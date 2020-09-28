Анонсы событий на 6 октября

18.09 Понедельник, 5 октября 2020
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11:00 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная разъяснению алгоритма действий для правильного запроса сведений из ЕГРН и сервисам для их получения.
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Ирина Семкина, начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Свердловской области Екатерина Кокарева и и.о. начальника отдела подготовки сведений филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по УФО Екатерина Топоркова объяснят алгоритм действий для запроса актуальных сведений из Единого государственного реестра недвижимости, перечислят сервисы, с помощью которых можно получить эту информацию, проинформируют о видах выписок из ЕГРН, о сроках предоставления и оплате, поделятся статистикой по количеству запросов сведений из ЕГРН с начала 2020 года, назовут самые популярные из них.

11:30 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин,1). Состоится пресс-конференция, в ходе которой первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов расскажет об участии нашего региона в программе АСИ «100 городских лидеров», финальная презентация которой прошла в минувшие выходные в Сочи.
Суть проектов Свердловской области – «АртРезиденция» в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом и «Креативный завод» в городе Сысерти – формирование на базе заброшенных промышленных объектов креативных кластеров. О том, как проходила финальная презентация в Сочи на пресс-конференции расскажут Сергей Федореев – руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском управленческом округе, Александр Быков – предприниматель, владелец Демидовского завода, где реализуется проект, Екатерина Третьякова – куратор проекта «АртРезиденция», Ян Кожан – лидер проекта «Лето на заводе».

13:00 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная проведению образовательной акции "Тотальный диктант" в Екатеринбурге.
Координатор акции "Тотальный диктант" в Екатеринбурге Ксения Семенюк, координатор теста для иностранцев TruD Алексей Боталов расскажут о нововведениях этого года, обозначат форматы проведения акции, сообщат об авторе текста, поделятся информацией о самостоятельной подготовке к тесту.
"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Первый раз он прошел в 2004 году как акция студентов Новосибирского государственного университета. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

15:00 Областная детская клиническая больница (ул. 8 марта, 1, филиал ОДКБ). Состоится открытие областного центра детской эндокринологии при областной детской клинической больнице (ул. 8 марта, 1, филиал ОДКБ). В центре внедрен проект «Облако поддержки» по дистанционному медицинскому наблюдению и сопровождению детей с сахарным диабетом. Врач может назначить и провести телемедицинскую консультацию ребенку (родителям или представителям) независимо от его местоположения (дом, улица, транспорт). В открытии центра и презентации уникального телемедицинского проекта примут участие заместитель министр здравоохранения Свердловской области Елена Чадова, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин.
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Участница «Мисс Екатеринбург» поведет «Единую Россию» на выборы

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18:33 В Свердловской области проведено 10422 исследования проб на коронавирус
18:22 Двоим свердловчанам вынесли приговор за кражу, избиение и убийство
17:55 54 класса в школах Екатеринбурга переведены на дистант
17:29 Куйвашев ужесточил ограничения, введенные из-за коронавируса
17:07 На кладбище свердловского поселка медведь раскопал могилу
16:51 Суд оправдал екатеринбуржца, подравшегося со следователем на золотом Lexus
16:26 В Свердловской области на подготовку к зиме потратили пять миллиардов
16:05 Началось строительство отдельного корпуса со спортзалом для школы «Уральское подворье» в Перми
15:58 Сотрудники полиции начали выдавать жителям Пермского края защитные маски
15:52 Свердловские власти планируют ужесточить «коронавирусные» ограничения
15:27 Неизвестные похитили у пожилой екатеринбурженки 280 тысяч рублей
15:03 В Свердловской области на треть вырос спрос на интернет вещей
14:39 В больнице №7 в Екатеринбурге образовалась очередь из людей с признаками ОРВИ
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14:16 В Екатеринбурге перенесли судебное заседание по делу Шубина
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15:12
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13:00
2/10
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11:56
30/09
 Тысячи человек в центре Екатеринбурга остались без отопления и горячей воды
20:03
29/09
 В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с обрушением моста
19:28
29/09
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13:28
29/09
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13:14
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12:50
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20:38
26/09
 В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
16:20
25/09
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    и мир
  • Самое
    важное
23:55 В Перми коммерческая недвижимость должника за тепло выставлена на торги
19:07 Объявлен конкурс на строительство нового здания Пермской художественной галереи
18:53 COVID-19 выявлен у жителей 18 территорий Пермского края
18:38 Операторы горячей линии по вопросам COVID-19 и ОРВИ помогают 1200 жителям Прикамья ежедневно
16:05 Началось строительство отдельного корпуса со спортзалом для школы «Уральское подворье» в Перми
15:58 Сотрудники полиции начали выдавать жителям Пермского края защитные маски
14:20 Изменение схемы маршрутизации в Прикамье позволило ускорить обслуживание выездов к пациентам на 20 минут
14:16 В Перми закончен ремонт всех дворов по нацпроекту
14:07 За сутки в медучреждениях Прикамья для лечения пациентов с COVID-19 развернуто еще 115 коек
13:52 Зарплатные кредиты помогли сохранить 19 тысяч рабочих мест в Пермском крае
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17:10 Опубликована стенограмма переговоров Путина и Клинтона, касающаяся гибели АПЛ «Курск»
16:48 В Кремле считают гибель журналистки Ирины Славиной трагическим происшествием
16:36 По словам Лаврова, врачи Charite не нашли в анализах Навального следов боевых отравляющих веществ
16:19 В Минпросвещения не подтвердили информацию о переводе школьников на дистанционное обучение
16:10 Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за открытие вируса гепатита С
12:41 В России за сутки выявили 10888 случаев COVID-19
11:58 В Москве утвердили единый стандарт лечения больных COVID-19 в стационарах
11:52 Школьников Сахалинской области досрочно отправят на каникулы с 12 октября
11:43 Пашинян уверен, что РФ при необходимости обеспечит безопасность Армении
11:21 По данным СМИ, власти Москвы в течение двух недель могут вновь объявить самоизоляцию
11:10 Глава Омской области Александр Бурков заразился коронавирусом
10:32 По данным Wall Street Journal, Трамп скрыл результаты первого теста на COVID-19
10:24 В Минобороны Армении заявили о продолжении боев на линии соприкосновения в Карабахе
10:16 Названы города России с самым высоким уровнем заработной платы
10:13 Задержан сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
10:02 Власти Камчатки назвали возможные причины загрязнения воды в Авачинском заливе
09:50 Более 73 процента россиян не хотят делать прививку от коронавируса
18:31 Лидер Нагорно-Карабахской Республики приказал прекратить обстрел
16:11 Сергей Фургал сообщил, что его зрение в «Лефортово» ухудшается
15:40 Власти НКР призвали жителей Азербайджана покинуть города
13:26 В Белом доме рассказали о том, почему Дональд Трамп был доставлен в больницу
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12:35
5/10
 175 новых случаев коронавируса выявили на Среднем Урале
21:27
4/10
 Музейные экспонаты оборонного завода в Екатеринбурге выбросили в подсобку
12:44
4/10
 В Свердловской области коронавирусом заболели ещё 172 человека
00:57
4/10
 В Тавде в результате пожара погибло пять человек. В их числе трое маленьких детей
20:18
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 России не избежать санкций, если ОЗХО подтвердит отравление Навального
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 В России COVID-19 обнаружен у 1,2 млн человек
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 Ещё 165 свердловчан заболели коронавирусом
20:14
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 В Нижнем Новгороде главный редактор издания «Коза Пресс» покончила с собой у здания МВД
15:35
2/10
 Экс-начальнику сельской управы на Урале вынесли приговор за получение взятки
15:12
2/10
 Организатору «Майской велопрогулки» в Екатеринбурге, осужденному за сбыт наркотиков, смягчили приговор
13:00
2/10
 В России выявили еще 9 412 новых случаев коронавируса
12:55
2/10
 164 новых случая COVID-19 выявили в Свердловской области
14:58
1/10
 Владельцу массажных салонов в Екатеринбурге вынесли приговор по «наркотической» статье
12:35
30/09
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 149 человек
11:56
30/09
 Тысячи человек в центре Екатеринбурга остались без отопления и горячей воды
20:03
29/09
 В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с обрушением моста
19:28
29/09
 Под Екатеринбургом рухнул пешеходный мост
15:49
29/09
 «Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России
13:28
29/09
 Суд приговорил уктусского стрелка к пожизненному лишению свободы
13:14
29/09
 Еще 143 свердловчанина заразились коронавирусом
19:30
28/09
 «Мы созидатели, а не агрессоры»: консул Армении в Екатеринбурге прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе
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