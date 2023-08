Как российская наука оказалась в заложниках у гражданина США

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Весной прошлого года в ряду громких заявлений иностранных корпораций об уходе с российского рынка малозамеченным оказалось заявление на сайте компании «Pleiades Publishing» о приостановке ею выполнения соглашений с учреждениями РФ, находящимися в государственной собственности или под государственным управлением.«PleiadesPublishing» не так широко известна, как, например, «Coca-Cola» или «IKEA». Но эта компания – крупнейший игрок на мировом рынке интеллектуальной собственности. Она издаёт англоязычные версии 100 академических журналов в пакете Russian Library of Science (RLS) из 200 лучших российских журналов, которые индексируются в зарубежных базах данных: Web of Science (США) и Scopus (Нидерланды).Возглавляет «Pleiades Publishing» гражданин США Александр Шусторович, фактически он монополизировал рынок научных журналов в России. Александр Евгеньевич Шусторович, он же Алекс, родился в 1966 году в СССР в семье члена-корреспондента Академии наук СССР. Евгений Меерович Шусторович - доктор химических наук, работал в Институте общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН. В США Шусторович-старший переехал в 1977 г., работал в Корнельском университете (г. Итака) и в компании «Истмэн Кодак» (г. Рочестер). Тогда же вместе с родителями выехал и Алекс, окончил Гарвардский университет. В 1988 году благодаря связям отца 22-летний бизнесмен создал американо-российское совместное предприятие International Academic Publishing Co, которое получило права на публикацию и распространение за рубежом работ РАН.Вскоре при содействии тогдашних министра атомной энергии Виктора Михайлова и министра иностранных дел Андрея Козырева Шусторович создает компанию «Pleiades Group». Эта структура некоторое время занималась посреднической деятельностью при продаже обогащенного урана из России в США. Известен в России американец советского происхождения стал еще и как «жених» светской львицы Ксении Собчак.В начале девяностых Академия наук решила заняться продвижением наших учёных за рубежом. Взаимодействие в научном мире строится на публикациях, и считается, что пока ученый не опубликовался за рубежом, он никем не признан. Оценка труда российского учёного стала напрямую зависеть от количества публикаций и количества цитирований этих публикаций.Шусторович предложил переводить журналы Академии наук и издавать их на Западе. В 1993 году создаётся ООО «Международная академическая издательская компания (МАИК) «Наука/Интерпериодика», учредителями которой выступили ГУП «Академиздатцентр «Наука», РАН и компания Шусторовича «Pleiades Publishing Inс». Академия наук вошла в новую компанию с интересной формулировкой - «интеллектуальной собственностью журналов».Фактически возникла подконтрольная Шусторовичу контора. Академия наук, со своей стороны, предоставляет результаты опубликованных в России исследований, а «Pleiades Publishing», обладая монопольным правом на продвижение всех российских академических журналов за границей, переводит и продаёт. Основными покупателями являются ведущие западные университеты.Что сегодня происходит на рынке публикационных изданий, о проблемах научных изданий РАН, в интервью рассказал советский и российский физик, академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор, главный редактор научного «Журнала технической физики» Андрей Забродский.