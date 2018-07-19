В «Гонке героев» в Екатеринбурге поучаствовали 1,5 тысячи человек

21:34 | 21.07.2018

ekatb.ru

В Екатеринбурге завершился ежегодный квест «Гонка героев». Чтобы испытать себя на прочность, на полигоне «Свердловский» собрались полторы тысячи человек. Остаться чистым не удалось никому.



Мероприятие стартовало с показательных выступлений десантников и нескольких взрывов.



«Грязные» игры включали в себя две дистанции – детскую и взрослую. Путь для тех, кто постарше был протяжённостью 8 километров и включал в себя 35 испытаний. Для детей дистанцию сделали короче – всего 600 метров с десятью препятствиями.



Полоса препятствий завершилась более чем успешно: на финише один из участников «Гонки героев» сделал своей девушке предложение. И это неслучайно, ведь три года назад Алексей и Екатерина познакомились на одном из таких забегов.