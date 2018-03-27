УрФУ планирует открыть классы с углубленным изучением математики и физики на территории всей области

14:49 | 29.03.2018

В двух школах Свердловской области, в Серове и Богдановиче, открыли классы с углубленным изучением математики и физики. Проект реализует Уральский федеральный университет, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Специализированного учебно-научного центра УрФУ Андрея Мартьянова.



- СУНЦ открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, в частности с муниципалитетами. Мы начали реализовывать проект по созданию специализированных классов УрФУ. На сегодняшний день в развитии своих систем образования заинтересованы два таких муниципалитета: это город Серов и город Богданович. Это пилотные города, мы делимся всеми нашими методиками и опытом, - рассказал Марьянов.



Директор СУНЦ добавил, что в планах распростанить данную практику на территории всего региона.



- Мы координируем эту работу совместно с управлением по довузовской подготовке. Считаю, что мы должны брать не только талантливых детей с территорий, но и вкладывать в эти территории, мы должны им оказывать методическую поддержку. Два таких класса запущено, мы полностью готовы тиражировать этот проект в другие муниципалитеты, - отметил Мартьянов.





Фото: edu.ru