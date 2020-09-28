Анонсы событий на 6 октября
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11:00 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная разъяснению алгоритма действий для правильного запроса сведений из ЕГРН и сервисам для их получения.
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Ирина Семкина, начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Свердловской области Екатерина Кокарева и и.о. начальника отдела подготовки сведений филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по УФО Екатерина Топоркова объяснят алгоритм действий для запроса актуальных сведений из Единого государственного реестра недвижимости, перечислят сервисы, с помощью которых можно получить эту информацию, проинформируют о видах выписок из ЕГРН, о сроках предоставления и оплате, поделятся статистикой по количеству запросов сведений из ЕГРН с начала 2020 года, назовут самые популярные из них.
11:30 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин,1). Состоится пресс-конференция, в ходе которой первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов расскажет об участии нашего региона в программе АСИ «100 городских лидеров», финальная презентация которой прошла в минувшие выходные в Сочи.
Суть проектов Свердловской области – «АртРезиденция» в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом и «Креативный завод» в городе Сысерти – формирование на базе заброшенных промышленных объектов креативных кластеров. О том, как проходила финальная презентация в Сочи на пресс-конференции расскажут Сергей Федореев – руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском управленческом округе, Александр Быков – предприниматель, владелец Демидовского завода, где реализуется проект, Екатерина Третьякова – куратор проекта «АртРезиденция», Ян Кожан – лидер проекта «Лето на заводе».
13:00 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная проведению образовательной акции "Тотальный диктант" в Екатеринбурге.
Координатор акции "Тотальный диктант" в Екатеринбурге Ксения Семенюк, координатор теста для иностранцев TruD Алексей Боталов расскажут о нововведениях этого года, обозначат форматы проведения акции, сообщат об авторе текста, поделятся информацией о самостоятельной подготовке к тесту.
"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Первый раз он прошел в 2004 году как акция студентов Новосибирского государственного университета. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.
15:00 Областная детская клиническая больница (ул. 8 марта, 1, филиал ОДКБ). Состоится открытие областного центра детской эндокринологии при областной детской клинической больнице (ул. 8 марта, 1, филиал ОДКБ). В центре внедрен проект «Облако поддержки» по дистанционному медицинскому наблюдению и сопровождению детей с сахарным диабетом. Врач может назначить и провести телемедицинскую консультацию ребенку (родителям или представителям) независимо от его местоположения (дом, улица, транспорт). В открытии центра и презентации уникального телемедицинского проекта примут участие заместитель министр здравоохранения Свердловской области Елена Чадова, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин.
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Ирина Семкина, начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Свердловской области Екатерина Кокарева и и.о. начальника отдела подготовки сведений филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по УФО Екатерина Топоркова объяснят алгоритм действий для запроса актуальных сведений из Единого государственного реестра недвижимости, перечислят сервисы, с помощью которых можно получить эту информацию, проинформируют о видах выписок из ЕГРН, о сроках предоставления и оплате, поделятся статистикой по количеству запросов сведений из ЕГРН с начала 2020 года, назовут самые популярные из них.
11:30 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин,1). Состоится пресс-конференция, в ходе которой первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов расскажет об участии нашего региона в программе АСИ «100 городских лидеров», финальная презентация которой прошла в минувшие выходные в Сочи.
Суть проектов Свердловской области – «АртРезиденция» в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом и «Креативный завод» в городе Сысерти – формирование на базе заброшенных промышленных объектов креативных кластеров. О том, как проходила финальная презентация в Сочи на пресс-конференции расскажут Сергей Федореев – руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском управленческом округе, Александр Быков – предприниматель, владелец Демидовского завода, где реализуется проект, Екатерина Третьякова – куратор проекта «АртРезиденция», Ян Кожан – лидер проекта «Лето на заводе».
13:00 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная проведению образовательной акции "Тотальный диктант" в Екатеринбурге.
Координатор акции "Тотальный диктант" в Екатеринбурге Ксения Семенюк, координатор теста для иностранцев TruD Алексей Боталов расскажут о нововведениях этого года, обозначат форматы проведения акции, сообщат об авторе текста, поделятся информацией о самостоятельной подготовке к тесту.
"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Первый раз он прошел в 2004 году как акция студентов Новосибирского государственного университета. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.
15:00 Областная детская клиническая больница (ул. 8 марта, 1, филиал ОДКБ). Состоится открытие областного центра детской эндокринологии при областной детской клинической больнице (ул. 8 марта, 1, филиал ОДКБ). В центре внедрен проект «Облако поддержки» по дистанционному медицинскому наблюдению и сопровождению детей с сахарным диабетом. Врач может назначить и провести телемедицинскую консультацию ребенку (родителям или представителям) независимо от его местоположения (дом, улица, транспорт). В открытии центра и презентации уникального телемедицинского проекта примут участие заместитель министр здравоохранения Свердловской области Елена Чадова, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин.
© Вечерние ведомости
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16:36 По словам Лаврова, врачи Charite не нашли в анализах Навального следов боевых отравляющих веществ
09:41 Глава Камчатского края пообещал уволить должностных лиц, которые приукрашивали или замалчивали ситуацию с Халактырским пляжем
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15:49
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19:30
28/09«Мы созидатели, а не агрессоры»: консул Армении в Екатеринбурге прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе
20:38
26/09В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
22:53
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