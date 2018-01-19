Житель Богдановича обокрал собственную мать, чтобы отметить день рождения

16:54 | 21.01.2018

Как сообщают в ГУ МВД по Свердловской области, еще в ноябре 2017 года в полицию Богдановича обратилась пенсионерка, которая сообщила, что из ее дома пропала золотая цепочка стоимостью 6000 рублей. В краже она подозревала своего неработающего сына, недавно освободившегося из мест лишения свободы и проживающего с ней, ее мужем и двумя детьми.



Подозрения женщины подтвердились. Кражу действительно совершил ее 35-летний сын. Цепочку он сдал в ломбард, выручив за нее 2500 рублей, которые он тут же потратил на празднование своего дня рождения.



Силовики изъяли украшение из ломбарда вернули пенсионерке. Самого же парня оперативники тоже вскоре задержали. Сейчас ему грозит до двух лет колонии.





Фото: sonnikonline.club