президент Азербайджана опроверг военное участие турецких наемников в Нагорном Карабахе
11:53 В российском модуле МКС «Звезда» отказала система получения кислорода
11:45 Путин поддержал предложение снять ограничения с трех украинских предприятий
11:40 В рамках группового раунда Лиги наций сборная России сыграла вничью с Венгрией
11:09 NYT предложила версию, в которой Навального могли отравить два раза
10:36 Минпромторг не считает необходимым закрывать магазины и общепит
10:06 В России зарегистрировали вторую вакцину от COVID-19
Новости России и мира