Анонсы событий на 8 октября

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Детская поликлиника № 3 (улица Опалихинская, 17). Состоится открытие после ремонта регистратуры и первого этажа, а также организации рабочих процессов на основе «бережливых технологий».Кроме того, в отделении профосмотров будет представлена электронная система приёма пациентов – это новинка для муниципальных больниц Екатеринбурга.Ремонт в поликлинике № 3 заключительный в череде преобразований по созданию «бережливой» среды во всех поликлиниках ДГКБ № 11, которые оказывают медицинскую помощь детям Ленинского и Верх-Исетского районов. Гордость именно этой поликлиники – отделение профилактических осмотров. Сейчас профосмотр дошкольников и школьников ВИЗа проходит на уровне хороших частных медицинских центров – быстро, слаженно, современно, профессионально. В создание комфортных условий пребывания маленьких пациентов и их родителей инвестировано более 7 миллионов рублей.В программе открытия:- демонстрация работы «открытой регистратуры» в поликлинике;- тест-драйв электронной системы приёма пациентов в отделении профосмотров.131 километр трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган. Пройдут учения специалистов Уралуправтодора, МЧС, ГИБДД и представителями муниципалитетов по отработке взаимодействия по организации безопасного и беспрепятственного движения транспорта в условиях чрезвычайной ситуации. По легенде, из-за ДТП будет заблокирована проезжая часть, пострадавшие нуждаются в срочной медицинской помощи. Ситуация будет усугубляться неблагоприятными погодными условиями.Автобус для представителей СМИ Екатеринбурга отправится 8 октября в 9.00 от здания управления автодорог, Луначарского, 203.ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню зрения.Всемирный день зрения отмечается ежегодно во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Дата отмечена в календаре для привлечения внимания к проблемам слепоты и нарушения зрения.Заместитель генерального директора по лечебной работе Екатеринбургского центра МНТК "Микрохирургия глаза" Алексей Ульянов поделится информацией о последних научных достижениях и разработках в сфере мировой офтальмологии, поделится статистикой, касающейся распространенности глазных болезней в Свердловской области, перечислит основные причины снижения зрения, обозначит заболевания, при которых особенно важно следить за состоянием глаз, поделится экспертным мнением о эффективности и безопасности процедуры лазерной коррекции зрения, расскажет о программе "Школа зрения", которая работает в отделениях охраны детского зрения Центра.ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная анализу ситуации с возгораниями многоквартирных и частных домов на территории Екатеринбурга.Председатель постоянной комиссии Екатеринбургской городской Думы по безопасности жизнедеятельности населения Сергей Воронин, начальник Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона – начальник 60 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области Павел Шерстнев, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципального образования "город Екатеринбург" управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Свердловской области Андрей Булдырский и заместитель начальника муниципального казенного учреждения "Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба" Игорь Башков озвучат статистику возгораний многоквартирных и частных домов, а также домов в садовых некоммерческих товариществах на территории города Екатеринбурга за 9 месяцев 2020 года, проанализируют причины возгораний, проинформируют о рекомендуемых мерах пожарной безопасности.Каменск-Уральский (ул. Прокопьева, 19а). Состоится рабочая поездка губернатора Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский городской округ.В 14.00 – открытие школы бокса «Гонг Победы» (Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, 19а).В 15.00 – осмотр благоустроенного в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» сквера МолодежныйАвтобус для представителей СМИ отправляется 8 октября в 11.30 от резиденции губернатора (ул. Горького, 21).Дегтярск (ул. Калинина, д. 31П). Состоится торжественный запуск производства оборудования для шлифовки и полировки бетонных полов на предприятии «Промышленные покрытия». Инвестиционный проект по развитию производства реализован при поддержке Фонда технологического развития промышленности Свердловской области, учрежденного по решению губернатора региона Евгения Куйвашева. Реализация проекта способствует решению задач, обозначенных в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».Участвуют: заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, руководство предприятия, представители фонда технологического развития Свердловской области.