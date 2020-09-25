Анонсы событий на 30 сентября
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12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная вопросам реабилитации пациентов после пандемии COVID-19.
Главный специалист-пульмонолог Свердловской области и города Екатеринбурга, профессор, доктор медицинских наук Игорь Лещенко, врач-пульмонолог МО "Новая больница", кандидат медицинских наук Наталья Эсаулова, врач-ревматолог МО "Новая больница", профессор, доктор медицинских наук Ольга Теплякова, заведующая кардиологическим отделением МО "Новая больница", кандидат медицинских наук Елена Фокина пояснят алгоритм действий для получения бесплатной реабилитационной помощи в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования пациентов, поделятся информацией о работе центров по медицинской реабилитации пациентов после COVID-19 в Свердловской области, проинформируют о поражениях, которые вызывает коронавирусная инфекция, помимо изменений в легочной ткани, обратят внимание на случаи, когда пациентам необходимо обращаться к врачу после новой коронавирусной инфекции.
1 и 2 октября 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области в онлайн формате состоится Научно-практическая конференция "Реабилитация пациентов после пандемии COVID-19 - мультидисциплинарная проблема современности". Конференция проходит при поддержке Министерства здравоохранения Свердловской области для врачей-терапевтов, пульмонологов, кардиологов, эндокринологов, ревматологов, неврологов, специалистов по реабилитации, а также всех заинтересованных в данной теме медицинских работников.
13:30 Novotel-Ekaterinbourg Centre (Энгельса, 7). Состоится пресс-конференция Посла Франции в Российской Федерации г-на Пьера Леви. Дипломат посещает Свердловскую область для обсуждения вопросов экономического и культурного сотрудничества Франции и Среднего Урала.
Посол расскажет об итогах делового мероприятия с участием таких французских компаний, как Saint-Gobain, Danone, Schneider Electric, Decathlon, Leroy-Merlin, работающих в регионе, о планах Франции по участию в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, совместных образовательных и культурных проектах.
14:00 Состоится онлайн-брифинг, который продолжит серию выступлений, посвященных старту концертного сезона Свердловской государственной академической филармонии. Участие в брифинге примет саксофонист, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ Игорь Бутман.
Игоря Бутмана по праву считают главным послом российского джазового искусства на мировой сцене. В 1999 году он основал свои знаменитые Московский джазовый оркестр, Квартет и Квинтет, которые за почти два десятилетия объездили с гастролями сотни городов различных стран мира. В дискографии Игоря Бутмана 17 альбомов, включая диск Magic Land, записанный вместе с Чиком Кориа, Джеком Деджоннеттом, Джоном Патитуччи, Стефоном Харрисом и Рэнди Бреккером.
Отметим, 30 сентября на сцене Свердловской филармонии выступит Джаз-квинтет Игоря Бутмана. С 1999 года коллектив носит звание «торговой марки» российского джаза. Артистов приглашали выступить в Кремле перед лидерами двух стран – Президентом США Биллом Клинтоном и Президентом России Владимиром Путиным, перед Председателем КНР Цзян Цзэминем. За годы существования Джаз-квинтет участвовал в фестивалях в Германии, Франции, Италии, Финляндии, Болгарии и Турции, выступал на лучших концертных площадках мира. Коллектив гастролировал в США, Канаде, Израиле, Индии, выступал в самых известных джазовых клубах – Birdland, Smoke, Regattabar и многих других.
Брифинг пройдет в удаленном формате в режиме онлайн. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области во ВКонтакте.
Главный специалист-пульмонолог Свердловской области и города Екатеринбурга, профессор, доктор медицинских наук Игорь Лещенко, врач-пульмонолог МО "Новая больница", кандидат медицинских наук Наталья Эсаулова, врач-ревматолог МО "Новая больница", профессор, доктор медицинских наук Ольга Теплякова, заведующая кардиологическим отделением МО "Новая больница", кандидат медицинских наук Елена Фокина пояснят алгоритм действий для получения бесплатной реабилитационной помощи в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования пациентов, поделятся информацией о работе центров по медицинской реабилитации пациентов после COVID-19 в Свердловской области, проинформируют о поражениях, которые вызывает коронавирусная инфекция, помимо изменений в легочной ткани, обратят внимание на случаи, когда пациентам необходимо обращаться к врачу после новой коронавирусной инфекции.
1 и 2 октября 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области в онлайн формате состоится Научно-практическая конференция "Реабилитация пациентов после пандемии COVID-19 - мультидисциплинарная проблема современности". Конференция проходит при поддержке Министерства здравоохранения Свердловской области для врачей-терапевтов, пульмонологов, кардиологов, эндокринологов, ревматологов, неврологов, специалистов по реабилитации, а также всех заинтересованных в данной теме медицинских работников.
13:30 Novotel-Ekaterinbourg Centre (Энгельса, 7). Состоится пресс-конференция Посла Франции в Российской Федерации г-на Пьера Леви. Дипломат посещает Свердловскую область для обсуждения вопросов экономического и культурного сотрудничества Франции и Среднего Урала.
Посол расскажет об итогах делового мероприятия с участием таких французских компаний, как Saint-Gobain, Danone, Schneider Electric, Decathlon, Leroy-Merlin, работающих в регионе, о планах Франции по участию в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, совместных образовательных и культурных проектах.
14:00 Состоится онлайн-брифинг, который продолжит серию выступлений, посвященных старту концертного сезона Свердловской государственной академической филармонии. Участие в брифинге примет саксофонист, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ Игорь Бутман.
Игоря Бутмана по праву считают главным послом российского джазового искусства на мировой сцене. В 1999 году он основал свои знаменитые Московский джазовый оркестр, Квартет и Квинтет, которые за почти два десятилетия объездили с гастролями сотни городов различных стран мира. В дискографии Игоря Бутмана 17 альбомов, включая диск Magic Land, записанный вместе с Чиком Кориа, Джеком Деджоннеттом, Джоном Патитуччи, Стефоном Харрисом и Рэнди Бреккером.
Отметим, 30 сентября на сцене Свердловской филармонии выступит Джаз-квинтет Игоря Бутмана. С 1999 года коллектив носит звание «торговой марки» российского джаза. Артистов приглашали выступить в Кремле перед лидерами двух стран – Президентом США Биллом Клинтоном и Президентом России Владимиром Путиным, перед Председателем КНР Цзян Цзэминем. За годы существования Джаз-квинтет участвовал в фестивалях в Германии, Франции, Италии, Финляндии, Болгарии и Турции, выступал на лучших концертных площадках мира. Коллектив гастролировал в США, Канаде, Израиле, Индии, выступал в самых известных джазовых клубах – Birdland, Smoke, Regattabar и многих других.
Брифинг пройдет в удаленном формате в режиме онлайн. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области во ВКонтакте.
© Вечерние ведомости
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15:49
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19:30
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20:38
26/09В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
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20:09
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