Насильник из Ирбита отправился в колонию на 19 лет

В Ирбите вынесли приговор в отношении 38-летнего ранее судимого местного жителя, работающего мойщиком машин. Его признали виновным в изнасиловании и причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть потерпевшей.Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, 6 августа 2017 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил и изнасиловал малознакомую девушку 1995 года рождения. Это произошло в пристрое к дому на улице Первомайской. От полученных травм пострадавшая скончалась. Злоумышленник поджег пристрой, но пожар обнаружили и потушили.В итоге суд приговорил ирбитчанина к 19 годам строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года.