Анонсы событий на 9 октября

17.02 Четверг, 8 октября 2020
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10:00 Интерфакс-Урал. Интерфакс-Урал в Екатеринбурге проводит онлайн пресс-конференцию руководителя Уральского Главного управления Банка России Рустэма Марданова
Пресс-конференция пройдет онлайн на платформе ZOOM.
Вопросы пресс-конференции:
-30 сентября завершился срок предоставления “кредитных каникул” в России. Каковы результаты? Какую отсрочку по кредитам, на какую сумму получили физические лица и предприниматели в Свердловской области?
- Что будет с теми заемщиками, чьи каникулы аннулированы из-за отсутствия подтверждающих документов?
- Банком России на период пандемии был разработан комплекс финансовых инструментов для поддержки предпринимателей. Какие из них были наиболее востребованы? Какой объем кредитов до зарплаты выдан заемщикам?
- Какие меры поддержки Банк России продлевает?

11:30 Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина (ул. К. Либкнехта, 8). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Свердловской области акции «День чтения».
О важности акции для региона, а также о том, какие книги дети и взрослые будут читать целый день, какие мероприятия пройдут в офлайне и где лично встретиться с писателями расскажет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина Ольга Кузнецова, заместитель директора Муниципального объединения библиотек Марина Коваль, прозаик, поэт, драматург, детский писатель Мария Ботева.
В 12.00 в Свердловской библиотеке им. В.П. Крапивина состоится церемония официального открытия «Дня чтения».
Напомним, акция «День чтения» в этом году посвящена 75-летию Великой Победы и пройдет под девизом «Читаем книги о войне». С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки мероприятия акции пройдут как в традиционном формате, так и в онлайн-режиме.

13:00 ТАСС. Состоится подписание Соглашения между Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области и ООО "ХИМТЭКХАУС".
Генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов и управляющий ООО "ХИМТЭКХАУС" Марина Задорина в прямом эфире подпишут Соглашения о сопровождении инвестиционного проекта по организации производства пенополиуретана, расскажут о содержании и значении документа, а также выскажут свои ожидания от сотрудничества.

13:00 Отель Angelo (ул. Бахчиванджи, 55A). Состоится пресс-конференция, посвященная старту проекта Авиакомпании Red Wings и международного аэропорта Кольцово по созданию регионального транзитного хаба в Екатеринбурге. Уже с этой недели Red Wings начнет выполнять полеты из Кольцово по девяти региональным маршрутам, ряд из которых возобновляются после длительного перерыва. В качестве спикеров участвуют: министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, генеральный директор авиакомпании Red Wings Евгений Ключарев, генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский.
Создание регионального транзитного хаба в Екатеринбурге – важный этап в развитии как российской авиации, так и Свердловской области. На Урале планируется создание авиационного кластера, необходимой инфраструктуры для эталонной эксплуатации отечественной авиатехники. Реализация проекта будет способствовать улучшению связей между регионами России, закреплению роли Екатеринбурга как одного из самых значимых центров для трансферных и транзитных путешествий.
Для желающих будет организован трансфер от остановки автобуса «Площадь 1905 года». Время отправления – 12.00. Предусмотрен обратный трансфер в город.
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Уральские эксперты спрогнозировали результаты довыборов в Екатеринбурге

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Уральские эксперты спрогнозировали результаты довыборов в Екатеринбурге

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10:25 Попова сообщила об усложнении ситуации с коронавирусом в России
09:54 Британия намерена добиваться санкций из-за ситуации с Навальным
09:30 Тихановская отреагировала на включение в базу разыскиваемых лиц МВД РФ
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16:54 Медведя, разрывавшего могилы, ликвидировали в Нижней Туре
16:27 Родителям екатеринбургских школьников присылают фейковые сообщения о переводе на дистант
16:05 Синоптики предупреждают о сильном ветре на Среднем Урале
15:42 Свердловского детского омбудсмена Морокова вновь переизберут
15:16 454 класса в Свердловской области переведены на дистант
14:56 Треть заболевших COVID-19 в Прикамье - в возрасте от 30 до 55 лет
14:47 В бывшем здании Свердловского рок-клуба РПЦ сделает духовный центр
14:20 Волонтеры Екатеринбурга ищут пропавшую 19-летнюю девушку
13:56 Мебель для школ Сургута и губернатора ХМАО изготавливают в екатеринбургской ИК-10
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13:13 Екатеринбургскую ГКБ №20 оштрафовали за задержку сведений о случаях COVID-19
12:42 Свердловские власти решают, как будут учиться школьники
12:11 В Екатеринбурге стали продавать поддельные справки о COVID-статусе
12:01 Пермский край на Универсиаде в Екатеринбурге представят спортсмены из Чайковского
11:50 Дмитрий Махонин поручил провести ревизию государственных услуг в Прикамье
11:45 В выходные из-за ярмарки на площади 1905 года в Екатеринбурге закроют парковку
11:44 Благодаря господдержке в Пермском крае появится более 400 новых рабочих мест
11:19 Чиновники хотят за 1,5 млрд рублей создать туристический кластер в Сысерти
10:57 В Екатеринбурге на месяц закрыли улицу Совхозную
10:43 В столице Урала ликвидируют управление здравоохранения
10:20 Свердловский «Автомобилист» обыграл «Барыс»
09:59 Пропавшую школьницу нашли в Екатеринбурге
09:34 ГИБДД Екатеринбурга напоминает о пунктах по оформлению ДТП
09:17 В Екатеринбурге сгорела иномарка и пострадал стоявший рядом «ГАЗ 2217»
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13:34
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 Еще 184 свердловчанина заболели коронавирусом
12:53
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 На Среднем Урале выявили еще 179 случаев COVID-19
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 Скончался самый известный сотрудник свердловского МОБа
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12:37
6/10
 Число заболевших коронавирусом на Среднем Урале превысило 30 тысяч
12:35
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 175 новых случаев коронавируса выявили на Среднем Урале
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4/10
 Музейные экспонаты оборонного завода в Екатеринбурге выбросили в подсобку
12:44
4/10
 В Свердловской области коронавирусом заболели ещё 172 человека
00:57
4/10
 В Тавде в результате пожара погибло пять человек. В их числе трое маленьких детей
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15:12
2/10
 Организатору «Майской велопрогулки» в Екатеринбурге, осужденному за сбыт наркотиков, смягчили приговор
13:00
2/10
 В России выявили еще 9 412 новых случаев коронавируса
12:55
2/10
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14:58
1/10
 Владельцу массажных салонов в Екатеринбурге вынесли приговор по «наркотической» статье
12:35
30/09
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 149 человек
11:56
30/09
 Тысячи человек в центре Екатеринбурга остались без отопления и горячей воды
20:03
29/09
 В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с обрушением моста
19:28
29/09
 Под Екатеринбургом рухнул пешеходный мост
15:49
29/09
 «Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России
13:28
29/09
 Суд приговорил уктусского стрелка к пожизненному лишению свободы
13:14
29/09
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«Будем заниматься реальной работой!»

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  • Самое
    важное
14:56 Треть заболевших COVID-19 в Прикамье - в возрасте от 30 до 55 лет
13:39 В МФЦ Прикамья установили криптокабины для оформления загранпаспортов нового поколения
13:37 В Пермском крае подтверждено 95 случаев коронавируса
12:01 Пермский край на Универсиаде в Екатеринбурге представят спортсмены из Чайковского
11:50 Дмитрий Махонин поручил провести ревизию государственных услуг в Прикамье
11:44 Благодаря господдержке в Пермском крае появится более 400 новых рабочих мест
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12:39 Благодаря нацпроекту школьники Прикамья смогут осваивать предпринимательские навыки с помощью чат-бота
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12:16 Началось строительство нового водопровода в поселке Комарихинский
Все новости
16:57 Герхард Шредер собирается подать в суд на Bild из-за интервью Алексея Навального
16:39 В Московском фитнес-клубе утонул 26-летний актер
16:35 Нобелевскую премию по литературе за 2020 год присудили поэтессе из США Луизе Глюк
16:29 Генри Киссинджер сравнил ситуацию в мире с положением дел перед Первой мировой войной
16:06 Пресс-секретарь президента Киргизии Жээнбекова заявила, что он находится в Бишкеке
15:54 В Петербурге вновь открывают госпиталь в «Ленэкспо» для приема пациентов с коронавирусом
15:47 В Агульском районе Дагестана сообщили о падении и взрыве неопознанной ракеты
15:31 Президент Армении уволил главу Службы нацбезопасности
15:09 Глава СВР подозревает Германию в сокрытии данных о Навальном
14:43 В Минздраве сообщили о росте числа заражений COVID-19 среди детей
14:24 Патриарха Кирилла отправили на карантин
13:37 В России коронавирус подтвердили еще у 11 493 человек
12:12 Вирусологи спрогнозировали сроки спада заболеваемости COVID-19 в России
12:02 В Баку заявили об обстреле Арменией азербайджанских сел на линии соприкосновения в Карабахе
11:53 В Рязанской области уже 20 часов продолжатся взрывы на складе боеприпасов
11:13 В Москве в связи с эпидемией коронавируса выросло количество кремаций
10:54 Газета The New York Times подсчитала стоимость лечения Дональда Трампа от коронавируса
10:44 Шойгу провел переговоры с главами военных ведомств Армении и Азербайджана
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 Еще 184 свердловчанина заболели коронавирусом
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 На Среднем Урале выявили еще 179 случаев COVID-19
12:14
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 Скончался самый известный сотрудник свердловского МОБа
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 Владимир Путин пообещал приехать на Средний Урал в мае 2021 года
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6/10
 Число заболевших коронавирусом на Среднем Урале превысило 30 тысяч
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 175 новых случаев коронавируса выявили на Среднем Урале
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 Музейные экспонаты оборонного завода в Екатеринбурге выбросили в подсобку
12:44
4/10
 В Свердловской области коронавирусом заболели ещё 172 человека
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 В Тавде в результате пожара погибло пять человек. В их числе трое маленьких детей
20:18
3/10
 России не избежать санкций, если ОЗХО подтвердит отравление Навального
13:01
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 В России COVID-19 обнаружен у 1,2 млн человек
12:55
3/10
 Ещё 165 свердловчан заболели коронавирусом
20:14
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 В Нижнем Новгороде главный редактор издания «Коза Пресс» покончила с собой у здания МВД
15:35
2/10
 Экс-начальнику сельской управы на Урале вынесли приговор за получение взятки
15:12
2/10
 Организатору «Майской велопрогулки» в Екатеринбурге, осужденному за сбыт наркотиков, смягчили приговор
13:00
2/10
 В России выявили еще 9 412 новых случаев коронавируса
12:55
2/10
 164 новых случая COVID-19 выявили в Свердловской области
14:58
1/10
 Владельцу массажных салонов в Екатеринбурге вынесли приговор по «наркотической» статье
12:35
30/09
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 149 человек
11:56
30/09
 Тысячи человек в центре Екатеринбурга остались без отопления и горячей воды
20:03
29/09
 В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с обрушением моста
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10:44 Шойгу провел переговоры с главами военных ведомств Армении и Азербайджана
10:37 Журналист New York Times заявил, что обнаружил в Азербайджане истребители F-16
10:31 Ученые ДВФУ обнаружили у побережья Камчатки пятно загрязнения длиной в 40 км
10:25 Попова сообщила об усложнении ситуации с коронавирусом в России
Новости России и мира