Анонсы событий на 6 октября

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ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная разъяснению алгоритма действий для правильного запроса сведений из ЕГРН и сервисам для их получения.Заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Ирина Семкина, начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Свердловской области Екатерина Кокарева и и.о. начальника отдела подготовки сведений филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по УФО Екатерина Топоркова объяснят алгоритм действий для запроса актуальных сведений из Единого государственного реестра недвижимости, перечислят сервисы, с помощью которых можно получить эту информацию, проинформируют о видах выписок из ЕГРН, о сроках предоставления и оплате, поделятся статистикой по количеству запросов сведений из ЕГРН с начала 2020 года, назовут самые популярные из них.Дом журналистов (ул. Клары Цеткин,1). Состоится пресс-конференция, в ходе которой первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов расскажет об участии нашего региона в программе АСИ «100 городских лидеров», финальная презентация которой прошла в минувшие выходные в Сочи.Суть проектов Свердловской области – «АртРезиденция» в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом и «Креативный завод» в городе Сысерти – формирование на базе заброшенных промышленных объектов креативных кластеров. О том, как проходила финальная презентация в Сочи на пресс-конференции расскажут Сергей Федореев – руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском управленческом округе, Александр Быков – предприниматель, владелец Демидовского завода, где реализуется проект, Екатерина Третьякова – куратор проекта «АртРезиденция», Ян Кожан – лидер проекта «Лето на заводе».ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная проведению образовательной акции "Тотальный диктант" в Екатеринбурге.Координатор акции "Тотальный диктант" в Екатеринбурге Ксения Семенюк, координатор теста для иностранцев TruD Алексей Боталов расскажут о нововведениях этого года, обозначат форматы проведения акции, сообщат об авторе текста, поделятся информацией о самостоятельной подготовке к тесту."Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Первый раз он прошел в 2004 году как акция студентов Новосибирского государственного университета. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.Областная детская клиническая больница (ул. 8 марта, 1, филиал ОДКБ). Состоится открытие областного центра детской эндокринологии при областной детской клинической больнице (ул. 8 марта, 1, филиал ОДКБ). В центре внедрен проект «Облако поддержки» по дистанционному медицинскому наблюдению и сопровождению детей с сахарным диабетом. Врач может назначить и провести телемедицинскую консультацию ребенку (родителям или представителям) независимо от его местоположения (дом, улица, транспорт). В открытии центра и презентации уникального телемедицинского проекта примут участие заместитель министр здравоохранения Свердловской области Елена Чадова, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин.