Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области растет
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Фото: tass.ru
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, составляет 1,01 балл.
Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.
Дата – количество заболевших: 9 сентября – 115; 10 сентября – 126; 11 сентября – 133; 12 сентября – 128. Сумма – 502.
Дата – количество заболевших: 5 сентября – 119; 6 сентября – 128; 7 сентября – 125; 8 сентября – 123. Сумма – 495.
Rt –502/495=1,01
Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 128 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 26 788 случаев новой коронавирусной инфекции.
Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.
Дата – количество заболевших: 9 сентября – 115; 10 сентября – 126; 11 сентября – 133; 12 сентября – 128. Сумма – 502.
Дата – количество заболевших: 5 сентября – 119; 6 сентября – 128; 7 сентября – 125; 8 сентября – 123. Сумма – 495.
Rt –502/495=1,01
Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 128 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 26 788 случаев новой коронавирусной инфекции.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области растет на фоне снижения числа зараженных
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