Новости дня
10:43 | 20.04.2018
Насильник из Ирбита отправился в колонию на 19 лет
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, 6 августа 2017 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил и изнасиловал малознакомую девушку 1995 года рождения. Это произошло в пристрое к дому на улице Первомайской. От полученных травм пострадавшая скончалась. Злоумышленник поджег пристрой, но пожар обнаружили и потушили.
В итоге суд приговорил ирбитчанина к 19 годам строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года.
© «Вечерние Ведомости»
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