В Екатеринбурге вывели людей из бизнес-центра, но опасность не обнаружили

17:55 | 14.08.2019

Фото: yandex.ru/images

Сегодня в Екатеринбурге эвакуировали 250 посетителей и работников бизнес-центра «Небо». Сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что опасность в БЦ отсутствовала.



Людей выводили из центра с 13:00 до 13:40, так как немного ранее в экстренные службы поступило сообщение о подозрительном предмете. Руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых рассказал, что о предмете сообщила «местная жительница преклонных лет», у которой, как оказалось, признали помутнение здоровья. Сейчас она находится в местном УВД.



В пресс-службе отметили, что угроза «Небу» изначально отсутствовала. В ходе осмотра здания подозрительный предмет так и не был найден.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»