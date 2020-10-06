Анонсы событий на 16 октября

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ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная 100-летнему юбилею Уральского федерального университета.Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров озвучит программу праздничных мероприятий, приуроченных к 100-летию вуза, подведет итоги абитуриентской кампании в Уральском федеральном университете в 2020 году, обозначит нововведения в процедуре поступления в 2021 году, а также поделится информацией о специфике и перспективах развития Уральского межрегионального научно-образовательного центра.УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".Нижний Тагил (администрация, ул. Пархоменко, 1а). Состоится пресс-тур по объектам, строящимся в Нижнем Тагиле в рамках национальных проектов «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда».В мероприятии примет участие глава города Владислав Пинаев, часть объектов посетит первый заместитель губернатора Алексей Орлов.В маршрут тура вошли сданные в эксплуатацию в 2019-2020 годах и строящиеся объекты социальной и дорожной инфраструктуры: школа № 85, новый детский сад с ясельными группами (ул. Удовенко, 4), парк Победы, дворовая территория в границах улиц Ермака-Лебяжинская, строительная площадка моста через Тагильский пруд. В завершении пресс-тура пройдет торжественная церемония открытия экопарка «Муринские пруды».Для журналистов, выезжающих из Екатеринбурга, предоставляется автобус, который отправляется от резиденции губернатора 16 октября в 8.00.Состоится брифинг министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова. Брифинг будет посвящен работе системы образования региона в сложившейся эпидемиологической обстановке.ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная старту проекта по повышению финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства для эффективного сотрудничества с банками в регионе.Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, начальник Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации Рустэм Марданов, начальник Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка Российской Федерации в Уральском федеральном округе Сергей Кокоулин и директор Фонда содействия инвестициям Илья Сулла расскажут о проекте по повышению финансовой грамотности для предпринимателей в Свердловской области, озвучат направления обучающих программ, обозначат форматы и сроки проведения мероприятий, а также перечислят каналы обращений для бизнес-консультаций.Поселок Черноисточинск (ул. Кирова, 2а). Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов ознакомится с формированием креативного пространства и ходом создания горнолыжной инфраструктуры на площадках туристско-рекреационного кластера «Гора Белая».В 14.30 – осмотр креативного пространства «Арт-резиденция» (поселок Черноисточинск, ул. Кирова, 2а). На площадке бывшего Демидовского завода действуют четыре резидента, в том числе, открыт музей наличников «Вычурны балясины». Проект входит в маршрут туристского кластера «Гора Белая». По итогам конкурса «100 городских лидеров» Агентства стратегических инициатив, вошел в число финалистов и получил высокую оценку российских экспертов в Сочи в октябре этого года.В 15.15 – осмотр объектов инфраструктуры горнолыжного комплекса «Гора Белая» (поселок Уралец).Напомним, формирование туристско-рекреационного кластера «Гора Белая», как одного из ведущих в стране, было инициировано губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Реализация проекта будет способствовать решению задач ряда национальных проектов, в том числе: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Экология», «Культура», «Цифровая экономика» и других.