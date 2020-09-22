Анонсы событий на 1 октября

19.10 Среда, 30 сентября 2020
---
11:00 Резиденция губернатора (ул. Горького, 21). Откроется вторая выездная сессия Веронского Евразийского экономического форума. Старт работе дадут первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и председатель совета директоров АО «Банк Интеза», президент ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико.
В 11.30 в зале под куполом резиденции губернатора (ул. Горького, 21) состоится пресс-подход Алексея Орлова и Антонио Фаллико.
Мероприятие организовано итальянской некоммерческой Ассоциацией «Познаем Евразию» в партнерстве с фондом РОСКОНГРЕСС при поддержке правительства Свердловской области, Банка Интеза, Итало-Российской торговой палаты, Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa).
В программе – два тематических круглых стола. Первый посвящен металлургическому производству. Участники второго обсудят новую экономическую реальность.

12:00 Свердловский государственный академический театр драмы (Октябрьская площадь, 2; центральный вход; конференц-зал). Состоится пресс-конференция, посвященная 90-летию театра и новому сезону. Участие в пресс-конференции примет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, генеральный директор Свердловского государственного академического театра драмы Алексей Бадаев, главный художник Свердловского государственного академического театра драмы Владимир Кравцев.
Помимо творческих планов театра в год 90-летия, на пресс-конференции будет озвучена информация о присвоении малой сцене имени народной артистки России Галины Умпелевой в дань уважения к бесценному вкладу актрисы в творческий рост театра, а также состоится презентация именной стелы, созданной главным художником Свердловской драмы Владимиром Кравцевым.
Кроме того, представители СМИ смогут осуществить фото- и видеосъемку репетиции юбилейного вечера, который будет представлен зрителям 2 октября. Его режиссер-постановщик – Дмитрий Зимин. Гостям Свердловского театра драмы представят экскурс в историю учреждения культуры. Также в фойе третьего этажа будет представлен проект #ОКОЛОТЕАТРА: вмонтированные в гримерные столики рассказы тех, кто отдал служению сцене многие годы жизни. Услышать и увидеть авторов этих личных историй с помощью эффекта дополненной реальности можно будет до начала спектаклей или в антракте.

14:00 Библиотека им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15). Пройдет вакцинация от гриппа. Медики поставят прививки сотрудникам учреждения.
Кроме того, в библиотеке подготовлена выставка, посвященная истории вакцинации от вирусных заболеваний. В экспозиции представлены книги и научные труды, исторические плакаты, посвященные организации и проведению прививочных кампаний.
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19:41 По одному из реконструированных участков ЕКАД движение запустят в следующем году
19:11 Баскетболистки УГМК посадили 23 ивы на набережной в Екатеринбурге
18:56 Жителя Краснотурьинска признали виновным в убийстве своего знакомого
18:29 Свердловчанина отправили в колонию за убийство двух котов
18:09 В Свердловской области проведено 10479 исследований проб на коронавирус
17:52 В первые дни октября на Среднем Урале будет тепло
17:26 На ЕКАД в ДТП попали два военных КамАЗа
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17:00 В Каменске-Уральском изменится расписание автобусов
16:43 В Среднеуральске местная жительница получила поручение отремонтировать городскую дорогу
16:36 Жительница Екатеринбурга получила штраф 10 тысяч рублей за плакат «20 лет доверия нет»
16:34 Уральские металлурги выпустили рекордное количество свинца
16:26 Связисты узнали любимые дни и часы интернет-активности свердловчан
16:23 Куйвашев назначил нового руководителя свердловского МФЦ
16:18 Депутатский корпус оценил проекты программ по благоустройству Перми
15:57 В Екатеринбурге осудили жителей Ижевска, похищавших средства маткапитала
15:35 Ледовый городок в Екатеринбурге построят по мотивам сказки «Волшебник Изумрудного города»
15:12 В октябре увеличится число рейсов из Кольцово по трем направлениям
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26/09
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25/09
 В Екатеринбурге стали известны результаты праймериз «Единой России»
22:53
24/09
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24/09
 Алапаевск значительно отстает от свердловских городов по темпам подключения тепла: в городе рвутся сети, но глава спокоен
19:20
24/09
 На свердловской трассе водитель сбил сразу четырех кабанов
18:29
24/09
 Прокурор из Екатеринбурга перевелся на повышение в Мордовию
18:12
24/09
 Из свердловского главка уходит полковник, судившийся с журналистами
15:37
24/09
 В Нижнем Тагиле выявили оптовую базу по продаже контрафактных сигарет
12:38
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23/09
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20:27
23/09
 В Екатеринбурге нашли труп горожанина, безвестного пропавшего больше года назад
18:36
23/09
 Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом
16:12
23/09
 Слесаря «Уралхиммаша» госпитализировали с рабочего места в состоянии комы
15:24
23/09
 Следователи СК возбудили уголовное дело по факту смерти студентки УрФУ из Гвинеи
13:36
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  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
20:55 Игорь Сапко прокомментировал подготовку федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
20:51 Новые инфицированные коронавирусом выявлены в половине территорий Пермского края
17:09 Работа городских фонтанов будет продлена
17:06 Депутатам представили муниципальную программу по организации работы общественного транспорта в городе Перми
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16:18 Депутатский корпус оценил проекты программ по благоустройству Перми
14:37 Энергетики «Т Плюс» проверят теплосети Перми с помощью «зеленой воды»
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16:28 Все шестеро сбежавших из колонии в Дагестане задержаны
16:12 Преодолевший звуковой барьер истребитель напугал жителей Парижа громким хлопком
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15:12 Министерство обороны Армении показало фотографии сбитого Су-25
13:47 Ангела Меркель назвала инцидент с отравлением Алексея Навального «международным вопросом»
13:37 Глава Роспотребнадзора заявила, что клинические исследования вакцины центра «Вектор» завершены
13:32 В Минобороны Армении заявили об авиаударах Баку в Карабахе с применением турецкой авиации
12:42 В России подтвердили 8 481 новый случай коронавируса
12:41 Власти Великобритании ввели санкции против Лукашенко и его сына Виктора
12:34 Путин поручил запретить бесконтрольный вывоз необработанной древесины из страны
12:30 Студентов столичных медвузов вновь позвали в больницы для борьбы с коронавирусом
12:25 Никол Пашинян заявил, что Армения может признать независимость Карабаха
11:44 Московские власти ввели домашний и удаленный режимы
11:25 Шойгу заявил о полном уничтожении ИГ в Сирии
10:01 Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии
09:38 Байден назвал Трампа худшим президентом в истории США
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Новости России и мира
12:35
30/09
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 149 человек
11:56
30/09
 Тысячи человек в центре Екатеринбурга остались без отопления и горячей воды
20:03
29/09
 В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с обрушением моста
19:28
29/09
 Под Екатеринбургом рухнул пешеходный мост
15:49
29/09
 «Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России
13:28
29/09
 Суд приговорил уктусского стрелка к пожизненному лишению свободы
13:14
29/09
 Еще 143 свердловчанина заразились коронавирусом
19:30
28/09
 «Мы созидатели, а не агрессоры»: консул Армении в Екатеринбурге прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе
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 В России выявлено 7 867 новых случаев COVID-19
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 В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
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25/09
 В Екатеринбурге стали известны результаты праймериз «Единой России»
22:53
24/09
 Екатеринбургского производителя сантехники пытаются банкротить после пожара на Верх-Исетском заводе
20:09
24/09
 Алапаевск значительно отстает от свердловских городов по темпам подключения тепла: в городе рвутся сети, но глава спокоен
19:20
24/09
 На свердловской трассе водитель сбил сразу четырех кабанов
18:29
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 Прокурор из Екатеринбурга перевелся на повышение в Мордовию
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24/09
 Из свердловского главка уходит полковник, судившийся с журналистами
15:37
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 В Нижнем Тагиле выявили оптовую базу по продаже контрафактных сигарет
12:38
24/09
 Еще 131 свердловчанин заболел коронавирусом
21:57
23/09
 Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга
20:27
23/09
 В Екатеринбурге нашли труп горожанина, безвестного пропавшего больше года назад
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