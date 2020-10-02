Анонсы событий на 9 октября

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Интерфакс-Урал. Интерфакс-Урал в Екатеринбурге проводит онлайн пресс-конференцию руководителя Уральского Главного управления Банка России Рустэма МардановаПресс-конференция пройдет онлайн на платформе ZOOM.Вопросы пресс-конференции:-30 сентября завершился срок предоставления “кредитных каникул” в России. Каковы результаты? Какую отсрочку по кредитам, на какую сумму получили физические лица и предприниматели в Свердловской области?- Что будет с теми заемщиками, чьи каникулы аннулированы из-за отсутствия подтверждающих документов?- Банком России на период пандемии был разработан комплекс финансовых инструментов для поддержки предпринимателей. Какие из них были наиболее востребованы? Какой объем кредитов до зарплаты выдан заемщикам?- Какие меры поддержки Банк России продлевает?Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина (ул. К. Либкнехта, 8). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Свердловской области акции «День чтения».О важности акции для региона, а также о том, какие книги дети и взрослые будут читать целый день, какие мероприятия пройдут в офлайне и где лично встретиться с писателями расскажет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина Ольга Кузнецова, заместитель директора Муниципального объединения библиотек Марина Коваль, прозаик, поэт, драматург, детский писатель Мария Ботева.В 12.00 в Свердловской библиотеке им. В.П. Крапивина состоится церемония официального открытия «Дня чтения».Напомним, акция «День чтения» в этом году посвящена 75-летию Великой Победы и пройдет под девизом «Читаем книги о войне». С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки мероприятия акции пройдут как в традиционном формате, так и в онлайн-режиме.ТАСС. Состоится подписание Соглашения между Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области и ООО "ХИМТЭКХАУС".Генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов и управляющий ООО "ХИМТЭКХАУС" Марина Задорина в прямом эфире подпишут Соглашения о сопровождении инвестиционного проекта по организации производства пенополиуретана, расскажут о содержании и значении документа, а также выскажут свои ожидания от сотрудничества.Отель Angelo (ул. Бахчиванджи, 55A). Состоится пресс-конференция, посвященная старту проекта Авиакомпании Red Wings и международного аэропорта Кольцово по созданию регионального транзитного хаба в Екатеринбурге. Уже с этой недели Red Wings начнет выполнять полеты из Кольцово по девяти региональным маршрутам, ряд из которых возобновляются после длительного перерыва. В качестве спикеров участвуют: министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, генеральный директор авиакомпании Red Wings Евгений Ключарев, генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский.Создание регионального транзитного хаба в Екатеринбурге – важный этап в развитии как российской авиации, так и Свердловской области. На Урале планируется создание авиационного кластера, необходимой инфраструктуры для эталонной эксплуатации отечественной авиатехники. Реализация проекта будет способствовать улучшению связей между регионами России, закреплению роли Екатеринбурга как одного из самых значимых центров для трансферных и транзитных путешествий.Для желающих будет организован трансфер от остановки автобуса «Площадь 1905 года». Время отправления – 12.00. Предусмотрен обратный трансфер в город.