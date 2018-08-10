Сколько молока утекло

Бывший гендиректор Ирбитского молочного завода Евгений Пильщиков может стать обвиняемым по делу о махинациях в агрофирме

Семья Елены Тресковой (экс-глава Ирбитского района, депутат Заксобрания) успела принять участие в покупке долей уставного капитала агрофирмы «Ирбитская»

Имена претендентов на уголовный статус известны уже сегодня. Возможно, чем быстрее данный процесс дойдет до суда и приговора, тем более защищенными окажутся активы одного из ведущих сельскохозяйственных производителей региона, так как попытки вывода денег и имущества предприятия, начавшиеся еще в середине нулевых, продолжаются и сегодня.Конфликт вокруг ООО «Агрофирма «Ирбитская» выглядит непросто. Чтобы разобраться в нем, нам придется вспомнить события последних двенадцати лет.Агрофирма «Ирбитская» образовалась 1 июня 2006 года путем объединения хозяйств ООО «СХП «Прогресс», СПК «Стриганское», СПК «Харловское», колхоз им. Свердлова, с присоединением к ним Зайковского цеха ГУП СО «Ирбитский молочный завод». В то время генеральным директором ГУП СО «Ирбитский молочный завод» был Евгений Пильщиков, его сын Александр Пильщиков сначала работал заместителем директора агрофирмы «Ирбитская», а позже и возглавил ее. С этого момента финансовая судьба предприятия оказалась надолго связанной с амбициями семьи Пильщиковых.В 2012 году на должность генерального директора АО «Ирбитский молочный завод» был назначен Сергей Суетин. Это назначение сопровождалось рядом скандалов в СМИ, вбросом не соответствующих действительности сведений. Вероятно, это было выгодно тем, кто пытался удержаться на заводе, кому было что скрывать.Между тем с назначением Суетина был связан мощный поток инвестиций (около 1,8 млрд руб.), техническое перевооружение предприятия, выпуск новой продукции, результатом чего стало увеличение объема доходов от продаж в 3,3 раза.Именно после назначения на должность гендиректора завода Сергея Суетина на предприятии начали наводить порядок. Конечно, это было непросто. Судя по всему, некоторое время руководству ООО «Агрофирма «Ирбитская» и связанным с ним лицам удавалось скрывать подозрительные действия прошлых лет и их последствия, принесшие предприятию многомиллионный вред. Однако вскоре произошли серьезные изменения.В 2016 году погиб Александр Пильщиков. Директором агрофирмы «Ирбитская» назначали молодого менеджера Александра Ильина, который начал проверять активы и вскрывать факты коррупции.Как заявляет Сергей Суетин в своем письме к начальнику ММО МВД РФ «Ирбитский» Вячеславу Шведчикову, после проведения проверки на предприятии были выявлены следующие факты:- списание и уничтожение без оплаты векселей, переданных в счет оплаты уставного капитала агрофирмы, на сумму более 94 млн руб.;- списание с баланса агрофирмы нескольких десятков объектов недвижимого имущества без возврата в агрофирму строительных материалов и металлоконструкций либо их стоимости;- продажа по заведомо заниженной рыночной стоимости здания машинно-тракторной мастерской (МТМ) в деревне Фоминаи т.д.16 июня 2017 года Александр Ильин обратился в ГУ МВД РФ по Свердловской области с заявлением о преступлении.Далее мы более подробно расскажем о фактах нарушений, выявленных в ходе проверки.Изначально идея объединения хозяйств в агрофирму исходила от директора ГУП СО «Ирбитский молочный завод» Евгения Пильщикова. Это предложение вполне соответствовало тренду тех лет на укрупнение сельскохозяйственный предприятий, давало возможность создать полный производственный цикл. Понятно, что инициативу поддержали в руководстве региона. Оказалась не против и глава Ирбитского района Елена Трескова (сегодня является депутатом Заксобрания Свердловской области).Как следует из заявлений представителя ООО «Агрофирма «Ирбитская» в рамках процесса в Арбитражном суде Свердловской области, при учреждении доля ООО «СХП «Прогресс» в уставном капитале ООО «Агрофирма «Ирбитская» составляла 15,83%, номинальная стоимость доли – 41 млн руб. Одним из участников ООО «СХП «Прогресс» являлся сын директора ИМЗ – Александр Пильщиков (доля 25%).ООО «СХП «Прогресс» решило частично оплатить долю в уставном капитале ООО «Агрофирма «Ирбитская» своим имуществом.Передача недвижимости от ООО «СХП «Прогресс» в ООО «Агрофирма «Ирбитская» подтверждается копией акта приема-передачи имущества на 15 млн 890 тыс. руб. При этом государственная регистрация перехода права собственности на объекты недвижимости не проводилась. В ООО «Агрофирма «Ирбитская» не были представлены правоустанавливающие, правоудостоверяющие документы, документы технической инвентаризации в отношении объектов недвижимого имущества, переданного от ООО «СХП «Прогресс».Не прошло и двух лет, как переданное в уставный капитал имущество начали выводить из предприятия. В итоге за несколько лет были выведены десятки объектов. Качественную недвижимость, которая могла бы работать еще десятки лет (склады, мастерские, коровники и т.п.), злоумышленники разобрали на стройматериалы, вывезли и использовали в своих целях (продали или применили в строительстве личной недвижимости).В 2007 году ООО «СХП «Прогресс» решило оплатить другие 50% доли в уставном капитале ООО «Агрофирма «Ирбитская» своими векселями в количестве 88 штук на общую сумму в 19 млн 988 тыс. руб. Вскоре эти векселя куда-то пропали.Как следует из протокола опроса главного бухгалтера ООО «Агрофирма «Ирбитская» О.С. Моденовой, подлинные экземпляры либо копии простых векселей в бухгалтерию не передавались. Были переданы только подлинные экземпляры передаточных актов на простые векселя. Однако весной 2009 года главбух обнаружила, что и эти документы исчезли. Речь идет о векселях (на общую сумму в 94 млн руб.) не только ООО «СХП «Прогресс», но и трех других хозяйств, вошедших в агрофирму.Об отсутствии векселей и актов приема-передачи векселей говорится и в отчетах ООО «Аудиторская фирма «ТОТАЛ-АУДИТ». По этой причине аудиторы признали бухгалтерскую отчетность ООО «Агрофирма «Ирбитская» недостоверной.Также аудиторы обнаружили акты о том, что комиссия с участием замдиректора ООО «Агрофирма «Ирбитская» Александра Пильщикова якобы на основании решения Совета директоров ООО «Агрофирма «Ирбитская» (должность председателя Совета директоров занимал Евгений Пильщиков) от 28 августа 2009 года уничтожила все простые векселя ООО «СХП «Прогресс».Дальше становится интереснее. Из книги Протоколов заседаний Совета директоров следует, что указанное заседание по векселям не проводилось. Более того, из протокола опроса главного бухгалтера О.В. Орловой следует, что акты от 31 августа 2009 года о списании внеоборотных активов ею были подписаны в кабинете директора ООО «Агрофирма «Ирбитская» Александра Пильщикова в конце июня 2010 года. О подписании указанных актов задним числом ее попросил Александр Пильщиков, заверив, что ответственности она не понесет.Также задним числом решался вопрос о якобы уничтоженных в августе 2009 года векселях. Решался он 6 июля 2010 года на Общем собрании участников ООО «Агрофирма «Ирбитская». Якобы решался, ведь, согласно протоколу опроса главного бухгалтера О.В. Орловой, «вопрос о списании простых векселей в повестке дня не значился, участники Общего собрания о списании векселей не выступали».Однако в документах сказано иное: будто на Общем собрании летом 2010 года участникам ООО «Агрофирма «Ирбитская» предложено отказаться от предъявления Обществом указанных векселей векселедателям и утвердить акты списания внеоборотных активов предприятия от 31 августа 2009 года на общую сумму 94 млн 852 тыс. руб.Таким образом, участники ООО «Агрофирма «Ирбитская», по сути, были освобождены от обязанности оплаты уставного капитала, что противоречит требованиям Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».К оформлению документов, касающихся выпуска и уничтожения векселей, списания имущества агрофирмы, могли приложить руку представители ООО «Предприятие «Регионагросервис» Юрий Кочнев и Юрий Яровой. Пока они проходят по уголовному делу свидетелями. Возможно, вскоре их процессуальный статус изменится.С учетом всех фактов, связанных с движением имущества и векселей предприятий, образовавших «Ирбитскую», новый менеджмент агрофирмы сделал два вывода, которые стали веским основанием для инициирования возбуждения уголовного дела.У руководителей и участников агрофирмы, есть основания полагать, что ООО «СХП «Прогресс» при учреждении ООО «Агрофирма «Ирбитская» передало недвижимость по цене, которая может не соответствовать ее рыночной стоимости. «Эксплуатационные и технические характеристики части переданного недвижимого имущества вызывают сомнения по причине списания с баланса ООО «Агрофирма «Ирбитская» уже через три с половиной года», – отмечено в заявлении в полицию.Нерадостная ситуация и по векселям. Возможно, в реальности их вообще не было. ООО «СХП «Прогресс» в мае 2007 года не передавало ООО «Агрофирма «Ирбитская» 88 штук простых векселей. Отсутствуют достоверные данные, что передавались векселя от иных участников ООО «Агрофирма «Ирбитская» в качестве оплаты долей в уставном капитале ООО «Агрофирма «Ирбитская», – заявляют представители компании.Они подчеркивают, что описанное выше фактическое освобождение участников от платы долей не соответствует закону.Потерпевшая сторона полагает, что притворное внесение векселей участниками ООО «Агрофирма «Ирбитская» на сумму 94 млн 852 тыс. рублей нанесло ООО «Агрофирма «Ирбитская» материальный ущерб в особо крупном размере, поскольку при выходе из Общества его участники фактически получали действительную стоимость своих долей (в том числе в их неоплаченной части), определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период.«Учитывая изложенные обстоятельства, возможно, единственным реальным источником формирования уставного капитала ООО «Агрофирма «Ирбитская» явился ГУП «Ирбитский молочный завод», – говорят специалисты предприятия.Представители агрофирмы обратили внимание на подозрительные действия участников ООО «СХП «Прогресс». Как следует из протокола Общего собрания участников ООО «Агрофирма «Ирбитская» под председательством Евгения Пильщикова 23 ноября 2007 года, участники собрания дали согласие на продажу доли ООО «СХП «Прогресс» в уставном капитале Агрофирмы в размере 15,83% номинальной стоимостью 41 млн рублей третьим лицам. Заявленная стоимость продажи долей нескольким физическим лицам оказалась значительно ниже номинальной стоимости долей и действительной стоимости долей.В числе покупателей обнаружились довольно интересные персоны. Сам Александр Пильщиков пожелал выкупить свою долю в 5,37% номинальной стоимостью 13 млн 908 тыс. руб. всего за 1 млн 700 тыс. рублей. Муж главы района Алексей Тресков и сын начальника сельхозуправления Евгений Терских были не против получить доли в 1 млн 036 тыс. руб. за 125 тыс. руб. с каждого. Сын бывшего управляющего Восточным управленческим округом Виктор Волынкин претендовал на долю в 1 млн 631 тыс. руб. за 200 тыс. руб. Отдельные работники Ирбитского молочного завода, находившиеся в непосредственном подчинении у Евгения Пильщикова, претендовали на доли в 803 тыс. руб. всего за 100 тысяч. И так далее. Всего в качестве покупателей фигурировало десять человек.В соответствии с Уставом ООО «Агрофирма «Ирбитская», его участники имели преимущественное право выкупа долей одного из участников Общества на тех же условиях. Этот факт был озвучен на Собрании. Однако ни один из участников выкупить доли по дешевке почему-то не пожелал.Не проявил интереса к покупке долей на супервыгодных для государства условиях даже Евгений Пильщиков, возглавляющий государственное предприятие «Ирбитский молочный завод»! Чисто по-человечески это можно понять: зачем мешать заработать собственному сыну и своим товарищам? С другой стороны, государственные интересы для такого управленца все-таки должны быть в приоритете. И эти интересы, безусловно, пострадали.После получения долей за бесценок почти все счастливые покупатели предпочли написать заявления в Арбитражный суд с просьбой взыскать с агрофирмы стоимость их долей. Но не в размере уплаченных сумм, а в размере номинальной, а иногда даже действительной стоимости (которая после очередной капитализации серьезно выросла). Плюс – проценты за пользование чужими денежными средствами.Сегодня продолжающие попытки вывода денег из предприятия члены семьи Пильщиковых оправдываются на форумах в интернете так: «За какую именно цену СХП «Прогресс» продало долю своим собственникам и участникам – это личное дело участников данного предприятия (включая Пильщикова А.Е.), которые имели полное право даже просто подарить сами себе эту долю, ведь само предприятие СХП «Прогресс» было их личным и частным». Возможно, на обывательском уровне такая риторика звучит убедительно. Но также любой потребитель понимает: чтобы что-то продать, надо сначала что-то купить. Действительно ли члены ООО СХП «Прогресс» оплатили свою долю в ООО «Агрофирма «Ирбитская», которую тут же поспешили передать третьим лицам?На момент продажи долей третьим лицам продавец долей ООО «СХП «Прогресс» оплатило свою долю в уставном капитале ООО «Агрофирма «Ирбитская» лишь на 50%, учитывая сомнительную передачу векселей. Если же учесть завышение стоимости переданного имущества и планы списания 56 объектов, на сколько процентов по-честному могли претендовать участники ООО «СХП «Прогресс» и их друзья со стороны? Точного ответа на этот вопрос у нас нет, но похоже, что «прогрессивная» общественность могла вывести из предприятия в разы больше, чем вложила. И попытки получения денег от ООО «Агрофирма «Ирбитская» продолжаются до сих пор.В последние годы члены семьи Пильщиковых борются с новым руководством ООО «Агрофирма «Ирбитская» и АО «ИМЗ» на нескольких фронтах. Получив серьезные финансовые активы и недвижимое имущество в годы своего правления на обоих предприятиях, они вряд ли хотят лишиться нажитого.После гибели директора ООО «Агрофирма «Ирбитская» Александра Пильщикова его супруга Галина Пильщикова унаследовала долю в уставном капитале агрофирмы «Ирбитская». В 2017 году, когда аудиторы уже вскрыли факты противоправных манипуляций с активами предприятия, она написала заявление о выходе из состава учредителей и сейчас требует через Арбитражный суд выплаты действительной стоимости доли на сумму около 43 млн руб.Еще в 2017 году директор ООО «Агрофирма «Ирбитская» Александр Ильин в ответе Галине Пильщиковой сообщил, что на момент передачи доли в уставном капитале ООО «Агрофирма «Ирбитская» Александру Пильщикову доля ООО «СХП «Прогресс» в порядке, установленном Федеральным законом от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», не была оплачена. В связи с этим выплата действительной стоимости доли Галине Пильщиковой невозможна.Одним из основных аргументов Галины Пильщиковой стало напоминание о том, что другим владельцам частей доли ООО «СХП «Прогресс» деньги были выплачены. Трудно спорить с этим утверждением. Однако сегодняшнее руководство ИМЗ и ООО «Агрофирма «Ирбитская» как раз подчеркивает, что ситуация с продажей долей не соответствовала требованию действующего законодательства, а нарушения допущены во время нахождения на директорских должностях в ИМЗ и ООО «Агрофирма «Ирбитская» членов семьи Галины Пильщиковой или когда допущенные нарушения еще не были вскрыты новым руководством.В начале 2017 года ООО «Агрофирма «Ирбитская» и АО «ИМЗ» направили заявления в полицию по поводу незаконного увода из собственности агрофирмы нежилого здания МТМ с пристроем в деревне Фомина Ирбитского района в пользу родной дочери бывшего руководителя ООО «Агрофирма «Ирбитская» Александра Пильщикова – Оксаны Зейналовой.Как выяснилось по договорам купли-продажи, здание было продано Александром Пильщиковым в июле 2010 года, когда он уже занимал должность директора агрофирмы. Изначально Пильщиков продал объект своему водителю Шумилову, затем водитель продал здание ООО «СХП «Прогресс», а уже потом недвижимость перешла в собственность Оксаны Зейналовой. При рыночной стоимости более 900 тысяч рублей здание было продано всего за 20 тысяч, при этом в договоре было указано, что объект находится в аварийном состоянии после пожара.В ходе процесса в Арбитражном суде Свердловской области ООО «Агрофирма «Ирбитская» заявило и представило доказательства того, что сведения об аварийном состоянии объекта не соответствовали действительности. На самом деле никакого пожара не было, здание находилось в технически исправном состоянии. «Имеются основания полагать, что сделки, совершенные заинтересованной группой лиц в отношении нежилого здания МТМ с пристроем в д. Фомина, заключались по заведомо заниженной рыночной стоимости», – говорится в обращении агрофирмы в свердловский арбитраж.К слову, процедуру перехода здания из агрофирмы обеспечивал директор ООО «Предприятие «Регионагросервис» Юрий Яровой, который даже сам подписал договор в качестве представителя ООО СХП «Прогресс». В настоящее же время Юрий Яровой является представителем в судах – бывшего водителя агрофирмы Сергея Шумилова (формального участника сделок), а также не забывает представлять интересы и Оксаны Зейналовой, и Галины Пильщиковой. Стоит полагать, что столь активное участие представителей предприятия «Регионагросервис» в этом деле обусловлено не только обязательствами по юридическому сопровождению сделок, но и дружественными отношениями с семьей Пильщиковых.Понятно, что лицам, участвовавшим в сомнительных сделках с имуществом ООО «Агрофирма «Ирбитская», очень не хочется становиться фигурантами уголовного дела.Наверняка не нужны неудобные разговоры вокруг своих фамилий ни депутату Заксобрания Елене Тресковой, чей супруг успел принять участие в покупке долей уставного капитала агрофирмы, ни другим прямым или косвенным участникам этой истории. Пожалуй, больше всего оснований для тревоги за свое будущее у бывшего гендиректора завода Евгения Пильщикова.Поэтому никого не удивляет, что уже целый год с использованием различных каналов совершаются попытки замять уголовные дела против пока не названных злоумышленников, годами выносивших с агрофирмы деньги и имущество. Однако суда не избежать. По последним данным, следствие движется и уже близко к завершению. Похоже, правоохранительные органы отнеслись к заявлениям руководства одного из ведущих сельскохозяйственных предприятий Урала с достаточной серьезностью, не зря ведь дело было передано в ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области. Есть основания полагать, что скоро эти уголовные процессы вступят в новую стадию, а обвиняемые в причинении ущерба агрофирме «Ирбитской» и Ирбитскому молочному заводу будут названы и отправлены под суд.