Оперативники ФСБ проводят обыски в ОМВД Сысерти

13:18 | 27.04.2018

В ОМВД Сысерти оперативники УФСБ по Свердловской области совместно с сотрудниками других силовых структур проводят обыски, сообщают источники, знакомые с ситуацией. Оперативно-следственные мероприятия проходят в кабинете начальника МО МВД России «Сысертский» полковника Евгения Узянова и одного из его заместителей. Кроме этого, обыски проходят по месту их жительства, в том числе, в доме бизнесмена Дениса Ершова.



Официального подтверждения данной информации пока нет.



Отметим, что обыски в межмуниципальном отделе «Сысертский» уже проводились в конце февраля. Тогда проверка проводилась при участии оперативников ФСБ, сотрудников прокуратуры и Управления собственной безопасности МВД по Свердловской области.