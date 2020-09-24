Анонсы событий на 2 октября

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ТАСС. Состоится вебинар, посвященный разъяснению особенностей перехода на иные режимы налогообложения в связи с отменой "Единого налога на вмененный налог для отдельных видов деятельности".Заместитель министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова, главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Елена Беляева и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх в прямом эфире разъяснят особенности перехода и на иные режимы налогообложения в связи с отменой "Единого налога на вмененный налог для отдельных видов деятельности" с 1 января 2021 года, дадут рекомендации при выборе альтернативных режимов, а также ответят на вопросы зрителей по теме вебинара.Как ранее сообщали корреспонденты ТАСС, ЕНВД является одной из самых простых и выгодных систем налогообложения для малого и среднего бизнеса. Налог не зависит от полученной выручки, он рассчитывается исходя из предполагаемого - вмененного дохода по ставке от 7% до 15% в зависимости от региона России. При этом те предприниматели, которые пользуются ЕНВД, освобождаются от уплаты налога на прибыль, НДС, кроме импортного, и налога на имущество, кроме рассчитываемого по кадастровой стоимости. Данный режим в России применяют около 280 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.Интерфакс-Урал. Интерфакс-Урал в Екатеринбурге проводит онлайн пресс-конференцию, посвященную контролю качества стройматериалов в Свердловской областиУчастники пресс-конференции:Юрий Чумерин, директор Ассоциации “Союз стройиндустрии Свердловской области”Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палатыВладимир Кашкин, генеральный директор ассоциации дистрибьюторов и производителей электротехники “Честная позиция”Дмитрий Смирнов, главный технолог “Уралкабель”Вопросы пресс-конференции:-Почему эксперты обеспокоены количеством фальсификата и контрафакта на рынке строительной продукции в Свердловской области?-Какая продукция наиболее подвержена подделкам, выпускается с браком?-Свердловская область принимает участие в федеральном проекте “Кабель без опасности”, которой внедряет многоступенчатую систему контроля кабельной продукции. Каких результатов удалось добиться?-Какие механизмы готовы предложить бизнес-сообщества, предприниматели, чтобы вернуть на строительный рынок контроль качества?ТАСС. Состоится VI межконгрессное мероприятие международной площадки прямого диалога УРАЛРОСПРОМЭКО – панельная дискуссия по теме "Жилищная проблема: как решать и чья задача?".Член Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, президент АНО УРАЛРОСПРОМЭКО Юлия Корнеева, вице-президент Международной академии архитектуры, президент Московского отделения Международной академии архитектуры (МААМ), академик Российской академии архитектуры и строительных наук, член-корреспондент Российской академии художеств, народный архитектор Российской Федерации, доктор архитектуры Андрей Боков, заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, главный архитектор Свердловской области Владимир Вениаминов, вице-президент и академик Московского отделения Международной академии архитектуры (МААМ), академик Российской академии архитектуры и строительных наук, член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный архитектор Российской Федерации, руководитель ООО "Архитектурная мастерская Мамошина" (Санкт-Петербург) Михаил Мамошин, руководитель архитектурно-строительного управления министерства строительства Самарской области, кандидат архитектуры, советник РААСН Владимир Спиридонов, научный сотрудник Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, архитектор, урбанист Александр Антонов, советник президента Международной академии архитектуры (МААМ) Александр Шарыгин, заведующий кафедрой архитектурного проектирования Уральского государственного архитектурно-художественного университета, профессор, кандидат архитектуры Алексей Меренков обсудят влияние жилищных вопросов на качество жизни россиян, проблемы реализации КУРТ (комплексного и устойчивого развития территории) и РЗТ (развития застроенных территорий) в сфере жилищного строительства, выскажут экспертные мнения по поводу актуальности включения в Градостроительный кодекс и законы в сфере жилья нового направления — реновация жилых территорий, расскажут об "умных" технологиях в жилищном строительстве, также о перспективах и рисках жилищного строительства на территории исторических поселений.ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная международной туристской выставке EXPOTRAVEL-2020.Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, атташе по туризму в Посольстве Республики Болгария в РФ Катя Жекова и директор Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "ТУРПОМОЩЬ", вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко расскажут о текущей ситуации в туристкой отрасли, о наиболее популярных туристических направлениях на бархатный сезон 2020 года, сообщат о динамике цен на путевки, поделятся статистикой по количеству туристов, а также ответят на вопросы журналистов.Как ранее сообщали корреспонденты ТАСС, по уровню загрузки средства размещения Сочи уже вышли на пиковые показатели прошлого года. Кроме того, растет спрос на туры и путевки на "бархатный" сезон. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то стабильную загрузку в Сочи ожидают и в межсезонье, и в зимний сезон.