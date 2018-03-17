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Челябинск


15:14 | 19.03.2018

В Челябинске студенты России и Казахстана обсудили будущее России

На прошлой неделе в столице Южного Урала состоялось первое заседание дискуссионного клуба «Голос молодежи России». В рамках встречи активисты-студенты Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ и Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза вместе с экспертами поделились мнениями относительно будущего Центральной Азии.

Зампредседателя Общественной молодежной палаты при ЗСО Евгений Медведев и руководитель Центра мониторинга и развития НИИ университета Казпотребсоюза Аяпберген Таубаев в начале встречи отметили, что евразийской интеграции нужно добавить молодежного креатива. Им могут выступать стартапы, нестандартные проекты и новые идеи. Тем более что следующие саммиты ШОС и БРИКС состоятся в столице Южного Урала, сказал замруководителя «Делового Союза Евразии» региона Игорь Лашманов.

— Для нашей молодежи это прекрасная возможность проявить себя, реализовать свои проекты, сделать большое общее дело, — уточнил он. — Будем интенсивно готовиться в рамках клуба.

Глава фонда «Евразийское содружество» Виктор Каточков подчеркнул, что клуб станет площадкой реализации интересов студентов России и Казахстана, а эксперт фонда Ирина Окольнишникова порекомендовала собираться и делиться мнениями, а также обязательно использовать в своей работе богатые национальные традиции. Студенты договорились встретиться в следующий раз уже через пару недель. Мероприятие пройдет в Костанае.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

© «Вечерние Ведомости»

 


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