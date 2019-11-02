Екатеринбург вошёл в тройку лидеров по качеству городской среды

18:19 | 2.11.2019

Фото: Екатеринбург.рф

Столица Урала вошла в тройку городов-миллионников России по качеству городской среды. Исследование проведено министерством строительства России совместно с конструкторским бюро «Стрелка» и сайтом Дом.рф.



Как рассказал глава Минстроя Владимир Якушев, методика исследования включает в себя 36 индикаторов, каждый из которых оценивается по десятибалльной шкале. Значения сложились и по итогу получился индекс качества городской среды. Всего города могли набрать максимум 360 баллов. В городах, которые набрали больше половины баллов, среда считается благоприятной.



Екатеринбург получил 191 балл. Первое место в рейтинге заняла Москва (276), а вторым стал Санкт-Петербург (238). Позади столицы Урала остались Казань и Нижний Новгород – Екатеринбург из обогнал всего на один балл.



Добавим, что данная методика была утверждена постановлением Правительства РФ в этом году. Теперь результаты исследований будут публиковаться Минстроем ежегодно.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»