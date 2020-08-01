Скончались еще семь свердловчан с коронавирусом

13:02 | 6.08.2020

Фото: www.ridus.ru

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано семь новых случаев смерти больного COVID-19. Всего в регионе скончались 307 человек с ранее подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлены 21 725 случаев заражения (+183 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 112 человек, в среднем – 443, остальные – в удовлетворительном. Выписано из больниц 95 человек, всего в регионе врачи вылечили 18 224 пациента с COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»