Анонсы событий на 2 октября

17.32 Четверг, 1 октября 2020
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11:00 ТАСС. Состоится вебинар, посвященный разъяснению особенностей перехода на иные режимы налогообложения в связи с отменой "Единого налога на вмененный налог для отдельных видов деятельности".
Заместитель министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова, главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Елена Беляева и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх в прямом эфире разъяснят особенности перехода и на иные режимы налогообложения в связи с отменой "Единого налога на вмененный налог для отдельных видов деятельности" с 1 января 2021 года, дадут рекомендации при выборе альтернативных режимов, а также ответят на вопросы зрителей по теме вебинара.
Как ранее сообщали корреспонденты ТАСС, ЕНВД является одной из самых простых и выгодных систем налогообложения для малого и среднего бизнеса. Налог не зависит от полученной выручки, он рассчитывается исходя из предполагаемого - вмененного дохода по ставке от 7% до 15% в зависимости от региона России. При этом те предприниматели, которые пользуются ЕНВД, освобождаются от уплаты налога на прибыль, НДС, кроме импортного, и налога на имущество, кроме рассчитываемого по кадастровой стоимости. Данный режим в России применяют около 280 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.

12:00 Интерфакс-Урал. Интерфакс-Урал в Екатеринбурге проводит онлайн пресс-конференцию, посвященную контролю качества стройматериалов в Свердловской области
Участники пресс-конференции:
Юрий Чумерин, директор Ассоциации “Союз стройиндустрии Свердловской области”
Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты
Владимир Кашкин, генеральный директор ассоциации дистрибьюторов и производителей электротехники “Честная позиция”
Дмитрий Смирнов, главный технолог “Уралкабель”
Вопросы пресс-конференции:
-Почему эксперты обеспокоены количеством фальсификата и контрафакта на рынке строительной продукции в Свердловской области?
-Какая продукция наиболее подвержена подделкам, выпускается с браком?
-Свердловская область принимает участие в федеральном проекте “Кабель без опасности”, которой внедряет многоступенчатую систему контроля кабельной продукции. Каких результатов удалось добиться?
-Какие механизмы готовы предложить бизнес-сообщества, предприниматели, чтобы вернуть на строительный рынок контроль качества?

13:30 ТАСС. Состоится VI межконгрессное мероприятие международной площадки прямого диалога УРАЛРОСПРОМЭКО – панельная дискуссия по теме "Жилищная проблема: как решать и чья задача?".
Член Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, президент АНО УРАЛРОСПРОМЭКО Юлия Корнеева, вице-президент Международной академии архитектуры, президент Московского отделения Международной академии архитектуры (МААМ), академик Российской академии архитектуры и строительных наук, член-корреспондент Российской академии художеств, народный архитектор Российской Федерации, доктор архитектуры Андрей Боков, заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, главный архитектор Свердловской области Владимир Вениаминов, вице-президент и академик Московского отделения Международной академии архитектуры (МААМ), академик Российской академии архитектуры и строительных наук, член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный архитектор Российской Федерации, руководитель ООО "Архитектурная мастерская Мамошина" (Санкт-Петербург) Михаил Мамошин, руководитель архитектурно-строительного управления министерства строительства Самарской области, кандидат архитектуры, советник РААСН Владимир Спиридонов, научный сотрудник Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, архитектор, урбанист Александр Антонов, советник президента Международной академии архитектуры (МААМ) Александр Шарыгин, заведующий кафедрой архитектурного проектирования Уральского государственного архитектурно-художественного университета, профессор, кандидат архитектуры Алексей Меренков обсудят влияние жилищных вопросов на качество жизни россиян, проблемы реализации КУРТ (комплексного и устойчивого развития территории) и РЗТ (развития застроенных территорий) в сфере жилищного строительства, выскажут экспертные мнения по поводу актуальности включения в Градостроительный кодекс и законы в сфере жилья нового направления — реновация жилых территорий, расскажут об "умных" технологиях в жилищном строительстве, также о перспективах и рисках жилищного строительства на территории исторических поселений.

15:00 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная международной туристской выставке EXPOTRAVEL-2020.
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, атташе по туризму в Посольстве Республики Болгария в РФ Катя Жекова и директор Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "ТУРПОМОЩЬ", вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко расскажут о текущей ситуации в туристкой отрасли, о наиболее популярных туристических направлениях на бархатный сезон 2020 года, сообщат о динамике цен на путевки, поделятся статистикой по количеству туристов, а также ответят на вопросы журналистов.
Как ранее сообщали корреспонденты ТАСС, по уровню загрузки средства размещения Сочи уже вышли на пиковые показатели прошлого года. Кроме того, растет спрос на туры и путевки на "бархатный" сезон. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то стабильную загрузку в Сочи ожидают и в межсезонье, и в зимний сезон.
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17:01
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16:54
1/10
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16:50
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1/10
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11:57
1/10
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11:42
1/10
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11:13
1/10
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1/10
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1/10
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10:08
1/10
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1/10
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30/09
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18:18
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18:18
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17:46
1/10
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17:25
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17:19
1/10
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17:16
1/10
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17:15
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17:13
1/10
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1/10
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1/10
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1/10
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14:59
1/10
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14:58
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27/09
 141 новый случай коронавируса выявлен в Свердловской области
20:38
26/09
 В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
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 В Екатеринбурге стали известны результаты праймериз «Единой России»
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 Екатеринбургского производителя сантехники пытаются банкротить после пожара на Верх-Исетском заводе
20:09
24/09
 Алапаевск значительно отстает от свердловских городов по темпам подключения тепла: в городе рвутся сети, но глава спокоен
19:20
24/09
 На свердловской трассе водитель сбил сразу четырех кабанов
18:29
24/09
 Прокурор из Екатеринбурга перевелся на повышение в Мордовию
18:12
24/09
 Из свердловского главка уходит полковник, судившийся с журналистами
15:37
24/09
 В Нижнем Тагиле выявили оптовую базу по продаже контрафактных сигарет
12:38
24/09
 Еще 131 свердловчанин заболел коронавирусом
21:57
23/09
 Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга
20:27
23/09
 В Екатеринбурге нашли труп горожанина, безвестного пропавшего больше года назад
18:36
23/09
 Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом
16:12
23/09
 Слесаря «Уралхиммаша» госпитализировали с рабочего места в состоянии комы
15:24
23/09
 Следователи СК возбудили уголовное дело по факту смерти студентки УрФУ из Гвинеи
13:36
23/09
 Полиция и СК заинтересовались родами 16-летней девушки в Екатеринбурге
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Сентябрьское заседание Заксобрания Пермского края сосредоточится на социальной тематике
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 Коронавирус зафиксирован у жителей 18 территорий Пермского края
17:25
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 Лекторий «Тыловые истории эвакуации» раскроет неизвестные страницы героической эпохи Прикамья
17:19
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 Массовая вакцинация от коронавируса в Прикамье запланирована на начало следующего года
17:16
1/10
 В Прикамье стартует прием проектов инициативного бюджетирования для участия в краевом отборе на 2021 год
17:13
1/10
 В первой половине октября в Пермский край поступит более 210 тысяч доз вакцины от гриппа
14:19
1/10
 В Пермском крае определен лучший организатор тестирования ГТО
13:47
1/10
 Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,05
13:44
1/10
 За полгода в Прикамье обезврежено 324 тонны опасных медицинских отходов
13:34
1/10
 В Пермском крае подтвержден 81 случай COVID-19
13:22
1/10
 В Перми пройдет юбилейный фестиваль «Джаз-Лихорадка»
13:01
1/10
 Пермский аэровокзал проинспектировали представители Росавиации и Администрация гражданских аэропортов
20:55
30/09
 Игорь Сапко прокомментировал подготовку федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
20:51
30/09
 Новые инфицированные коронавирусом выявлены в половине территорий Пермского края
17:09
30/09
 Работа городских фонтанов будет продлена
17:06
30/09
 Депутатам представили муниципальную программу по организации работы общественного транспорта в городе Перми
17:01
30/09
 Правительство Прикамья: схема размещения НТО в регионе будет расширена
16:18
30/09
 Депутатский корпус оценил проекты программ по благоустройству Перми
14:37
30/09
 Энергетики «Т Плюс» проверят теплосети Перми с помощью «зеленой воды»
14:29
30/09
 Более пяти тысяч пермских семей улучшат жилищные условия
14:26
30/09
 «Горьковка» приглашает пермяков на выставку и презентацию сборника поэзии
13:52
30/09
 Депутаты Пермской городской Думы рассмотрели муниципальные программы по благоустройству города и развитию коммунального хозяйства
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17:09
1/10
 Путин, Трамп и Макрон сделают совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
17:01
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 Собянин обязал работодателей с 5 по 28 октября перевести 30% сотрудников на удаленку
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 Половина подмосковных школ уйдет на каникулы с пятого октября
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 В Минобороны Армении сообщили о третьем сбитом за день самолете ВВС Азербайджана
16:36
1/10
 Песков заявил, что обвинения Навального в адрес Путина «безосновательны и оскорбительны»
13:23
1/10
 В России выявили еще 8 945 случаев COVID-19
12:02
1/10
 Пастух из Калмыкии получит миллион рублей за помощь в поимке беглых заключенных
11:57
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 В центре Лондона появился памятник волшебнику Гарри Поттеру
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 Власти РФ продлили программу туристического кешбэка до 10 января 2021 года
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 Алексей Навальный считает, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин
10:57
1/10
 Боеспособность вооруженных сил РФ оценили на максимум со времен «холодной войны»
10:27
1/10
 Вирусолог из Института имени Гамалеи рассказал о главной ошибке заболевших коронавирусом
10:16
1/10
 Полёты российских самолётов-амфибий Бе-200ЧС вызвали беспокойство жителей Антальи
10:08
1/10
 Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе
10:01
1/10
 ФК «Краснодар» обыграл греческий ПАОК и впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов
17:19
30/09
 В Кремле не стали давать оценок дебатам Дональда Трампа и Джо Байдена
17:03
30/09
 Ангела Меркель заявила, что Германия не признает Лукашенко президентом Белоруссии
16:57
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 Песков опроверг информацию о введении карантина в администрации президента
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 Все шестеро сбежавших из колонии в Дагестане задержаны
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 Владельцу массажных салонов в Екатеринбурге вынесли приговор по «наркотической» статье
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30/09
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 149 человек
11:56
30/09
 Тысячи человек в центре Екатеринбурга остались без отопления и горячей воды
20:03
29/09
 В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с обрушением моста
19:28
29/09
 Под Екатеринбургом рухнул пешеходный мост
15:49
29/09
 «Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России
13:28
29/09
 Суд приговорил уктусского стрелка к пожизненному лишению свободы
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29/09
 Еще 143 свердловчанина заразились коронавирусом
19:30
28/09
 «Мы созидатели, а не агрессоры»: консул Армении в Екатеринбурге прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе
12:54
27/09
 В России выявлено 7 867 новых случаев COVID-19
12:50
27/09
 141 новый случай коронавируса выявлен в Свердловской области
20:38
26/09
 В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
16:20
25/09
 В Екатеринбурге стали известны результаты праймериз «Единой России»
22:53
24/09
 Екатеринбургского производителя сантехники пытаются банкротить после пожара на Верх-Исетском заводе
20:09
24/09
 Алапаевск значительно отстает от свердловских городов по темпам подключения тепла: в городе рвутся сети, но глава спокоен
19:20
24/09
 На свердловской трассе водитель сбил сразу четырех кабанов
18:29
24/09
 Прокурор из Екатеринбурга перевелся на повышение в Мордовию
18:12
24/09
 Из свердловского главка уходит полковник, судившийся с журналистами
15:37
24/09
 В Нижнем Тагиле выявили оптовую базу по продаже контрафактных сигарет
12:38
24/09
 Еще 131 свердловчанин заболел коронавирусом
21:57
23/09
 Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга
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15:12
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 Юбилейный комплект лопастей ветроустановок выпустил ульяновский завод
19:55
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 Корпоративная спартакиада РМК признана лучшим социальным проектом
18:48
18/09
 В Челябинске провели уникальную бизнес-экскурсию по городу
18:40
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 Самая большая детская площадка на Южном Урале открылась в Коркино
21:15
15/09
 Социальный конкурс «Триггер доброты» стартует на Южном Урале
11:19
14/09
 Челябинских бизнесменов приглашают в тур по южноуральской столице
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 Челябинским нефтепроводчикам – заслуженные награды
16:49
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 Почему россиянин Моше Кантор стал лидером европейских евреев?
15:29
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 В Челябинской области выбрали лучших молодых предпринимателей
16:06
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 Образовательные проекты интернета результативно помогают студентам-первокурсникам
15:50
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 Александринская горно-рудная компания добыла юбилейную тонну руды
14:53
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 Первоклашки из Челябинской области получили подарки от РМК
20:06
1/09
 Новый торговый центр в Карабаше победил в конкурсе «Строитель года - 2020»
20:05
1/09
 АО «Транснефть – Урал» заменило участки магистральных трубопроводов в Челябинской области
12:17
1/09
 Криминалисты из Челябинска успешно расследуют киберпреступления
18:33
31/08
 В Коркино появится новый детский городок и трасса для лыжников
17:01
28/08
 На КМЭЗ завершился монтаж оборудования в цехе электролиза медной фольги
20:42
26/08
 Александринская горно-рудная компания начала разработку нового горизонта на руднике «Чебачье»
17:39
25/08
 Пандемия изменила планы южноуральских компаний в сфере социальной политики
15:21
21/08
 Молодые предприниматели могут выиграть поездку в бизнес-лагерь
14:50
19/08
 Работники филиала АО «Транснефть – Урал» провели субботник в г. Челябинске
Все новости Челябинской области
17:09
1/10
 Путин, Трамп и Макрон сделают совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
17:01
1/10
 Собянин обязал работодателей с 5 по 28 октября перевести 30% сотрудников на удаленку
16:54
1/10
 Власти Дании разрешили эксплуатацию «Северного потока — 2»
16:50
1/10
 Половина подмосковных школ уйдет на каникулы с пятого октября
16:43
1/10
 В Минобороны Армении сообщили о третьем сбитом за день самолете ВВС Азербайджана
16:36
1/10
 Песков заявил, что обвинения Навального в адрес Путина «безосновательны и оскорбительны»
13:23
1/10
 В России выявили еще 8 945 случаев COVID-19
12:02
1/10
 Пастух из Калмыкии получит миллион рублей за помощь в поимке беглых заключенных
11:57
1/10
 В центре Лондона появился памятник волшебнику Гарри Поттеру
11:42
1/10
 Власти РФ продлили программу туристического кешбэка до 10 января 2021 года
11:13
1/10
 Алексей Навальный считает, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин
10:57
1/10
 Боеспособность вооруженных сил РФ оценили на максимум со времен «холодной войны»
10:27
1/10
 Вирусолог из Института имени Гамалеи рассказал о главной ошибке заболевших коронавирусом
10:16
1/10
 Полёты российских самолётов-амфибий Бе-200ЧС вызвали беспокойство жителей Антальи
10:08
1/10
 Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе
10:01
1/10
 ФК «Краснодар» обыграл греческий ПАОК и впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов
17:19
30/09
 В Кремле не стали давать оценок дебатам Дональда Трампа и Джо Байдена
17:03
30/09
 Ангела Меркель заявила, что Германия не признает Лукашенко президентом Белоруссии
16:57
30/09
 Песков опроверг информацию о введении карантина в администрации президента
16:36
30/09
 Зеленский уволил Фокина из делегации в Трехсторонней контактной группе
16:28
30/09
 Все шестеро сбежавших из колонии в Дагестане задержаны
Новости России и мира