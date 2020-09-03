Финал XI краевого форума «Дни пермского бизнеса» пройдет 5 и 6 сентября

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На эспланаде откроется выставка пермских брендов, пройдут благотворительный аукцион и бизнес-лекторий.2 сентября оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией под руководством врио губернатора региона с представителями разных ведомств обсудили возможность проведения финала форума «Дни пермского бизнеса» 5-6 сентября на городской эспланаде.Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев согласовал проведение мероприятий при соблюдении необходимых санитарных норм – с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Глава регионального Роспотребнадзора акцентировал внимание на необходимости расширить зону фудкорта на форуме, чтобы не допустить скопления людей.Как сообщил министр экономического развития Прикамья Максим Колесников, хэдлайнерами «Дней пермского бизнеса» станут основатели онлайн-университета Skillbox и видеоблога «Бешеная сушка». На ЭКСПО товары представят 50 пермских брендов, а для горожан откроются фудкорты и лаунж-зона.События форума объединят предпринимательское сообщество, стартаперов, инвесторов, специалистов в области маркетинга, брендменеджмента, фэшн-индустрии, спорта, студентов, а также представителей региональной власти. В субботу, 5 сентября, откроется Perm Business Weekend, а уже 6 сентября состоится «Бизнес-пикник». Ранее прошла образовательная онлайн-неделя форума – в семинарах и круглых столах от ведущих экспертов участвовали 2,5 тыс. жителей региона.На питч-сессии «Хочу в Forbes» топ-менеджеры крупных компаний и банков рассмотрят для вложения инвестиций проекты с государственно-частным партнерством – среди них бизнес-инициативы по оснащению клиник МРТ, застройке новых территорий и решению проблем опасных отходов.Улучшение бизнес-климата Прикамья врио губернатора Дмитрий Махонин на форуме обсудит с президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александром Калининым. Дмитрий Махонин также встретится с бизнес-сообществом и молодыми предпринимателями.Успешные предприниматели и бизнес-эксперты проведут публичные лекции и мастер-классы. Так, о новой реальности для бизнеса в онлайн расскажет Василий Смольный – основатель YouTube-канала и проекта «Бешеная сушка», в котором предприниматель-блогер выплачивает деньги за сброшенный лишний вес. Об антикризисных безбюджетных инструментах в маркетинге участники узнают от ведущего специалиста по CROSSmarketing в России Владислава Бермуды. Опытом запуска своего дела поделится сооснователь известного онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов.«Всего выступят свыше 70 региональных и федеральных бизнес-экспертов. Бесплатно посетить события могут как предприниматели, так и горожане, которые присматриваются к возможности открыть свое дело. Это шанс перенять чужой опыт, быть конкурентоспособными и делать меньше ошибок на пути к прибыли», – говорит министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников.Среди пермских спикеров – создатели ночного клуба «Квадрат» и бара «Дом Культуры» Даниил и Евгения Гурьяновы, они расскажут о привлечении блогеров-инфлюенсеров. Хозяйка вегетарианского кафе «Огород» Маргарита Лескова расскажет, как вырастила свое дело из производства полезных домашних конфет. Недавняя школьница Евгения Радостева поделится, как в 16 лет основала бренд аксессуаров из переработанного пластика и получила грант 100 тыс. руб. от центра «Мой бизнес». Новые тренды продвижения в соцсетях на воркшопе представит пермская блогерка Александра Вяткина (Sashatokk), у нее 360 тыс. подписчиков в TikTok.Также на форуме пройдет бизнес-аукцион по продаже уникальных товаров от пермских производителей – вырученные средства направят в фонд «Дедморозим». Состоится деловая игра «Монополия» – на игровом поле появятся пермские предприятия и известные бренды, а в качестве фишек выступят сами игроки.Форум организован в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по поручению правительства Пермского края, при поддержке администрации Перми и Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».«Дни пермского бизнеса» пройдут с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм на всех площадках. При подготовке мероприятия учитываются рекомендации Роспотребнадзора как для мероприятий, проводимых на открытом пространстве, так и тех, что пройдут в шатрах. На входах будет организован термометрический контроль и раздача тканевых масок. Все сотрудники проекта будут работать в средствах индивидуальной защиты (масках и перчатках), на площадках форума будут расположены санитайзеры и нанесена разметка для безопасной социальной дистанции.