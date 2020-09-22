Анонсы событий на 1 октября
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11:00 Резиденция губернатора (ул. Горького, 21). Откроется вторая выездная сессия Веронского Евразийского экономического форума. Старт работе дадут первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и председатель совета директоров АО «Банк Интеза», президент ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико.
В 11.30 в зале под куполом резиденции губернатора (ул. Горького, 21) состоится пресс-подход Алексея Орлова и Антонио Фаллико.
Мероприятие организовано итальянской некоммерческой Ассоциацией «Познаем Евразию» в партнерстве с фондом РОСКОНГРЕСС при поддержке правительства Свердловской области, Банка Интеза, Итало-Российской торговой палаты, Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa).
В программе – два тематических круглых стола. Первый посвящен металлургическому производству. Участники второго обсудят новую экономическую реальность.
12:00 Свердловский государственный академический театр драмы (Октябрьская площадь, 2; центральный вход; конференц-зал). Состоится пресс-конференция, посвященная 90-летию театра и новому сезону. Участие в пресс-конференции примет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, генеральный директор Свердловского государственного академического театра драмы Алексей Бадаев, главный художник Свердловского государственного академического театра драмы Владимир Кравцев.
Помимо творческих планов театра в год 90-летия, на пресс-конференции будет озвучена информация о присвоении малой сцене имени народной артистки России Галины Умпелевой в дань уважения к бесценному вкладу актрисы в творческий рост театра, а также состоится презентация именной стелы, созданной главным художником Свердловской драмы Владимиром Кравцевым.
Кроме того, представители СМИ смогут осуществить фото- и видеосъемку репетиции юбилейного вечера, который будет представлен зрителям 2 октября. Его режиссер-постановщик – Дмитрий Зимин. Гостям Свердловского театра драмы представят экскурс в историю учреждения культуры. Также в фойе третьего этажа будет представлен проект #ОКОЛОТЕАТРА: вмонтированные в гримерные столики рассказы тех, кто отдал служению сцене многие годы жизни. Услышать и увидеть авторов этих личных историй с помощью эффекта дополненной реальности можно будет до начала спектаклей или в антракте.
14:00 Библиотека им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15). Пройдет вакцинация от гриппа. Медики поставят прививки сотрудникам учреждения.
Кроме того, в библиотеке подготовлена выставка, посвященная истории вакцинации от вирусных заболеваний. В экспозиции представлены книги и научные труды, исторические плакаты, посвященные организации и проведению прививочных кампаний.
В 11.30 в зале под куполом резиденции губернатора (ул. Горького, 21) состоится пресс-подход Алексея Орлова и Антонио Фаллико.
Мероприятие организовано итальянской некоммерческой Ассоциацией «Познаем Евразию» в партнерстве с фондом РОСКОНГРЕСС при поддержке правительства Свердловской области, Банка Интеза, Итало-Российской торговой палаты, Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa).
В программе – два тематических круглых стола. Первый посвящен металлургическому производству. Участники второго обсудят новую экономическую реальность.
12:00 Свердловский государственный академический театр драмы (Октябрьская площадь, 2; центральный вход; конференц-зал). Состоится пресс-конференция, посвященная 90-летию театра и новому сезону. Участие в пресс-конференции примет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, генеральный директор Свердловского государственного академического театра драмы Алексей Бадаев, главный художник Свердловского государственного академического театра драмы Владимир Кравцев.
Помимо творческих планов театра в год 90-летия, на пресс-конференции будет озвучена информация о присвоении малой сцене имени народной артистки России Галины Умпелевой в дань уважения к бесценному вкладу актрисы в творческий рост театра, а также состоится презентация именной стелы, созданной главным художником Свердловской драмы Владимиром Кравцевым.
Кроме того, представители СМИ смогут осуществить фото- и видеосъемку репетиции юбилейного вечера, который будет представлен зрителям 2 октября. Его режиссер-постановщик – Дмитрий Зимин. Гостям Свердловского театра драмы представят экскурс в историю учреждения культуры. Также в фойе третьего этажа будет представлен проект #ОКОЛОТЕАТРА: вмонтированные в гримерные столики рассказы тех, кто отдал служению сцене многие годы жизни. Услышать и увидеть авторов этих личных историй с помощью эффекта дополненной реальности можно будет до начала спектаклей или в антракте.
14:00 Библиотека им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15). Пройдет вакцинация от гриппа. Медики поставят прививки сотрудникам учреждения.
Кроме того, в библиотеке подготовлена выставка, посвященная истории вакцинации от вирусных заболеваний. В экспозиции представлены книги и научные труды, исторические плакаты, посвященные организации и проведению прививочных кампаний.
© Вечерние ведомости
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21:57
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