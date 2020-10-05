Анонсы событий на 8 октября

18.14 Среда, 7 октября 2020
---
10:00 Детская поликлиника № 3 (улица Опалихинская, 17). Состоится открытие после ремонта регистратуры и первого этажа, а также организации рабочих процессов на основе «бережливых технологий».
Кроме того, в отделении профосмотров будет представлена электронная система приёма пациентов – это новинка для муниципальных больниц Екатеринбурга.
Ремонт в поликлинике № 3 заключительный в череде преобразований по созданию «бережливой» среды во всех поликлиниках ДГКБ № 11, которые оказывают медицинскую помощь детям Ленинского и Верх-Исетского районов. Гордость именно этой поликлиники – отделение профилактических осмотров. Сейчас профосмотр дошкольников и школьников ВИЗа проходит на уровне хороших частных медицинских центров – быстро, слаженно, современно, профессионально. В создание комфортных условий пребывания маленьких пациентов и их родителей инвестировано более 7 миллионов рублей.
В программе открытия:
- демонстрация работы «открытой регистратуры» в поликлинике;
- тест-драйв электронной системы приёма пациентов в отделении профосмотров.

11:00 131 километр трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган. Пройдут учения специалистов Уралуправтодора, МЧС, ГИБДД и представителями муниципалитетов по отработке взаимодействия по организации безопасного и беспрепятственного движения транспорта в условиях чрезвычайной ситуации. По легенде, из-за ДТП будет заблокирована проезжая часть, пострадавшие нуждаются в срочной медицинской помощи. Ситуация будет усугубляться неблагоприятными погодными условиями.
Автобус для представителей СМИ Екатеринбурга отправится 8 октября в 9.00 от здания управления автодорог, Луначарского, 203.

11:00 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню зрения.
Всемирный день зрения отмечается ежегодно во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Дата отмечена в календаре для привлечения внимания к проблемам слепоты и нарушения зрения.
Заместитель генерального директора по лечебной работе Екатеринбургского центра МНТК "Микрохирургия глаза" Алексей Ульянов поделится информацией о последних научных достижениях и разработках в сфере мировой офтальмологии, поделится статистикой, касающейся распространенности глазных болезней в Свердловской области, перечислит основные причины снижения зрения, обозначит заболевания, при которых особенно важно следить за состоянием глаз, поделится экспертным мнением о эффективности и безопасности процедуры лазерной коррекции зрения, расскажет о программе "Школа зрения", которая работает в отделениях охраны детского зрения Центра.

12:00 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная анализу ситуации с возгораниями многоквартирных и частных домов на территории Екатеринбурга.
Председатель постоянной комиссии Екатеринбургской городской Думы по безопасности жизнедеятельности населения Сергей Воронин, начальник Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона – начальник 60 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области Павел Шерстнев, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципального образования "город Екатеринбург" управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Свердловской области Андрей Булдырский и заместитель начальника муниципального казенного учреждения "Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба" Игорь Башков озвучат статистику возгораний многоквартирных и частных домов, а также домов в садовых некоммерческих товариществах на территории города Екатеринбурга за 9 месяцев 2020 года, проанализируют причины возгораний, проинформируют о рекомендуемых мерах пожарной безопасности.

14:00 Каменск-Уральский (ул. Прокопьева, 19а). Состоится рабочая поездка губернатора Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский городской округ.
В 14.00 – открытие школы бокса «Гонг Победы» (Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, 19а).
В 15.00 – осмотр благоустроенного в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» сквера Молодежный
Автобус для представителей СМИ отправляется 8 октября в 11.30 от резиденции губернатора (ул. Горького, 21).

14:00 Дегтярск (ул. Калинина, д. 31П). Состоится торжественный запуск производства оборудования для шлифовки и полировки бетонных полов на предприятии «Промышленные покрытия». Инвестиционный проект по развитию производства реализован при поддержке Фонда технологического развития промышленности Свердловской области, учрежденного по решению губернатора региона Евгения Куйвашева. Реализация проекта способствует решению задач, обозначенных в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».
Участвуют: заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, руководство предприятия, представители фонда технологического развития Свердловской области.
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Екатеринбуржец обратился к юристам за помощью, но получил судебный иск

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Екатеринбуржец обратился к юристам за помощью, но получил судебный иск

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13:15 В ДТП в Первоуральске пострадала двухмесячная девочка
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12:38 В России подтвердили 11 115 новых случаев коронавируса
12:17 В Минобороны Армении заявили об уничтожении базы ГСМ Азербайджана
12:08 Алексей Навальный призвал ЕС ввести санкции против олигархов и ближайшего окружения Путина
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11:44 Российская вакцина от коронавируса будет стоить 1 тысячу рублей за дозу
11:06 В Крыму загорелся санаторий Министерства обороны «Ялта»
11:01 Сегодня Путину исполнилось 68 лет
10:53 В сентябре клиенты Сбербанка сняли с валютных счетов почти 442 миллиона долларов
10:42 Никол Пашинян заявил о готовности Армении на уступки по Нагорному Карабаху
10:41 ОЗХО нашла яд в анализах Навального
10:23 Врач рассказала, как действовать при появлении симптомов ОРВИ
19:42 ОЗХО передала ФРГ отчет по Навальному
16:58 Директор СВР Нарышкин заявил, что в Нагорный Карабах устремились боевики
16:47 Путин заявил, что угроза коронавируса еще не отступила
16:38 Армения пропустит учения ОДКБ «Нерушимое братство-2020» в Белоруссии
16:32 Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве становится «сложнее и драматичнее»
16:21 Сотни нижегородцев пришли проститься с журналисткой Славиной
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15:55 Нобелевскую премию по физике присудили за исследования черных дыр
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19:45 В Екатеринбурге снизилось количество ДТП
18:45 Власти Свердловской области разворачивают дополнительные койки для борьбы с COVID и ОРВИ
18:32 В Свердловской области ожидаются небольшие дожди
18:00 В Екатеринбурге мигрант устроил незаконную свалку
17:37 На ж/д вокзале Нижнего Тагила установили новый арт-объект
17:31 С начала года в рамках федеральной программы «Стимул» в Прикамье построено 64,3 тысячи квадратных метров жилья
17:10 «Уктусский стрелок» подал апелляцию на приговор о пожизненном заключении
16:53 В конце октября для жителей Прикамья на заводе Шпагина состоится «Большая книжная ярмарка»
16:46 На переулке Низовом в Екатеринбурге организовали реверсивное движение
16:44 Валерий Сухих вручил Дмитрию Махонину знак губернатора
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16:20 Полиция Екатеринбурга проверит сообщение о порче памятной таблички Борису Рыжему
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16:01 Пассажиров общественного транспорта Перми дважды в неделю будут проверять на соблюдение масочного режима
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15:47 Гимназию №2 в Екатеринбурге переводят на дистант
15:23 Уральский филиал РАНХиГС и прокуратура договорились о сотрудничестве
14:54 Свердловское УФНС предупредило о повышении суммы транспортного налога
14:35 Росприроднадзор проверил воду в реке Исеть, где обнаружили «нефтяное пятно»
14:18 Иск к администрации Высокинского по нарушениям при благоустройстве парка XXII Партсъезда перенесли на 23 октября
14:01 Около поселка Белоярский грузовик столкнулся с иномаркой
13:40 В Новоуральске пропал 18-летний парень
13:15 В ДТП в Первоуральске пострадала двухмесячная девочка
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12:14
7/10
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6/10
 Число заболевших коронавирусом на Среднем Урале превысило 30 тысяч
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 Музейные экспонаты оборонного завода в Екатеринбурге выбросили в подсобку
12:44
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 В Свердловской области коронавирусом заболели ещё 172 человека
00:57
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15:35
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15:12
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 Организатору «Майской велопрогулки» в Екатеринбурге, осужденному за сбыт наркотиков, смягчили приговор
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14:58
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12:35
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 Тысячи человек в центре Екатеринбурга остались без отопления и горячей воды
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29/09
 В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с обрушением моста
19:28
29/09
 Под Екатеринбургом рухнул пешеходный мост
15:49
29/09
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13:28
29/09
 Суд приговорил уктусского стрелка к пожизненному лишению свободы
13:14
29/09
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19:30
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    и мир
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    важное
17:31 С начала года в рамках федеральной программы «Стимул» в Прикамье построено 64,3 тысячи квадратных метров жилья
16:53 В конце октября для жителей Прикамья на заводе Шпагина состоится «Большая книжная ярмарка»
16:44 Валерий Сухих вручил Дмитрию Махонину знак губернатора
16:38 Впервые прикамцы стали гостями церемонии вступления в должность губернатора региона
16:08 «Горьковка» отметит 25-летие побратимских отношений Перми и Оксфорда
16:01 Пассажиров общественного транспорта Перми дважды в неделю будут проверять на соблюдение масочного режима
15:52 В Прикамье за девять месяцев ликвидировано 1140 «диких» свалок
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Все новости
16:49 Путину доложили об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты «Циркон»
16:42 Путин и Лукашенко обсудили полное открытие границ между Россией и Белоруссией
16:24 «Газпром» обжалует решение польского антимонопольного органа о штрафе на $7,6 млрд
16:15 СКР завел два уголовных дела по факту загрязнения пляжей на Камчатке
16:07 Песков заявил о нераспространении на Нагорный Карабах обязательств по ОДКБ
15:58 Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома CRISPR/Cas9
12:43 В результате беспорядков в Киргизии пострадали 911 человек
12:38 В России подтвердили 11 115 новых случаев коронавируса
12:17 В Минобороны Армении заявили об уничтожении базы ГСМ Азербайджана
12:08 Алексей Навальный призвал ЕС ввести санкции против олигархов и ближайшего окружения Путина
11:52 Российский миллиардер Тимченко попросил суд разморозить его счета в швейцарских банках
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 Владимир Путин пообещал приехать на Средний Урал в мае 2021 года
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 Число заболевших коронавирусом на Среднем Урале превысило 30 тысяч
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 Музейные экспонаты оборонного завода в Екатеринбурге выбросили в подсобку
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 России не избежать санкций, если ОЗХО подтвердит отравление Навального
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 Экс-начальнику сельской управы на Урале вынесли приговор за получение взятки
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 Организатору «Майской велопрогулки» в Екатеринбурге, осужденному за сбыт наркотиков, смягчили приговор
13:00
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 В России выявили еще 9 412 новых случаев коронавируса
12:55
2/10
 164 новых случая COVID-19 выявили в Свердловской области
14:58
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 Владельцу массажных салонов в Екатеринбурге вынесли приговор по «наркотической» статье
12:35
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 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 149 человек
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30/09
 Тысячи человек в центре Екатеринбурга остались без отопления и горячей воды
20:03
29/09
 В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с обрушением моста
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 Под Екатеринбургом рухнул пешеходный мост
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11:44 Российская вакцина от коронавируса будет стоить 1 тысячу рублей за дозу
11:06 В Крыму загорелся санаторий Министерства обороны «Ялта»
11:01 Сегодня Путину исполнилось 68 лет
10:53 В сентябре клиенты Сбербанка сняли с валютных счетов почти 442 миллиона долларов
10:42 Никол Пашинян заявил о готовности Армении на уступки по Нагорному Карабаху
10:41 ОЗХО нашла яд в анализах Навального
10:23 Врач рассказала, как действовать при появлении симптомов ОРВИ
19:42 ОЗХО передала ФРГ отчет по Навальному
16:58 Директор СВР Нарышкин заявил, что в Нагорный Карабах устремились боевики
16:47 Путин заявил, что угроза коронавируса еще не отступила
Новости России и мира